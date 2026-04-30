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La madre de Noelia Castillo publica un vídeo para pedirle a Feijóo que la ley de eutanasia desaparezca: “No quiero que haya más Noelias”

Yolanda Ramos considera que su hija no tenía capacidad para decidir porque padecía enfermedades mentales

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Noelia Castillo Ramos, la joven parapléjica que recibirá la eutanasia, viendo un álbum de fotos junto a su madre, Yolanda Ramos (Antena 3)
Noelia Castillo Ramos, la joven parapléjica que recibirá la eutanasia, viendo un álbum de fotos junto a su madre, Yolanda Ramos (Antena 3)

La madre de Noelia Castillo, la joven de 25 años que solicitó la prestación a la muerte asistida, ha publicado un vídeo en el que pide la derogación de la Ley de Eutanasia. Tras el fallecimiento de su hija, Yolanda Ramos ha publicado en sus redes sociales (@iolanrg) un mensaje para Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, a quien solicita “que esta ley desaparezca”.

Noelia Castillo falleció el pasado 27 de marzo tras una batalla judicial de casi dos años por su derecho a la eutanasia. La joven sufría dolores crónicos tras un intento de suicidio en octubre de 2022, que la dejó parapléjica. Noelia solicitó en 2024 la prestación a la muerte asistida y, durante el proceso, varios informes médicos certificaron que presentaba una situación clínica “no recuperable” que le producía “dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante”, dos requisitos necesarios para conseguir la eutanasia en España.

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Su madre, que se había mostrado como un apoyo para su hija, niega ahora que Noelia tuviera dolor crónico porque no tomaba ni Nolotil ni morfina hasta marzo de 2025. “Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal”, asegura en su vídeo, “era una enfermedad que, según iban haciendo años, iría mejorando”, añade. Según la madre, Noelia no recibió “ningún tratamiento” para sus dolencias. “En el último psiquiátrico que estuvo, con 22 años, su padre firmó el alta a espaldas mías y de sus hermanas. Ahí perdimos la oportunidad”, afirma. Yolanda culpa también al Gobierno español, con el que “también hemos perdido la oportunidad”.

“No entiendo la eutanasia de esta forma”

España aprobó en junio de 2021 la Ley de Eutanasia, que reconoce el derecho a la muerte digna a pacientes con enfermedades incurables o “sin posibilidad de alivio”. La normativa exige que los solicitantes sean mayores de edad, capaces y conscientes en el momento de la solicitud y sufran “una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, certificada por el médico/médica responsable”, criterios que Noelia cumplía.

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La madre de la joven, sin embargo, considera que su hija no estaba capacitada para solicitar la eutanasia porque padecía enfermedades mentales. “Mi hija tenía enfermedades mentales, el TLP [trastorno límite de personalidad] y el TOC [trastorno obsesivo compulsivo]. (...) Si una persona con enfermedad mental no puede decidir por sí sola, ¿cómo han podido permitir esto?“, se pregunta. Ella, además, considera que la eutanasia debería limitarse a pacientes con enfermedades terminales. ”No entiendo la eutanasia de esta forma. Nos han dicho que es para personas con enfermedades terminales, pero no es verdad. Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal“, valora.

A su juicio, como madre de la joven, tendría que haber podido decidir por ella. “Yo como madre tengo que velar por el bien de mi hija. Como ella era mayor de edad, no me permitían ni ver su historial ni decidir por ella. Hasta llegué un día que pedí una analítica porque mi hija iba perdiendo kilos y me dijeron que quién era yo para pedir una analítica por mi hija. O sea, yo no era nada”, cuenta.

Yolanda considera que fue “un comité de garantía” quien decidió por su hija, “pero yo, la madre, no pude ni he podido decidir nunca por ella”. Ahora, la mujer pide a Feijóo “que esta ley desaparezca”. “No quiero que haya más Noelias. No quiero que pase más esto, que esta ley de la eutanasia tiene que desaparecer completamente”, sentencia. Yolanda concluye su mensaje comunicando que tiene intención de crear una fundación en nombre de su hija “para velar” por las personas con enfermedades mentales.

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