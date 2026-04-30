España

El Gobierno de Ayuso le quita a una ‘startup’ especializada en ‘coaching’ la gestión del nuevo centro para hombres agredidos sexualmente y se lo da a una entidad sin ánimo de lucro

Ha rechazado los recursos de Emocional Technologies 22, la primera adjudicataria; que no podrá llevar el servicio. Lo gestionará finalmente la Asociación Nexo

Guardar
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (A. Pérez Meca - Europa Press)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (A. Pérez Meca - Europa Press)

La Comunidad de Madrid formalizó el pasado 17 de abril el contrato con la ‘Asociación Nexo por la Integración’ para que gestione el nuevo centro de atención integral para hombres víctimas de violencia sexual (el SERPAICAM), un servicio que la presidenta Isabel Díaz Ayuso había anunciado en septiembre de 2024. La formalización de este contrato conlleva que la empresa que iba a gestionarlo inicialmente, una ‘startup’ especializada en ‘coaching’ empresarial, se queda definitivamente fuera del proyecto.

Y eso que esta ‘startup’, 'Emocional Technologies 22 SL’, había recurrido en octubre de 2025 la decisión de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, de excluirle de una licitación que había llegado a ganar. ‘Emocional’ nació como empresa tecnológica dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas, caracterizándose en su día por la creación de una Inteligencia Artificial que era capaz de captar las emociones de los trabajadores analizando sus expresiones faciales a través de las cámaras en las videollamadas. Luego amplió su negocio a cursos de liderazgo, gestión del tiempo, talleres de pensamiento crítico y trabajo en equipo.

PUBLICIDAD

‘Emocional’ obtuvo la mejor puntuación, pero la Mesa de Contratación nunca le llegó a adjudicar el contrato oficialmente porque no pudo acreditar la solvencia técnica que solicitaba la Consejería. Esta ‘startup’ recurrió ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública y consiguió paralizar temporalmente la licitación, pero el 19 de noviembre este tribunal rechazó su recurso. Este no ha sido el único problema judicial que ha impedido la puesta en marcha de un centro ideado por el Ejecutivo de Ayuso que tiene como objetivos prestar una “atención integral” a los hombres que sufren violencia sexual en entornos de ‘chemsex’.

La comunidad venezolana en España se hizo sentir con una concentración histórica en la Puerta del Sol. Los asistentes aclamaron a los representantes políticos que aparecieron en el balcón, en un gesto de unidad y esperanza por un cambio en Venezuela.

El segundo licitante mejor puntuado, la ‘Asociación In Género’, también presentó un recurso en enero de 2026 porque la Mesa de Contratación también le excluyó del proceso, en este caso porque no podía acreditar la garantía económica que se exigía, que era de 18.263 euros. Un recurso que obligó al tribunal por segunda vez a paralizar el proceso de adjudicación. El 5 de febrero de 2026, el tribunal rechazó el recurso de esta asociación porque la garantía se presentó fuera de plazo. Así que el contrato fue finalmente adjudicado a la Asociación Nexo, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja no solo con profesionales especializados, sino también con personas usuarias y expertas por experiencia en procesos de exclusión e integración. La Comunidad pagará 205.000 euros por este servicio en 2026.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo autonómico entiende que el ‘chemsex’ es un fenómeno que debe ser atendido, entendiendo por ‘chemsex’ el consumo sexualizado de drogas, “dando lugar a largas sesiones que pueden prolongarse en el tiempo, y cuya práctica se ha asociado a diferentes complicaciones de salud, conductas adictivas, complicaciones psicosociales...” Además, “se ha puesto de manifiesto la dimensión de la violencia sexual en este contexto y potenciales condiciones que sitúan a la víctima en una posición de especial vulnerabilidad”. Este centro supondrá, por tanto, “un recurso especializado y pionero” para “la atención y protección social en hombres víctimas de agresiones sexuales en diferentes contextos”.

Ocho profesionales

En el centro deberán trabajar ocho profesionales, entre trabajadores sociales, abogados y psicólogos. “Con carácter general, el horario de funcionamiento del dispositivo de atención será de lunes a viernes, excepto festivos, en jornada continua desde las 10 de la mañana a las 19 horas”, señala el pliego. También se prestará un servicio de información y atención telefónica de lunes a viernes en horario de 8 a 10 horas y de 19 a 24 horas, y los fines de semana y festivos de 10 a 19 horas. El servicio es gratuito y confidencial.

Temas Relacionados

Comunidad de MadridIsabel Díaz AyusoViolencia de GéneroViolencia SexualContratos PúblicosCoachingEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un niño de 13 años encuentra una moneda de bronce de la antigua Grecia en Berlín: acuñada en Troya en el siglo III a. C

Este descubrimiento es el primer objeto de la Antigüedad griega que se encuentra dentro de los límites de la ciudad alemana

Un niño de 13 años encuentra una moneda de bronce de la antigua Grecia en Berlín: acuñada en Troya en el siglo III a. C

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy jueves 30 de abril

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy jueves 30 de abril

Mayte Sánchez, la artesana tras el mejor chocolate de España: “A la tableta con leche le añadimos maracuyá de un productor malagueño de la Axarquía”

La chocolatera malagueña Maychoco se lleva el primer premio en las categorías de chocolate negro y con leche, y el bronce en la de blanco

Mayte Sánchez, la artesana tras el mejor chocolate de España: “A la tableta con leche le añadimos maracuyá de un productor malagueño de la Axarquía”

Descubren que una vacuna que se administra a los koalas podría ser también efectiva para tratar la clamidia en humanos

En 2023, más de 80.000 personas se contagiaron de sífilis, clamidia y gonorrea en España

Descubren que una vacuna que se administra a los koalas podría ser también efectiva para tratar la clamidia en humanos

Antonio Maestre: “Hay que hacer el combate cotidiano de no callarse cuando escuchas un comentario racista, machista o deshumanizante”

Entrevistamos al periodista y escritor, autor de ‘Me crie como un fascista’ (Seix Barral)

Antonio Maestre: “Hay que hacer el combate cotidiano de no callarse cuando escuchas un comentario racista, machista o deshumanizante”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Maestre: “Hay que hacer el combate cotidiano de no callarse cuando escuchas un comentario racista, machista o deshumanizante”

Antonio Maestre: “Hay que hacer el combate cotidiano de no callarse cuando escuchas un comentario racista, machista o deshumanizante”

Las claves de la declaración de Aldama en el ‘caso mascarillas’: de Pedro Sánchez como “escalafón uno” al poder real de Koldo

¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

Juicio por el ‘caso mascarillas’, en directo | Aldama afirma que entregó hasta 4 millones de euros a Ábalos y Koldo para financiar donaciones al PSOE

El popular Jorge Azcón es investido presidente de Aragón con los votos de Vox: “La prioridad absoluta es la legalidad”

ECONOMÍA

La revolución silenciosa de los embalses españoles: por qué se guardaba antes el agua para invierno y ahora se debería reservar para verano

La revolución silenciosa de los embalses españoles: por qué se guardaba antes el agua para invierno y ahora se debería reservar para verano

El euríbor no da tregua: su subida hasta el 2,74% en abril encarecerá las cuotas de las hipotecas entre 746 y 1.300 euros anuales

Los españoles heredan a los 55 años, 20 años más tarde que hace medio siglo, y cada año de retraso les cuesta un 2% de patrimonio

Juanma Lorente, abogado: “Nunca te vayas de una empresa sin reclamar esto”

Víctor Arpa, abogado: “Si has tenido un accidente laboral, puedes estar perdiendo más de 2.000 euros al mes”

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”