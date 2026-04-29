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El tesoro desconocido de Roma: un santuario en la montaña, una cueva y cocina tradicional

Un lugar situado a tan solo 50 kilómetros de la capital italiana y que combina espiritualidad e historia

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Sacro Speco di San Benedetto
Sacro Speco di San Benedetto (Sacro Speco)

A tan solo 50 kilómetros al norte de Roma, entre colinas y las formaciones de los Apeninos, se halla un santuario de carácter excepcional poco conocido fuera del ámbito local: el Sacro Speco de San Benedetto, también llamado monasterio de San Benedetto en Subiaco. Se trata de una combinación de espiritualidad, historia y riqueza paisajística que convierte a este enclave en una joya de la Italia central.

El Santuario de San Benedetto en Subiaco es un eremitorio fundado en el siglo VI por el propio San Benedetto, creador del orden benedictino, que vivió varios años en una gruta cercana al monasterio dedicada a la oración y la meditación. El santuario surgió en un entorno natural apartado, rodeado de montañas y vegetación, y se consolida como un símbolo de espiritualidad y recogimiento para quienes lo visitan. Además, la estación de tren más cercana se encuentra en Subiaco, lo que otorga una dimensión práctica y realista a la experiencia facilitando su llegada a través de autobús o taxi.

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Para acceder al santuario es necesario realizar un trayecto que cruza los paisajes de la región del Lacio. La conexión ferroviaria desde Roma a Subiaco permite contemplar colinas y valles antes de llegar al destino final mediante transporte público o a través de los senderos de la zona, una alternativa para quienes buscan una ruta a pie. Esta combinación de aislamiento geográfico e integración paisajística refuerza la identidad del Sacro Speco como lugar de retiro.

Por qué se visita tanto Sacro Speco de San Benedetto desde Roma

La historia del Santuario de San Benedetto está estrechamente vinculada al propio San Benedetto de Nursia. El eremita, que buscó refugio en una cueva cercana para consagrarse a la meditación y el rezo, acabó atrayendo a discípulos, lo que supuso el origen de la orden monacal benedictina. El monasterio, edificado a lo largo de los siglos siguientes, conserva en su arquitectura rastros de esta evolución: desde los muros antiguos hasta los frescos y obras sacras del interior. La estructura arquitectónica se inspira en la sobriedad y la búsqueda de belleza esencial que define la tradición benedictina. El templo destaca tanto por su fachada de piedra y su campanario, que armonizan con el entorno, como por los frescos e iconografía religiosa del interior, donde predomina una atmósfera de silencio y recogimiento.

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El santuario se encuentra cerca del núcleo urbano de Subiaco, un municipio medieval conocido por su autenticidad arquitectónica y su ambiente acogedor. Calles adoquinadas, casas de color y comercios artesanales forman parte del tejido urbano de esta población, que permite a los visitantes conocer iglesias, otros monasterios y plazas con gran conservación del espíritu histórico.

Patrimonio, gastronomía y hospitalidad en Subiaco

Subiaco presenta distintas atracciones más allá del Sacro Speco de San Benedetto. Destaca el Monasterio de Santa Scolastica, también fundado por San Benedetto, que sigue activo a día de hoy como espacio de oración y estudio. Otro punto emblemático es la Rocca Abbaziale de Subiaco, fortaleza que ofrece panorámicas sobre el valle; y el Ponte di San Francesco o Ponte Vecchio, construido en piedra sobre el río Aniene y señalado como lugar ideal para pasear.

Salvatore Romano, dueño del restaurante 'Origine', nos lleva en un recorrido por sus lugares italianos preferidos en Madrid. Descubre sus recomendaciones para el día a día, una ocasión especial y las joyas tradicionales que no te puedes perder.

La localidad también es reconocida por su gastronomía regional. Los restaurantes de la zona sirven especialidades a partir de pasta casera, recetas de carne y productos de las granjas cercanas, acompañados de vino de los Colli Albani. Entre los platos más icónicos figuran la polenta sublacense, condimentada con salsa roja y trozos de costillas de cerdo; la sagna, un tipo peculiar de pasta fresca acompañada de una sencilla salsa de tomate y albahaca; o el combinado de pezzole y fagioli, que aúna pasta y alubias de la variedad autóctona Buccitti. También aparecen en la oferta culinaria los Ju Pappaciuccu, col negra mezclada con restos de pan y pizza de maíz, y los subiachini, dulces elaborados con almendra, clara de huevo, miel y azúcar, en forma de rombo y recubiertos de glaseado.

La acogida de los habitantes de Subiaco constituye uno de los valores fundamentales de la experiencia. El paseo por los callejones facilita el contacto personal, la posibilidad de escuchar relatos transmitidos de generación en generación y el descubrimiento de rincones auténticos y singulares. De este modo, Subiaco, con sus tradiciones culinarias, sus monumentos y la preservación de su arquitectura medieval, se consolida como destino significativo de la Italia central y, además, destaca el vínculo entre hospitalidad y patrimonio en la localidad.

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