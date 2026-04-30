El puente colgante de piedra a menos de una hora de Verona que está sobre dos cuevas: inspiración de Dante y parte de una ruta de senderismo de libro

Puente de Veja, en Italia (Wikiloc).

En el corazón verde de la región del Véneto, lejos del bullicio de Verona y de los itinerarios clásicos de Italia, existe un paraje que parece sacado de una leyenda. El Puente de Veja es mucho más que una formación geológica: es un coloso de piedra suspendido sobre el valle, un puente natural que ha fascinado a generaciones de viajeros y cuya silueta, cuentan, inspiró a Dante Alighieri para imaginar los abismos del Infierno en su “Divina Comedia”. Este arco pétreo, forjado por millones de años de erosión y sacudidas sísmicas, se ha convertido en uno de los lugares más misteriosos y sorprendentes de toda Europa.

Aquí, entre las colinas de Valpolicella y las mesetas veronesas, el tiempo y la naturaleza han tejido un escenario donde ciencia, mito y arte se entrelazan. Desde sus cavernas paleolíticas hasta los frescos renacentistas de Mantegna, el Puente de Veja es a la vez yacimiento arqueológico, leyenda literaria y destino imprescindible para senderistas y curiosos. Un lugar donde contemplar la grandeza de la tierra y entender por qué la imaginación de Dante se perdió en estos barrancos.

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Un gigante de piedra

Situado en el municipio de Sant’Anna d’Alfaedo, en el oeste de Lessinia, el Puente de Veja es uno de los puentes naturales más grandes de Europa. Su arco monumental, que se alza sobre el valle como una viga suspendida, asombra por sus dimensiones y por la facilidad con la que puede ser visitado: basta un corto paseo desde el aparcamiento para hallarse bajo su sombra colosal. Además, es el vestigio de una cueva kárstica cuyos techos colapsaron hace millones de años, en parte por la acción lenta del agua y en parte, según los geólogos, por terremotos medievales que aceleraron el proceso.

Tanto es así, que a los pies del arco se abren dos cavidades, testigos de un pasado remoto en el que cazadores paleolíticos dejaron herramientas de sílex y huellas de vida que hoy se exhiben en museos locales. Este enclave, considerado uno de los yacimientos prehistóricos más importantes del Véneto, habla de la interacción entre la naturaleza y el hombre a lo largo de los siglos.

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Puente de Veja, en Italia (Wikiloc).

Pero la magia del Puente de Veja trasciende la ciencia: su perfil aparece en los frescos de Andrea Mantegna en Mantua, y la tradición asegura que sus paredes y barrancos inspiraron a Dante para describir el Malebolge, el círculo de los fraudulentos en el Infierno de la “Divina Comedia”, durante su estancia en Verona. El nombre “Veja” añade un último matiz de misterio, vinculado quizá a antiguos acuíferos y a la toponimia milenaria de la región.

Senderismo, cascadas y aventura en la Lessinia

El Puente de Veja es punto de partida de varias rutas de senderismo que serpentean por bosques, praderas y desfiladeros de la Lessinia. El sendero más popular bordea el arco, desciende hasta el fondo del valle y regresa al punto de inicio pasando por las cascadas de Bellori, un conjunto de saltos de agua rodeados de vegetación, ideales para refrescarse en los días cálidos. La zona también alberga el Parque de Aventuras Veja, con pasarelas entre copas de árboles y tirolinas perfectas para disfrutar en familia.

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El puente no es un enclave aislado: forma parte de la red del Sendero Europeo E5, que conecta el lago de Constanza con Verona, y está bien señalizado para quienes desean integrarlo en una travesía de mayor recorrido. Las posibilidades de excursión se multiplican con la visita a otros puntos cercanos, como las espectaculares cascadas de Molina, el Valle de las Esfinges con sus rocas esculpidas por el viento, el santuario suspendido de la Madonna della Corona o el museo de fósiles de Bolca.

La Lessinia es especialmente recomendable entre primavera y otoño, cuando los bosques rebosan vida y la luz baña el puente y el valle en tonos cambiantes. El invierno, aunque mágico, requiere precaución por la humedad y el hielo en las zonas sombrías.

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Cómo llegar y consejos para la visita

El Puente de Veja se encuentra a unos cuarenta kilómetros al norte de Verona, accesible en coche siguiendo la carretera provincial por Arbizzano, Negrar, Fane y Sant’Anna d’Alfaedo. El último tramo atraviesa carreteras de montaña, con curvas y desniveles que añaden emoción al trayecto. El aparcamiento está bien señalizado y, desde allí, solo hay que caminar unos minutos para encontrarse con el arco natural.

Antes de la visita, conviene informarse sobre las condiciones meteorológicas y llevar calzado adecuado para caminar por senderos irregulares. La zona cuenta con restaurante y servicios, y es ideal para combinar naturaleza, historia y aventura en una misma jornada.

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