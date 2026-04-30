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Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

La embajadora en España ha explicado que el Gobierno de Netanyahu no tiene en mente la reivindicación marroquí en estos momentos

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Un tramo del vallado perimetral que separa España de Marruecos. (Antonio Sempere / Europa Press)
Un tramo del vallado perimetral que separa España de Marruecos. (Antonio Sempere / Europa Press)

Hace unos días, medios israelíes apuntaron a un posible apoyo de su país a Marruecos en sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. La posibilidad de una expansión marroquí sobre las ciudades autónomas ha cobrado relevancia en las últimas semanas tras los testimonios de políticos o analistas estadounidenses que apuntan al dominio marroquí como un futuro realista. Ahora, Israel ha tratado de desmarcarse de esta postura.

Tras la publicación en medios como Ynet Global, la embajadora de Israel en España, Dana Erlich, negó que el gobierno de Benjamín Netanyahu contemple respaldar las reivindicaciones de Marruecos sobre las ciudades autónomas. En un coloquio realizado en Madrid, la diplomática declaró que el asunto no está en la agenda actual de su país, según informó la agencia EFE.

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“No es algo en lo que estemos pensando en Israel porque no es relevante en un momento como el actual, en el que el enemigo está amenazando nuestra vida”, afirmó Erlich, en referencia a las prioridades de seguridad que ocupan al ejecutivo israelí. Además, subrayó la importancia de la relación bilateral entre España e Israel, calificando a ambos países como aliados en diferentes foros internacionales.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha cargado este jueves contra España por su decisión de reabrir su embajada en Irán, afirmando que el Gobierno de Pedro Sánchez "va de la mano sin pudor" del "régimen terrorista iraní". (Fuente: Europa Press, Media Luna Roja, Congreso, EBS)

Ambición marroquí sobre Ceuta y Melilla

Marruecos mantiene desde hace décadas su reivindicación sobre Ceuta y Melilla, considerándolas “territorio marroquí ocupado”. La opción de anexar ambas ciudades se ha potenciado en los últimos años, especialmente por el impulso de Rabat en busca de una mayor proyección territorial, y dentro de una política regional de expansión que también afecta al Sáhara Occidental.

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Esta aspiración podría contar con el respaldo de aliados estratégicos como Israel, que, según medios nacionales, estaría dispuesto a apoyar las pretensiones marroquíes en el contexto de los Acuerdos de Abraham y la mejora de relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, ahora la embajadora ha desmentido que exista un apoyo oficial. A nivel diplomático, ni los acuerdos de independencia de 1956 ni pactos bilaterales posteriores mencionan la soberanía de Ceuta y Melilla, lo que ha dado lugar a frecuentes tensiones entre Madrid y Rabat.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este sábado a España, un país al que "da pena ver" por unas "desastrosas cifras económicas" a pesar de que "no contribuye casi nada a la OTAN". (Fuente: The White House/Truth Social/Turning Point Action)

Tensiones diplomáticas entre España e Israel

En su intervención, la embajadora se refirió a las dificultades que atraviesa la relación entre los dos gobiernos. Según relató Erlich, su gestión “está siendo dura porque la posición del Gobierno español respecto a los conflictos armados en Oriente Medio es preocupante”. La diplomática reconoce que el momento actual es “una tormenta perfecta” para las relaciones bilaterales.

A pesar de las diferencias, Erlich recalcó su disposición a “mantener el diálogo” con las autoridades españolas, aún frente a lo que considera “una perspectiva distorsionada” y “declaraciones sesgadas” por parte del gobierno de Pedro Sánchez. La embajadora lamentó que, a su juicio, la administración española se limite a “juzgar y condenar a Israel”, mientras que “grupos terroristas como Hamás alaban su postura”.

La representante diplomática alertó sobre el aumento del antisemitismo en Europa y expresó su inquietud por la situación de la comunidad judía en España. Después añadió que en el país existen organizaciones legales que, en su opinión, respaldan el terrorismo. Como ejemplo, citó a la red de apoyo a los prisioneros palestinos Samidoun, legal en España, mientras que otros países ya la han prohibido.

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