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Estos son los 3 dolores que la ansiedad provoca en tu cuerpo, según una psiquiatra

La ansiedad también se manifiesta a través de síntomas físicos

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La psiquiatra Leyla Morillo explica la sintomatología física de la ansiedad (@dra.leylamorillo / Montaje Infobae)
La psiquiatra Leyla Morillo explica la sintomatología física de la ansiedad (@dra.leylamorillo / Montaje Infobae)

La ansiedad no solo se manifiesta en la mente. Al contrario de lo que se pueda pensar, la ansiedad no es un fenómeno puramente emocional o mental, puesto que este estado puede dejar una huella profunda en el cuerpo, generando síntomas físicos que muchas veces desconciertan a quienes los padecen. Los dolores persistentes y las tensiones musculares forman parte de un cuadro que, en ocasiones, se interpreta erróneamente como una enfermedad orgánica.

En un contexto donde el estrés y la superproducción forman parte de la vida cotidiana, cada vez más personas acuden a consultas médicas por molestias físicas cuya causa no siempre es evidente. La conexión entre mente y cuerpo, aunque ha sido ampliamente estudiada, sigue siendo subestimada en la vida diaria. Por ello, comprender cómo la ansiedad se traduce en dolor físico es clave para abordar el problema de manera integral.

Reconocer estos síntomas como parte de un cuadro de ansiedad no implica restarles importancia. De hecho, permite abordarlos de forma adecuada, combinando estrategias psicológicas, cambios en el estilo de vida y, en algunos casos, tratamiento médico. La clave está en no ignorar las señales del cuerpo y entender que la salud mental y física están profundamente conectadas. La psiquiatra Leyla Morillo advierte a través de sus redes sociales (@dra.leylamorillo) sobre estos síntomas y su impacto en la calidad de vida.

Bruxismo y dolor mandibular

Uno de los síntomas más frecuentes, aunque a menudo pasa desapercibido, es el bruxismo. Se trata del hábito inconsciente de apretar o rechinar los dientes, especialmente durante la noche. Este comportamiento, estrechamente ligado a la ansiedad, puede generar un desgaste progresivo en las piezas dentales y una notable sobrecarga en la mandíbula.

La doctora Morillo resume esta señal con claridad: “Apretar los dientes de forma inconsciente es muy común en personas con ansiedad, lo que puede generar muchísimo dolor mandibular e incluso desgaste en los dientes”. Este tipo de tensión sostenida no solo provoca dolor localizado, sino que puede irradiarse hacia otras zonas del rostro, afectando incluso la calidad del sueño.

Dolores de cabeza

Las cefaleas tensionales son otro de los síntomas físicos más habituales en personas con ansiedad. Se caracterizan por una sensación de presión constante, como si una banda apretara la cabeza, y suelen estar relacionadas con la contracción prolongada de los músculos del cuello y el cuero cabelludo.

“El estrés constante puede tensar los músculos de la cabeza y el cuello, causando cefaleas tensionales intensas”, señala la especialista. Estas molestias pueden variar en intensidad y duración, pero en casos crónicos llegan a interferir significativamente en la rutina diaria, dificultando la concentración y el descanso.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Dolor en el pecho

Quizá uno de los síntomas más alarmantes sea el dolor en el pecho. Muchas personas que experimentan ansiedad describen sensaciones de presión, opresión o pinchazos en esta zona, lo que suele generar preocupación inmediata ante la posibilidad de un problema cardíaco.

La doctora Morillo lo explica así: “La ansiedad puede hacerte sentir presión o punzadas en el pecho, lo que muchas veces se confunde con problemas cardíacos”. Esta confusión no es menor, ya que puede derivar en múltiples consultas médicas y pruebas diagnósticas antes de identificar el origen emocional del malestar.

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