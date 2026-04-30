Una treintena de españoles que viajaban en la Flotilla a Gaza, retenidos por las FDI en aguas internacionales

Captura de video tomada de la cuenta oficial en X de @Global Sumud Flotilla que muestra a integrantes de la Flotilla abordo de una embarcación. EFE/ @Global Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla, compuesta por más de cincuenta embarcaciones de distintas banderas, zarpó el 15 de abril desde Barcelona con el objetivo de llegar a Gaza. Este jueves, mientras los barcos se encontraban cerca de las costas de Grecia en aguas internacionales (y por tanto muy lejos de las aguas en las que una intercepción de las FDI tendría algún tipo de respaldo legal), al menos quince barcos han sido interceptados por la marina israelí, a unos mil kilómetros de las costas palestinas.

Una treintena de españoles bajo custodia israelí

Alrededor de 175 personas, entre ellas una treintena de nacionales españolas, han sido detenidas hoy. Según ha informado Andrés García Berrio (Comuns), desde la flotilla les han trasladado que entre los 175 activistas detenidos se encuentran veinte catalanes.

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Parte de la flotilla logró llegar a puertos griegos, mientras que otra quedó incomunicada tras el abordaje. Duarte Ferrín, uno de los gallegos a bordo, relató a El Periódico que, en plena navegación nocturna, tres lanchas con soldados que se identificaron como “armada israelí” se acercaron a sus barcos y dieron la orden de detenerse. Al hacer la Flotilla caso omiso de las órdenes, se escucharon disparos (que no alcanzaron a las embarcaciones). Posteriormente, drones comenzaron a sobrevolar la zona y se perdió la comunicación por radio. “Lo primero que hicieron fue cortarnos la comunicación por radio”, explicó Ferrín.

Fuentes próximas a la flotilla citadas por El Periódico afirman que la intervención israelí ha sido más violenta que las anteriores, y que en esta ocasión han inutilizado motores y sistemas GPS de los barcos en mitad del mar, incluso con una tormenta en ciernes, lo que la organización de la iniciativa humanitaria considera una “trampa mortal”.

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Según El País, las fuerzas israelíes han abordado al menos ocho embarcaciones, incluida la nave nodriza SAF SAF, y bloquearon los sistemas de comunicación y los canales de emergencia. Imágenes difundidas por la propia flotilla muestran el momento en el que los soldados israelíes suben a bordo y ordenan a los tripulantes ponerse de rodillas. La marina israelí habría dicho por radio que cualquier intento de llegar a Gaza iba “en contra del derecho internacional” - la intercepción de barcos en aguas internacionales sí va en contra del derecho internacional -, y que la ayuda debía dirigirse al puerto de Ashdod. En caso de insistir, la Flotilla sería interceptada en su totalidad.

El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de la detención de unos 175 activistas, entre ellos más de treinta españoles, bajo custodia israelí tras el abordaje en alta mar. El Gobierno israelí difundió imágenes de los activistas a bordo de los buques, pero no precisó la nacionalidad de los detenidos. Asegura también que uno de los barcos transportaba “condones y droga”.

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Concentraciones convocadas en varias ciudades de España

La propia organización de la Flotilla ha subrayado la ilegalidad de la intercepción, al haberse producido “a más de mil kilómetros de la costa de Gaza”: “Se calcula que hay una treintena de personas con pasaporte español secuestradas" por las FDI. También aseguran que las tripulaciones fueron abandonadas en el mar tras quedar sus motores inutilizados por acción israelí, en medio de una tormenta, sin GPS y con la comunicación por radio también bloqueada por las FDI. 175 activistas se encuentran ahora bajo custodia israelí.

Parte del convoy es Laura Campos, exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona). Según ha informado a través de sus redes sociales, la embarcación sobre la que se encuentra pudo “huir” de las FDI y está a salvo. Ha hecho un llamamiento a salir a las calles para manifestarse contra el “secuestro ilegal” de los activistas: “Esto es lo que pasa cuando se intenta llevar ayuda humanitaria y romper un cerco ilegal. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos la movilización en tierra”, ha expresado. La organización de la Flotilla, a través de su canal de Telegram, ha convocado concentraciones en distintas ubicaciones de todo España, también a las 19 horas.

