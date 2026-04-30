España

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

El alza del precio del crudo por las tensiones en Irán provoca descensos generalizados en las bolsas europeas y el selectivo español registraba una caída del 0,38% tras solucionarse el error

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Palacio de la Bolsa de Madrid. (Europa Press)
Palacio de la Bolsa de Madrid. (Europa Press)

Las tensiones geopolíticas han vuelto a empujar a la baja el Ibex 35, que abría la sesión de este jueves con una caída del 5,88% anunciada en los paneles de la Bolsa de Madrid, aunque poco después se ha conocido que la cotización mostraba un hundimiento mayor al real por un problema técnico. Tras solucionarse el error, el selectivo español registraba una caída del 0,38% y se colocaba en los 17.577 puntos a las 10.15 horas. La caída se explica principalmente por la subida del precio del petróleo Brent, que superaba esta mañana los 122 dólares por barril tras haberse disparado por encima de los 126 dólares de madrugada.

Varias informaciones sobre la posibilidad de que Estados Unidos esté evaluando nuevas acciones en Irán han tenido como reacción en el mercado de petróleo un alza que ha disparado el precio del Brent hasta niveles no vistos desde la invasión Rusia a Ucrania en 2022. A primera hora de la jornada, el Brent se cotizaba cerca de los 122,2 dólares, tras avanzar un 3,5%, mientras el barril de WTI subía un 1,4% y se negociaba en torno a los 108,4 dólares por barril.

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Evolución del precio del barril de Brent. (Fuente: Europa Press)
Evolución del precio del barril de Brent. (Fuente: Europa Press)

El clima de incertidumbre se ha contagiado a toda Europa: los futuros de las principales bolsas, como Fráncfort (-0,88%), Londres (-0,25%) y París (-0,10%), apuntan a una apertura en negativo.

En paralelo, la publicación de una serie de resultados empresariales han influido en el ánimo de los inversores, que quedan expectantes de la reunión de este mediodía del Banco Central Europeo (BCE), de la que no se esperan movimientos de tipos de interés.

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Repsol, Acerinox y BBVA lideran las subidas

Entre las empresas cotizadas en el índice por excelencia de la bolsa española, el descenso más pronunciado a media mañana correspondía a Mapfre, cuya cotización bajaba un 2,57%. Banco Santander también experimentó una reducción significativa del 2,43%, motivada por el ajuste tras el reparto de dividendos. Por su parte, Indra y Cellnex registraron pérdidas del 1,87% y el 1,54%, respectivamente, mientras que Fluidra arrojaba con una baja del 1,10%.

En contraposición, Repsol se situaba a la cabeza los incrementos con una subida del 2,14%, gracias al avance del 154% reportado en su beneficio este primer trimestre del año durante la presentación de resultados de hoy, seguida por Acerinox, que aumentaba su valor un 1,50%. BBVA, que también ha revelado unas cuentas satisfactorias entre enero y marzo, ha conseguido un alza del 1,38% y Ferrovial mejora un 0,63% en el día.

(Noticia en ampliación)

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