RTVE estrena un nuevo canal con cine, música y documentales totalmente gratis: así es la nueva composición de la TDT

Una persona cómodamente sentada en un sofá, cubierta con una manta, utiliza un mando a distancia para encender la televisión en su sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La televisión en abierto atraviesa una etapa de transformación marcada por la diversificación de contenidos y la aparición de nuevas propuestas. En este contexto, RTVE ultima el lanzamiento de un nuevo canal temático que aspira a reforzar la oferta cultural en la TDT. Bajo el nombre de ARTE España, la corporación pública prepara una apuesta ambiciosa que llegará en junio y que estará centrada exclusivamente en contenidos culturales.

Este movimiento se produce en paralelo a otras novedades recientes en el panorama audiovisual, como la irrupción de EWTN, cuya principal singularidad radica en emitir sin publicidad. Sin embargo, la estrategia de RTVE apunta en otra dirección: consolidar un espacio de referencia dedicado al conocimiento, el arte y la creación contemporánea, en línea con modelos europeos ya consolidados.

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El nuevo canal toma como inspiración directa a ARTE, la plataforma cultural franco-alemana fundada en 1992 y con sede en Estrasburgo. Este referente europeo, financiado con fondos públicos de Francia y Alemania, se ha convertido en un ejemplo de cooperación audiovisual centrada en la cultura, con una programación que combina documentales, cine, música y artes escénicas. La futura señal española buscará replicar ese espíritu, e incluso podría reforzar su relación con el canal original mediante acuerdos de intercambio de contenidos.

Antes de su aterrizaje definitivo en la TDT, ARTE España tendrá un despliegue progresivo. Primero estará disponible en plataformas de pago como Movistar Plus+, Vodafone TV, Orange TV y DIGI TV. Posteriormente, también podrá seguirse a través de RTVE Play, antes de su llegada generalizada a la televisión digital terrestre.

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Uno de los pilares fundamentales del canal será la producción propia, especialmente en el ámbito del documental. RTVE pretende reforzar este género, considerado clave en la divulgación cultural, mediante nuevos proyectos y la ampliación de acuerdos internacionales. A ello se sumará una cuidada selección de cine, tanto nacional como europeo, con especial atención al archivo cinematográfico en el que participa la propia corporación.

Las artes escénicas ocuparán también un lugar destacado en la parrilla. El canal recuperará espacios emblemáticos como las producciones históricas de “Estudio 1”, al tiempo que impulsará nuevas iniciativas teatrales adaptadas al lenguaje televisivo. Esta línea se complementará con una programación dedicada a la música clásica y la ópera, donde tendrán un papel protagonista la Orquesta y Coro de RTVE y los principales teatros líricos del país.

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Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh en 'La casa de la música RTVE' (RTVE).

El regreso de la música a la televisión

Además, ARTE España buscará conectar con las tendencias culturales más actuales. En este sentido, el canal servirá como escaparate del trabajo que desarrolla Radio 3, especialmente a través de sus propuestas digitales y su apuesta por la música emergente y los nuevos lenguajes artísticos.

La estructura del proyecto se articula en torno a cinco grandes ejes: documentales, cine, artes escénicas, música y nuevas corrientes culturales. Con esta combinación, RTVE pretende cubrir un vacío histórico dentro de su oferta televisiva, ya que, a diferencia de otros grandes operadores europeos como la BBC o la RAI, no contaba hasta ahora con un canal dedicado íntegramente a la cultura.

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Al frente de esta nueva etapa estará Ana Peláez, responsable del área de Artes y Conocimiento de RTVE. Con una amplia trayectoria en el ámbito documental, donde ha liderado proyectos durante los últimos años, Peláez asume el reto de diseñar una programación que combine rigor, accesibilidad y vocación divulgativa. Junto a ella, el equipo se completa con perfiles como Ignacio Elguero, encargado de impulsar iniciativas culturales dentro del canal.

Desde la corporación subrayan que este lanzamiento responde a una estrategia más amplia orientada a modernizar su oferta y alinearla con los estándares europeos. La creación de ARTE España no solo amplía el catálogo de RTVE, sino que también refuerza su papel como servicio público en un momento en el que la competencia audiovisual es cada vez más intensa.

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