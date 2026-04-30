Repsol dispara su beneficio un 154% en el primer trimestre gracias a la subida en el precio del petróleo

Logo de Repsol. (Europa Press)

Repsol ganó en el primer trimestre un total de 929 millones de euros, lo que supone un alza del 154% en el beneficio neto de la energética respecto a las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior. El conflicto en Oriente Medio y la consecuente revalorización del petróleo ha impulsado gran parte de la mejora en las cuentas de la compañía española, que contabiliza un efecto patrimonial positivo de 593 millones de euros por la subida en el precio de sus inventarios.

La petrolera dirigida por Josu Jon Imaz explica en el documento remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV) que los resultados reflejan la volatilidad global generada tras el inicio del conflicto en Irán. La empresa indica que la situación produjo una disrupción física de productos energéticos, mayores fluctuaciones de precios y alteraciones en las cadenas de suministro internacionales.

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El resultado neto ajustado, que mide el desempeño de los negocios principales, alcanzó 873 millones de euros, un 57% más que en el mismo periodo del año pasado. Además, el Ebitda ajustado se elevó a 2.613 millones de euros, lo que representa un aumento del 110% respecto a los tres primeros meses de 2025.

Sin activos en Oriente Medio, Repsol destinó 1.200 millones de euros durante el trimestre para incrementar sus inventarios. Con esta medida, la compañía busca reforzar el suministro energético en España ante las tensiones e incertidumbres del mercado internacional.

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Repsol elevará la producción de queroseno

En paralelo a la presentación de resultados, el grupo ha informado de que incrementará entre un 15% y un 20% su producción de queroseno, anticipando una mayor demanda durante la temporada estival. Según lo señalado por portavoces de la compañía, este ajuste busca “salvaguardar, por ejemplo, el turismo, actividad de gran importancia para la economía española”.

Imágenes de Repsol, que ha evolucionado su marca. (Fuente: Repsol / Europa Press)

En el primer trimestre de 2026, el flujo de caja de las operaciones registró 1.042 millones de euros. Al excluir la variación negativa del fondo de maniobra, la cifra asciende a aproximadamente 2.400 millones de euros. Este monto sirvió para cubrir inversiones netas, intereses, pagos a minoritarios, el pago de 0,50 euros brutos por acción realizado en enero y la adquisición de acciones propias por 350 millones de euros bajo el programa de recompra lanzado en marzo.

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La deuda neta al cierre del trimestre alcanzó 4.800 millones de euros, lo que supone un incremento de 313 millones con respecto al cierre de 2025. En cuanto al ratio de apalancamiento, el grupo lo situó en 14,3%, ligeramente por encima del 14% registrado al finalizar el cuarto trimestre del año anterior.

Remuneración al accionista y política de dividendos

En cuanto a la retribución, la compañía distribuyó en enero el primer dividendo en efectivo de 2026, correspondiente a 0,5 euros brutos por acción. Está previsto un segundo abono en julio, que elevará la retribución total anual a 1,051 euros brutos por acción, lo que representa un crecimiento cercano al 8% respecto al año anterior. Además, en enero de 2027 se sumará un pago adicional de 0,53 euros brutos por acción, tras la aprobación prevista en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para el 14 de mayo.

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Esta política de dividendos se apoya con programas de recompra de acciones, con el objetivo de alcanzar una distribución a los accionistas dentro del rango comprometido, que oscila entre el 30% y el 40% del flujo de caja de las operaciones. El último programa, iniciado en marzo, contempla una inversión máxima neta de 350 millones de euros.

*Con información de agencias

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