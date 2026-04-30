El Gobierno de Ayuso le quita a una ‘startup’ especializada en ‘coaching’ la gestión del nuevo centro para hombres agredidos sexualmente y se lo da a una entidad sin ánimo de lucro

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (A. Pérez Meca - Europa Press)

La Comunidad de Madrid formalizó el pasado 17 de abril el contrato con la ‘Asociación Nexo por la Integración’ para que gestione el nuevo centro de atención integral para hombres víctimas de violencia sexual (el SERPAICAM), un servicio que la presidenta Isabel Díaz Ayuso había anunciado en septiembre de 2024. La formalización de este contrato conlleva que la empresa que iba a gestionarlo inicialmente, una ‘startup’ especializada en ‘coaching’ empresarial, se queda definitivamente fuera del proyecto.

Y eso que esta ‘startup’, 'Emocional Technologies 22 SL’, había recurrido en octubre de 2025 la decisión de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, de excluirle de una licitación que había llegado a ganar. ‘Emocional’ nació como empresa tecnológica dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas, caracterizándose en su día por la creación de una Inteligencia Artificial que era capaz de captar las emociones de los trabajadores analizando sus expresiones faciales a través de las cámaras en las videollamadas. Luego amplió su negocio a cursos de liderazgo, gestión del tiempo, talleres de pensamiento crítico y trabajo en equipo.

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‘Emocional’ obtuvo la mejor puntuación, pero la Mesa de Contratación nunca le llegó a adjudicar el contrato oficialmente porque no pudo acreditar la solvencia técnica que solicitaba la Consejería. Esta ‘startup’ recurrió ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública y consiguió paralizar temporalmente la licitación, pero el 19 de noviembre este tribunal rechazó su recurso. Este no ha sido el único problema judicial que ha impedido la puesta en marcha de un centro ideado por el Ejecutivo de Ayuso que tiene como objetivos prestar una “atención integral” a los hombres que sufren violencia sexual en entornos de ‘chemsex’.

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El segundo licitante mejor puntuado, la ‘Asociación In Género’, también presentó un recurso en enero de 2026 porque la Mesa de Contratación también le excluyó del proceso, en este caso porque no podía acreditar la garantía económica que se exigía, que era de 18.263 euros. Un recurso que obligó al tribunal por segunda vez a paralizar el proceso de adjudicación. El 5 de febrero de 2026, el tribunal rechazó el recurso de esta asociación porque la garantía se presentó fuera de plazo. Así que el contrato fue finalmente adjudicado a la Asociación Nexo, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja no solo con profesionales especializados, sino también con personas usuarias y expertas por experiencia en procesos de exclusión e integración. La Comunidad pagará 205.000 euros por este servicio en 2026.

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El Ejecutivo autonómico entiende que el ‘chemsex’ es un fenómeno que debe ser atendido, entendiendo por ‘chemsex’ el consumo sexualizado de drogas, “dando lugar a largas sesiones que pueden prolongarse en el tiempo, y cuya práctica se ha asociado a diferentes complicaciones de salud, conductas adictivas, complicaciones psicosociales...” Además, “se ha puesto de manifiesto la dimensión de la violencia sexual en este contexto y potenciales condiciones que sitúan a la víctima en una posición de especial vulnerabilidad”. Este centro supondrá, por tanto, “un recurso especializado y pionero” para “la atención y protección social en hombres víctimas de agresiones sexuales en diferentes contextos”.

Ocho profesionales

En el centro deberán trabajar ocho profesionales, entre trabajadores sociales, abogados y psicólogos. “Con carácter general, el horario de funcionamiento del dispositivo de atención será de lunes a viernes, excepto festivos, en jornada continua desde las 10 de la mañana a las 19 horas”, señala el pliego. También se prestará un servicio de información y atención telefónica de lunes a viernes en horario de 8 a 10 horas y de 19 a 24 horas, y los fines de semana y festivos de 10 a 19 horas. El servicio es gratuito y confidencial.

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