Viajes

El secreto mejor guardado de Murcia: un jacuzzi natural perfecto para una escapada en primavera que se puede visitar gratis

Entre cascadas, pozas y bosques de ribera, estos baños ofrecen un plan perfecto para explorar la Región de Murcia más salvaje, con consejos clave para llegar y disfrutar del entorno

Guardar
Google icon
Baños de Somogil, en Murcia
Baños de Somogil, en Murcia (Wikiloc).

La Región de Murcia tiene muchas más caras de las que suelen aparecer en los folletos turísticos. Más allá de las playas del Mar Menor y los arenales de Mazarrón, el noroeste de la región guarda un territorio de sierra, barrancos y ríos de montaña donde el paisaje cambia por completo. El municipio de Moratalla, en plena Sierra del Segura, concentra algunos de los rincones naturales más desconocidos y mejor conservados del sureste peninsular, espacios donde la naturaleza impone su ritmo sin concesiones al turismo masivo.

En uno de esos barrancos, dentro de la Sierra de la Muela, se esconde un fenómeno natural que lleva siglos atrayendo a los habitantes de la zona: los Baños de Somogil, una poza donde confluyen agua fría de montaña y agua termal que brota del subsuelo a 26 grados constantes. El burbujeo visible en la superficie, resultado de esa mezcla entre dos corrientes de distinta temperatura, convierte el lugar en algo que recuerda a un jacuzzi al aire libre, gratuito y rodeado de pinos, arces y sabinares en plena sierra murciana.

PUBLICIDAD

El fenómeno natural que hace única a esta poza

Los Baños de Somogil se encuentran en el Barranco de Hondares, en el término municipal de Moratalla. El entorno reúne dos piscinas naturales de aguas claras y una cascada de varios metros de altura, pero lo que distingue este rincón de cualquier otro de la región es lo que ocurre bajo la superficie del agua.

En la poza principal confluyen dos corrientes de origen distinto. Por un lado, el agua fría que desciende desde el arroyo Hondares. Por otro, el agua termal que brota del subsuelo a través de una falla en la roca caliza, emergiendo desde un acuífero profundo a una temperatura constante de 26 grados. La mezcla de ambas corrientes genera el burbujeo visible desde la superficie, ese efecto de jacuzzi natural que ha convertido el lugar en uno de los secretos mejor guardados del noroeste murciano.

PUBLICIDAD

Baños de Somogil, en Murcia
Baños de Somogil, en Murcia (Wikiloc).

Tanto es así, que los vecinos de Moratalla han frecuentado estas pozas durante generaciones. En el pasado llegaron a funcionar como balneario popular, con turnos separados por género que se marcaban al sonido de una trompeta. Romanos y árabes ya conocían el enclave, lo que sitúa su uso documentado en más de mil años de historia continua.

La interrupción llegó en el siglo XX, cuando la instalación de un pozo de extracción acabó agotando el acuífero. Las pozas permanecieron secas durante más de 20 años, un periodo que los habitantes de Moratalla vivieron como una pérdida irreparable. El agua regresó tras el traslado del pozo y la recuperación progresiva del acuífero. Hoy los Baños de Somogil vuelven a burbujear como lo hacían antes de que la intervención humana interrumpiera el ciclo natural.

Cuándo ir, cómo llegar y qué llevar

La mejor época para visitar los Baños de Somogil es la primavera y los primeros meses del verano. El caudal es generoso, el nivel del agua es el adecuado y las temperaturas acompañan tanto para el baño como para el camino de acceso. En agosto, el calor reduce el caudal y la afluencia de visitantes aumenta considerablemente. Un detalle importante: el nivel de las pozas depende directamente de las lluvias, por lo que en periodos de sequía pueden aparecer con poca agua o incluso vacías. Conviene informarse antes de la visita.

El punto de partida es el Camping La Puerta, situado a unos 8 kilómetros de Moratalla. Desde allí hay dos opciones para llegar. La primera es en vehículo por una pista de tierra de 2,5 kilómetros que sale junto al camping, no apta para coches bajos pero transitable en condiciones normales. Al final de la pista se aparca y se continúa 600 metros a pie por el sendero de la derecha, protegido por una barandilla de madera. La segunda opción es el acceso completamente a pie por un sendero de algo más de 3 kilómetros que bordea el río Alhárabe, con un recorrido de ida y vuelta de unos 6 kilómetros.

Al tratarse de un entorno natural sin ningún tipo de servicio, la preparación de la mochila es parte esencial de la visita. Escarpines o zapatillas de montaña para no resbalar en las rocas, agua y comida para la jornada, protector solar y ropa de abrigo para el camino de vuelta son los elementos básicos que no deben faltar.

Temas Relacionados

Piscinas Naturales EspañaMurciaDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El palacio real a menos de una hora de Madrid que es una joya desconocida de la sierra de Guadarrama

Entre jardines, salones y arte de los primeros Borbones, el palacio ofrece una experiencia única lejos de las multitudes, ideal para descubrir el lado más íntimo del patrimonio real español

El palacio real a menos de una hora de Madrid que es una joya desconocida de la sierra de Guadarrama

El increíble monasterio que se convierte en una isla según la marea: una joya medieval sobre una roca que es un icono de Francia

Declarado Patrimonio de la Humanidad, este enclave normando es mucho más que un monumento, pues es el escenario de batallas, leyendas y proezas artísticas que definen la identidad francesa

El increíble monasterio que se convierte en una isla según la marea: una joya medieval sobre una roca que es un icono de Francia

La playa de Huelva que es el refugio de Carolina Marín: cuatro kilómetros de longitud, una laguna y búnkeres de la Segunda Guerra Mundial

El arenal es uno de los más conocidos de la provincia gracias a su increíble paisaje y uno de los destinos favoritos de la onubense

La playa de Huelva que es el refugio de Carolina Marín: cuatro kilómetros de longitud, una laguna y búnkeres de la Segunda Guerra Mundial

La estación de tren más lujosa de Europa: un monumento histórico con una torre de 64 metros y el restaurante favorito de Dalí, Brigitte Bardot o Chanel

Este rincón parisino permite disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad desde su imponente fachada y de comidas de estrella Michelin

La estación de tren más lujosa de Europa: un monumento histórico con una torre de 64 metros y el restaurante favorito de Dalí, Brigitte Bardot o Chanel

Los castillos más impresionantes de Palencia: historia, leyendas y visitas imprescindibles en el corazón de Castilla y León

Desde fortalezas góticas restauradas hasta ruinas evocadoras, la provincia de Palencia revela un itinerario único por seis castillos donde la historia medieval y el paisaje castellano se funden en cada piedra y torre

Los castillos más impresionantes de Palencia: historia, leyendas y visitas imprescindibles en el corazón de Castilla y León
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

La ONU advierte a España por la falta de investigación judicial de los crímenes del franquismo: “Estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos”

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

Un fugitivo húngaro condenado por delitos sexuales es detenido en España tras una pista ciudadana en la web de los más buscados de la UE

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

ECONOMÍA

Infobae

La inflación no frena el ocio en bares y restaurantes: tres de cada cuatro jóvenes siguen saliendo igual o más que hace un año

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Salir a fumar en tu horario laboral es totalmente legal, pero no cuenta como tiempo trabajado”

El Supremo avala hacer fijos a los interinos que aprobaron una oposición y después sufrieron abuso de temporalidad

Alquiler gratis a cambio de reformar la vivienda: qué dice la ley y cómo funciona

El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras una caída del 1,2% en una jornada que arranca en rojo en las bolsas europeas

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’