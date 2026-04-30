BBVA cierra el primer trimestre con un beneficio récord de 2.989 millones, un 10,8% más

El logo de BBVA en la fachada de la sede del banco en Madrid. (REUTERS/Ana Beltran/File Photo)

El beneficio neto atribuido de BBVA ascendió a 2.989 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 10,8% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos remitidos este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El banco subraya que este resultado se produce en un contexto geopolítico complejo, poniendo en relieve la resiliencia de su modelo de negocio frente a la incertidumbre en los mercados internacionales.

El consejero delegado de la entidad vasca, Onur Genç, ha afirmado que las cuentas confirman el avance en la ejecución del Plan Estratégico y acercan a la entidad a los objetivos previstos para 2028. Según Genç, la diversificación del banco ha sido clave para mantener el crecimiento en un entorno internacional exigente.

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Entre enero y marzo, los ingresos totales de BBVA alcanzaron los 10.652 millones de euros, un 14,2% más que el año anterior. De esa cifra, el margen de intereses se incrementó un 17,8% y las comisiones netas crecieron un 9,5%, consolidando la mejora tanto en rentabilidad como en la generación de ingresos recurrentes.

(Noticia en ampliación)

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