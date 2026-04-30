España

Repsol dispara su beneficio un 154% en el primer trimestre gracias a la subida en el precio del petróleo

Las tensiones en las cadenas de suministro por el conflicto en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz han revalorizado en 593 millones los inventarios de la petrolera, que gana 929 millones hasta marzo

Guardar
Logo de Repsol. (Europa Press)
Logo de Repsol. (Europa Press)

Repsol ganó en el primer trimestre un total de 929 millones de euros, lo que supone un alza del 154% en el beneficio neto de la energética respecto a las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior. El conflicto en Oriente Medio y la consecuente revalorización del petróleo ha impulsado gran parte de la mejora en las cuentas de la compañía española, que contabiliza un efecto patrimonial positivo de 593 millones de euros por la subida en el precio de sus inventarios.

La petrolera dirigida por Josu Jon Imaz explica en el documento remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV) que los resultados reflejan la volatilidad global generada tras el inicio del conflicto en Irán. La empresa indica que la situación produjo una disrupción física de productos energéticos, mayores fluctuaciones de precios y alteraciones en las cadenas de suministro internacionales.

PUBLICIDAD

El resultado neto ajustado, que mide el desempeño de los negocios principales, alcanzó 873 millones de euros, un 57% más que en el mismo periodo del año pasado. Además, el Ebitda ajustado se elevó a 2.613 millones de euros, lo que representa un aumento del 110% respecto a los tres primeros meses de 2025.

Sin activos en Oriente Medio, Repsol destinó 1.200 millones de euros durante el trimestre para incrementar sus inventarios. Con esta medida, la compañía busca reforzar el suministro energético en España ante las tensiones e incertidumbres del mercado internacional.

PUBLICIDAD

Repsol elevará la producción de queroseno

En paralelo a la presentación de resultados, el grupo ha informado de que incrementará entre un 15% y un 20% su producción de queroseno, anticipando una mayor demanda durante la temporada estival. Según lo señalado por portavoces de la compañía, este ajuste busca “salvaguardar, por ejemplo, el turismo, actividad de gran importancia para la economía española”.

Imágenes de Repsol, que ha evolucionado su marca. (Fuente: Repsol / Europa Press)

En el primer trimestre de 2026, el flujo de caja de las operaciones registró 1.042 millones de euros. Al excluir la variación negativa del fondo de maniobra, la cifra asciende a aproximadamente 2.400 millones de euros. Este monto sirvió para cubrir inversiones netas, intereses, pagos a minoritarios, el pago de 0,50 euros brutos por acción realizado en enero y la adquisición de acciones propias por 350 millones de euros bajo el programa de recompra lanzado en marzo.

La deuda neta al cierre del trimestre alcanzó 4.800 millones de euros, lo que supone un incremento de 313 millones con respecto al cierre de 2025. En cuanto al ratio de apalancamiento, el grupo lo situó en 14,3%, ligeramente por encima del 14% registrado al finalizar el cuarto trimestre del año anterior.

Remuneración al accionista y política de dividendos

En cuanto a la retribución, la compañía distribuyó en enero el primer dividendo en efectivo de 2026, correspondiente a 0,5 euros brutos por acción. Está previsto un segundo abono en julio, que elevará la retribución total anual a 1,051 euros brutos por acción, lo que representa un crecimiento cercano al 8% respecto al año anterior. Además, en enero de 2027 se sumará un pago adicional de 0,53 euros brutos por acción, tras la aprobación prevista en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para el 14 de mayo.

Esta política de dividendos se apoya con programas de recompra de acciones, con el objetivo de alcanzar una distribución a los accionistas dentro del rango comprometido, que oscila entre el 30% y el 40% del flujo de caja de las operaciones. El último programa, iniciado en marzo, contempla una inversión máxima neta de 350 millones de euros.

*Con información de agencias

Temas Relacionados

Energía EspañaPetróleoResultados EmpresarialesPrevisiones EconómicasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

La expansión de la economía española se sostiene principalmente en la demanda interna, que aportó 0,4 puntos, mientras que la contribución de la demanda externa fue menor, con 0,2 puntos

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Cuenta con un importante papel español a través del liderazgo del proyecto que ha asumido Indra

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

El alga asiática ‘Rugulopterix okamurae’ pone al límite a las costas del sur de España: Andalucía declara de fuerza mayor la invasión de esta especie exótica

La gestión de esta alga supone una presión económica para los municipios afectados, que deben pagar el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero

El alga asiática ‘Rugulopterix okamurae’ pone al límite a las costas del sur de España: Andalucía declara de fuerza mayor la invasión de esta especie exótica

Juanjo, veterinario: “Mucho cuidado si a tu gato le gusta salir o asomarse a la ventana, la mayoría de casos que vemos en consulta son por el síndrome del gato paracaidista”

Esta situación se presenta de forma habitual en entornos urbanos, donde muchos gatos domésticos tienen acceso a estos espacios sin protección adecuada

Juanjo, veterinario: “Mucho cuidado si a tu gato le gusta salir o asomarse a la ventana, la mayoría de casos que vemos en consulta son por el síndrome del gato paracaidista”

Jamón serrano: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Este alimento curado es rico en proteínas de alto valor biológico

Jamón serrano: propiedades, beneficios y contraindicaciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

Así operaba la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España: liderada por el ‘Ojo’, cocaína oculta en contenedores y guardias civiles comprados que en realidad estaban encubiertos

El Gobierno de Ayuso le quita a una ‘startup’ especializada en ‘coaching’ la gestión del nuevo centro para hombres agredidos sexualmente y se lo da a una entidad sin ánimo de lucro

Antonio Maestre: “Hay que hacer el combate cotidiano de no callarse cuando escuchas un comentario racista, machista o deshumanizante”

ECONOMÍA

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de abril

BBVA cierra el primer trimestre con un beneficio récord de 2.989 millones, un 10,8% más

La revolución silenciosa de los embalses españoles: por qué se guardaba antes el agua para invierno y ahora se debería reservar para verano

El euríbor no da tregua: su subida hasta el 2,74% en abril encarecerá las cuotas de las hipotecas entre 746 y 1.300 euros anuales

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”