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Algunos barcos de la última Flotilla pudieron aproximarse mucho más a la Franja de Gaza, pero en esta ocasión las FDI parecen haber decidido poner fin a la iniciativa humanitaria internacional con mucha más prisa y menos cuidado que el año pasado, quizás por la cobertura mediática significativamente menor que esta nueva edición está recibiendo y con el precedente de una falta total de consecuencias por la operación a gran escala sin respaldo legal con la que se retuvo a más de 400 activistas internacionales en octubre del año pasado.

Cabe recordar que 49 españoles fueron detenidos por las FDI hace poco menos de un año después de que la anterior Flotilla fuese interceptada a mucha menor distancia de Gaza. Reyes Rigo, activista mallorquina, permaneció bajo custodia - acusada de haber mordido a una funcionaria de prisiones, cuestión que la activista negó en todo momento - incluso cuando los otros 48 españoles ya habían sido repatriados. Allí, Rigo denunció haber sido amenazada de muerte y coaccionada para no dirigirse a la prensa. No logró alcanzar territorio palestino, pero la intercepción de los 400 integrantes de aquella Flotilla motivó protestas multitudinarias espontáneas en varias ciudades europeas.

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El nuevo convoy partió desde Barcelona el pasado 15 de abril. Estaba todavía a más de 1.000 kilómetros de las costas palestinas cuando las FDI comenzaron a inutilizar los motores y abordar las embarcaciones: al menos 175 activistas han sido detenidos

Podemos y BNG reclaman una respuesta firme frente a este “nuevo crimen de guerra”

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha exigido al Ministerio de Exteriores una respuesta concreta: “Es una indecencia, es una desvergüenza y es urgente que el Gobierno de España haga algo concreto para pararle los pies a Israel y condenen sin fisuras esta nueva vulneración del derecho internacional”, ha declarado desde el Congreso. Belarra sostiene que la flotilla “ha sido secuestrada brutalmente” mientras se dirigía a Gaza para transportar ayuda humanitaria, y subraya que esta acción se ha producido “pese al falso alto el fuego”. Según sus palabras, “los palestinos están muriendo de hambre, frío y enfermedades y llevan sufriendo el intento de exterminio por parte del Estado terrorista de Israel más de dos años”.

La diputada también ha calificado la intervención como “un nuevo crimen de guerra” y ha remarcado que, en esta ocasión, Israel “se haya metido hasta las puertas de Europa”, haciendo referencia al hecho de que la intercepción se ha producido cerca de aguas territoriales griegas. Belarra ha vinculado este suceso a la falta de respuesta internacional: “Precisamente por no haberles parado los pies a tiempo, Israel se permite con total impunidad llegar incluso a aguas europeas. No sé qué va a ser lo siguiente. No sé si pretenden atracar la próxima vez en el puerto de Valencia o de Barcelona y ponerse a detener en España a los activistas propalestinos”.

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A través de la eurodiputada Irene Montero, Podemos ha instado a la Comisión Europea a intervenir. Montero ha denunciado en redes sociales “el secuestro” de la misión humanitaria en aguas internacionales, con decenas de ciudadanos europeos a bordo. En sus palabras: “Es una grave violación del derecho internacional que el Gobierno de España y la Comisión Europea deben impedir: son responsables de su seguridad”.

En paralelo, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha reclamado al Ejecutivo que garantice la “protección” y la “seguridad” de todas las personas a bordo. Tras mantener contacto con integrantes de la flotilla, Rego ha denunciado “esta nueva acción criminal del Estado sionista de Israel” y ha pedido al Gobierno que rompa relaciones “de una vez por todas” con Israel. El diputado ha añadido que estas acciones, calificadas de “piratería internacional”, se suman a los “crímenes” por los que considera que Israel y sus dirigentes “deben rendir cuentas” ante la Corte Penal Internacional.

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha expresado su rechazo a la interceptación de la Flotilla. A través de un mensaje publicado en la red social X, Illa ha señalado que la actuación israelí en aguas internacionales “es contraria al derecho internacional y, por tanto, inadmisible”.