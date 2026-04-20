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El castillo a las afueras de París que es uno de los mayores ejemplos de arquitectura medieval de la región

Torres, murallas y fosos originales hacen de este castillo una joya insólita en Île-de-France, donde eventos, talleres y visitas permiten experimentar la historia viva a pocos kilómetros de la capital

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Castillo de Blandy-les-Tours, en Francia
Castillo de Blandy-les-Tours, en Francia (Tripadvisor).

París, ciudad de la luz y el arte, es también un epicentro de la historia medieval europea, rodeada de castillos que evocan siglos de poder, conflicto y refinamiento. Más allá de los palacios y fortalezas transformados en residencias renacentistas o museos, la región de Île-de-France aún conserva algunos ejemplos puros de la arquitectura militar que forjó el paisaje de la capital y sus alrededores. Para quienes buscan sumergirse en el espíritu auténtico de la Edad Media, el castillo de Blandy-les-Tours se presenta como una joya insólita a pocos kilómetros de la ciudad.

Situado en el pintoresco pueblo de Blandy-les-Tours, en el departamento de Seine-et-Marne, este castillo fortificado destaca por mantener intacta su silueta defensiva, con torres, murallas, fosos y un aire de fortaleza que transporta al visitante a un tiempo de caballeros y estrategias bélicas. Tras una meticulosa restauración, el monumento ha recuperado su esplendor original y abre sus puertas como museo, centro cultural y escenario de eventos que dan vida a la historia medieval de París.

Blandy-les-Tours: arquitectura militar en estado puro

Lo que hace realmente especial al castillo de Blandy-les-Tours es su fidelidad a la arquitectura militar medieval, una rareza en la región de París. Mientras otros castillos han sido transformados en residencias o absorbidos por reformas posteriores, Blandy conserva la esencia de una fortaleza del siglo XIII. Su historia comienza cuando los vizcondes de Melun levantaron el primer recinto semicircular, reforzándolo con torres y fosos para defender la mansión original. Con el tiempo, la arquitectura evolucionó: se elevaron murallas, se añadieron nuevas torres y se construyó una imponente torre del homenaje, adaptando la estructura a las exigencias de la Guerra de los Cien Años.

El resultado es una visión casi intacta de cómo era una residencia señorial fortificada en las afueras de París. Recorrer sus pasarelas, admirar los muros cortina y atravesar los fosos permite comprender de cerca las técnicas defensivas de la época. El castillo ha sido testigo de siglos de cambios: de fortaleza estratégica pasó a residencia renacentista, luego a granja y, finalmente, a ruina antes de su rescate por el departamento de Seine-et-Marne en 1992. Declarado monumento histórico en 1889, su apertura al público en 2007 marcó el renacimiento de un icono medieval.

Un viaje a la Edad Media: visita y experiencias

Castillo de Blandy-les-Tours, en Francia
Castillo de Blandy-les-Tours, en Francia (Wikimedia).

La visita a Blandy-les-Tours es una inmersión en la vida medieval. Las torres restauradas ofrecen vistas espectaculares del paisaje circundante y del propio pueblo, mientras que los interiores amueblados recrean la atmósfera de la Edad Media, desde la sala de guardia hasta el gran salón de recepciones y la capilla. Tapices, armaduras y mobiliario de época acompañan al visitante en un recorrido didáctico y visual.

Uno de los momentos más memorables es la ascensión a la cima de la torre del homenaje, a través de una estrecha escalera de caracol que culmina en una panorámica que revela la posición estratégica del castillo en la llanura de Île-de-France. El paseo exterior, con su huerto y senderos, permite contemplar la solidez de la fortaleza y la armonía con el paisaje rural, en un entorno que ha sabido conservar su esencia a lo largo de los siglos.

Pero Blandy no es solo una reliquia estática. El castillo acoge eventos culturales durante todo el año: exposiciones temporales, conciertos, espectáculos de luz y sonido y recreaciones históricas convierten cada visita en una experiencia única. Los más pequeños pueden participar en talleres infantiles y juegos temáticos, mientras que los adultos disfrutan de cenas ambientadas y representaciones medievales. Paneles interactivos, maquetas y quioscos digitales enriquecen el itinerario, y los fotomatones permiten llevarse un recuerdo personalizado, vestido como un auténtico señor feudal.

Acceso, horarios y servicios para el visitante

El castillo de Blandy-les-Tours está abierto al público todos los días, excepto los martes, durante la temporada alta de abril a octubre (excepto en enero, febrero, marzo y noviembre, salvo vacaciones escolares). El precio de la entrada es de 7 euros para adultos y 5 euros con descuento, mientras que los menores de 17 años y los estudiantes de hasta 25 años acceden gratis. Aunque la certificación de accesibilidad aún está pendiente, el recinto ofrece múltiples servicios didácticos y de ocio.

El impresionante castillo medieval enclavado a 800 metros de altura que es uno de los más grandes de Francia.

Para llegar desde París, basta tomar la A5 en dirección a Troyes y seguir las indicaciones hasta el pueblo de Blandy-les-Tours. En transporte público, la opción es viajar en tren desde la Gare de Lyon hasta Melun y allí tomar el autobús lanzadera Châteaubus.

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