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La ruta definitiva de Cataluña: un paseo histórico entre volcanes y edificios medievales

El paisaje de La Garrotxa prevalece como un enclave lleno de riqueza natural y un legado histórico modernista que incluye una amplia gastronomía local

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Castellfollit de la Roca en Girona.
Vista aérea de Castellfollit de la Roca, en la provincia de Girona. / Imagen de archivo

¿Por qué decidirse entre parajes naturales y edificaciones medievales? ¿Por qué no combinar ambas posibilidades en una misma ruta? Esto es posible en el paisaje de La Garrotxa, en la provincia de Girona, destaca por la presencia de una cuarentena de volcanes, pueblos que parecen detenidos en la Edad Media y una gastronomía basada en productos autóctonos. La riqueza natural y el legado histórico de esta comarca la convierten en uno de los destinos más singulares del interior de Cataluña. Según ha detallado National Geographic, recorrer esta zona significa adentrarse en un territorio marcado tanto por la actividad volcánica pasada como por tradiciones locales vivas.

Quienes atraviesan el valle del río Fluvià y la carretera que sigue su curso se encuentran en el corazón del Parque Natural de la zona volcánica de la Garrotxa, donde subsisten alrededor de 40 volcanes extintos. Esta cifra, recogida por el mismo medio, ilustra el origen geológico que define la comarca y diferencia el abrupto norte, dominado por las montañas escarpadas de la Alta Garrotxa y los bosques de pinos, encinas y robles, del sur, donde la capital Olot reposa entre conos volcánicos, prados y coladas de lava petrificada.

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El municipio de Besalú ofrece uno de los iconos visuales de la zona: su puente de piedra, erigido originariamente en el siglo XI, permanece como acceso principal al núcleo histórico, flanqueado por dos torres defensivas. Al cruzar este puente, los visitantes acceden a calles estrechas y empedradas en las que se conservan vestigios de la antigua comunidad judía, como el miqvé o baño ritual, uno de los pocos ejemplos de este tipo en España. En el centro de Besalú se sitúa la plaza porticada del Prat de Sant Pere, presidida por la fachada del monasterio benedictino homónimo.

A unos 12 kilómetros de Besalú, el pueblo de Castellfollit de la Roca aparece encaramado sobre una muralla basáltica, resultado de la superposición de dos coladas de lava de hace unos 200.000 años. Sus viviendas, construidas con roca volcánica, bordean el precipicio dibujando una silueta característica sobre el risco. Próximo a este punto, Sant Joan les Fonts cuenta con un puente gótico sobre el río Fluvià, la iglesia del monasterio benedictino del siglo XII y el castillo conocido como Estada Juvinyà, que integra una torre del siglo XII y la vivienda anexa del siglo XIV, erigiéndose como el edificio románico civil más antiguo de Cataluña.

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Estratos del volcán Crosscat, en La Garrotxa, en Cataluña
Estratos del volcán Crosscat, en La Garrotxa. / Wikimedia Commons

Qué ver en la ruta volcánica de La Garrotxa: desde el interior de un volcán al patrimonio modernista de Olot

La ciudad de Olot se encuentra plenamente integrada en el parque natural e incluye en su casco urbano hasta cuatro volcanes, entre ellos el Montsacopa, cuyo cono es visible en pleno centro y alberga en su cráter la ermita de Sant Francesc. En la calle Macarnau se localiza el Espai Cràter, un espacio interpretativo que permite comprender la formación volcánica desde el interior de un volcán. Olot también conserva un significativo patrimonio modernista en las casas de los alrededores de la Plaça Major, cuyas salas presentan obras paisajísticas firmadas por la Escuela de Olot, capitaneada por Joaquim y Marià Vayreda. Estas pinturas, que capturan las distintas estaciones de la comarca, forman parte de la colección del Museu de La Garrotxa.

Siguiendo la carretera GI-524 hacia Santa Pau, a unos cuatro kilómetros de Olot, se encuentra el centro de información de Can Serra, punto de partida para rutas señalizadas por la Zona Volcánica. Una de las más conocidas es la de la Fageda d’en Jordà, un hayedo que se desarrolla sobre antiguas coladas de lava y ofrece una panorámica marcada por los tonos ocres en otoño.

Desde aquí es posible acceder a dos volcanes emblemáticos: el de Santa Margarida, con un cráter de más de 400 metros de diámetro que alberga una ermita románica en su centro, y el Croscat, el volcán más joven de la Península Ibérica. El Croscat presenta un corte profundo a raíz de la extracción de material volcánico y ha experimentado dos erupciones principales, la más antigua hace 17.000 años y la más reciente hace 11.500 años, según ha relatado National Geographic.

Sant Joan les Fonts, en Girona (Shutterstock).
El municipio catalán de Sant Joan les Fonts, en Girona. / Shutterstock

El eje gastronómico de La Garrotxa entre patrimonio, naturaleza y producto local

El núcleo medieval de Santa Pau, cuyo conjunto ha sido declarado Histórico-Artístico, es también un referente para degustar la cocina de la Garrotxa, caracterizada por el uso de productos autóctonos y elaboraciones de tradición artesanal. Entre los ingredientes más valorados se encuentran las patatas, las trufas, las castañas, setas y sobre todo los conocidos fesols de Santa Pau: pequeñas judías blancas de piel fina y sabor dulzón. Este producto local es seña de identidad culinaria y da forma a una gastronomía vinculada tanto a la riqueza volcánica como al entorno natural circundante.

El pueblo más antiguo de Cataluña que tiene un yacimiento íbero declarado Patrimonio de la Humanidad.

El recorrido propuesto por National Geographic termina en Santa Pau y sugiere al visitante que, tras haberse adentrado en valles, riscos y bosques nacidos sobre antiguos volcanes, ponga el colofón a la ruta con una experiencia gastronómica en pleno corazón de la comarca.

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