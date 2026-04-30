España

El chef José Andrés se lleva a Nueva York el bocadillo más turístico de Madrid: el Museo del Jamón desembarca en Manhattan

La marca madrileña anuncia su primera apuesta fuera de la capital española en el Mercado Little Spain, con bocadillos de jamón ibérico a 16 dólares

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Museo del Jamón inicia su internacionalización con su desembarco en EEUU de la mano de José Andrés
Museo del Jamón inicia su internacionalización con su desembarco en EEUU de la mano de José Andrés (Europa Press)

Todo aquel que haya caminado por Madrid con ojos de turista habrá pasado por uno de sus locales, comido alguno de sus bocadillos o, al menos, detectado su aroma desde la calle. El Museo del Jamón es uno de los grandes iconos de la cocina castiza en la capital, una cadena ligada durante décadas al turismo y a la imagen y simbolismo de este producto tan nuestro.

Ahora, esta mítica empresa madrileña da el salto internacional con su llegada a la Gran Manzana, de la mano, nada menos, que de uno de los chefs más internacionales de la gastronomía patria: José Andrés. La marca madrileña ha anunciado su primera apuesta fuera de la capital española, un movimiento internacional para el que ha elegido el Mercado Little Spain, el famoso espacio gastronómico de cocina española impulsado por el chef asturiano en Hudson Yards.

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Durante años, Andrés ha impulsado la cultura culinaria española en Estados Unidos a través de sus restaurantes y también de programas y actividades didácticas, desempeñando además un papel fundamental en la introducción del jamón ibérico en el mercado americano. “Nuestra misión siempre ha sido mostrar al público de Estados Unidos la riqueza de la gastronomía española”, aseguran desde el equipo de José Andrés. “El jamón ibérico es uno de sus grandes iconos y contar con una marca histórica como Museo del Jamón nos permite acercar esa tradición de una forma auténtica”.

Exterior de Mercado Little Spain, en Nueva York (Facebook)
Exterior de Mercado Little Spain, en Nueva York (Facebook)

Este movimiento sucede meses después de que se produjera una reestructuración integral de la compañía madrileña, en la que los hermanos Muñoz Sánchez se hacían con el control total de la compañía comprando el 50% de la marca que estaba en manos de otra rama familiar. Luis Alfonso Muñoz, CEO del Museo del Jamón, ha calificado este nuevo proyecto americano como “el inicio del plan de crecimiento” que ya anunciaron a finales de año para llevar la marca más allá de Madrid y compartir el proyecto en nuevos mercados.

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Tapas y bocadillos con sello madrileño

En este nuevo espacio dentro de Little Spain, el Museo del Jamón propone un viaje de sabores típicos de nuestro país, con una selección de productos pensados para compartir en la barra. Una propuesta que incluye: bocadillos y tapas elaboradas con jamón y productos ibéricos; selección de embutidos ibéricos como chorizo, salchichón y lomo; y tablas de quesos españoles seleccionados por sus charcuteros.

Tapas del Museo del Jamón (Web del restaurante)
Tapas del Museo del Jamón (Web del restaurante)

En cuanto a los precios de estas elaboraciones, los neoyorkinos podrán probar bocadillos tan míticos como el de jamón ibérico con tomate y aceite de oliva por 16$, en contraste con los 11,90 € de esta misma opción en Madrid. En el caso del bocata de queso manchego, su coste será de 15.00$, dos dólares más si le añades chorizo ibérico.

El primer Museo del Jamón nació en Madrid en 1978, enfrente del Museo del Prado, con la intención de convertirse en el primer restaurante temático dedicado al jamón en España. La apertura de este nuevo local se suma a los siete establecimientos que ya operaban en Madrid, con un negocio que suma un capital total cercano a los 30 millones de euros. Esta internacionalización no será la única vía de crecimiento, puesto que el grupo también aspira a llevar sus bocadillos al resto de España, con una lista de ciudades entre las que figuran Málaga, Alicante, Barcelona, Valencia y Sevilla.

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