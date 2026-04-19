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El pueblo de Murcia perfecto para darse un baño: cuatro ríos, dos pantanos y una cueva

La localidad de Calasparra, al noroeste de la Región, cuenta con una Denominación de Origen pionera en España

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El municipio de Calasparra, en el noroeste de la Región
El municipio de Calasparra, en el noroeste de la Región, ahúna espacios naturales con la huella de la historia pasada. / Wikimedia Commons

El municipio de Calasparra, situado en el noroeste de Murcia y conocido por su singular combinación de ríos, embalses y patrimonio excavado en la roca, ha sido incluido por la revista Viajar en su selección de los pueblos más bonitos de España para el año 2026. La publicación ha destacado este enclave entre los destinos más recomendables del país por varios motivos.

Pero, antes, esta distinción sitúa a Calasparra en el listado de 52 municipios, uno por cada provincia, que un equipo de redactores de la revista Viajar ha escogido tras recorrer varias comunidades autónomas. Entre los criterios señalados por la publicación sobresalen el entorno natural de Calasparra, definido por la confluencia de cuatro ríos y dos pantanos, su tradición arrocera con Denominación de Origen —la primera concedida en el país— y la presencia de un santuario excavado en la roca que ha llevado a compararlo con la monumental ciudad jordana de Petra.

El municipio de Calasparra, en el noroeste de la Región
La localidad murciana de Caslparra cuenta con Denominación de origen singular. / Wikimedia Commons

Qué convierte a Calasparra en un destino turístico singular en España que merece la pena visitar

El territorio de Calasparra, según detalla La Opinión de Murcia, destaca por su geografía excepcional. El descenso del río Segura por el Cañón de Almadenes, clasificado como Espacio Natural Protegido, alberga especies tan representativas como algunas de las últimas nutrias de la Región de Murcia y diversas aves acuáticas. Además, el entorno presta oportunidades para múltiples actividades al aire libre, entre las que sobresalen la espeleología y el barranquismo en cañones, la exploración de cuevas, la visita a yacimientos arqueológicos y rutas para conocer pinturas rupestres que reflejan siglos de historia local.

La riqueza subterránea de Calasparra se evidencia en la Cueva del Puerto, identificada como la cueva horizontal más extensa de toda la Región de Murcia, con nueve kilómetros de galerías de origen cretácico. Las paredes, recubiertas de estalactitas y estalagmitas, poseen una característica notable: estas formaciones, fundamentales para comprender la dinámica geológica del paraje, necesitan un siglo para desarrollar apenas un centímetro. En la superficie, la atención se dirige hacia el Santuario de la Virgen de la Esperanza, un templo excavado en la roca cuyo aspecto ha motivado a Viajar a calificarlo como la “pequeña Petra” murciana.

Junto a Calasparra figuran otros pueblos como Frigiliana (Málaga), Comillas (Cantabria), Morella (Castellón) y Zahara de la Sierra (Cádiz), todos ellos parte de la selección que la revista ha presentado como “el listado definitivo de todos los lugares que cualquier viajero no debe perderse” durante 2026.

La elección de Calasparra por parte de la revista Viajar, tal y como recoge La Opinión de Murcia, responde a su capacidad para unir encanto paisajístico, propuestas de turismo activo y una oferta cultural ligada a la historia y la naturaleza del entorno. El municipio, con su arroz con Denominación de Origen pionera en España, representa un ejemplo de destino que, según la publicación, “demuestra con hechos que existe vida más allá del asfalto y los rascacielos”.

El tesoro escondido de Murcia: un jacuzzi natural de aguas cristalinas al aire libre

Para los habitantes de la Región de Murcia, la mención obtenida por Calasparra en este ranking nacional confirma, a juicio del diario provincial La Opinión de Murcia, un valor ya conocido a escala local: Calasparra es mucho más que su célebre arroz y se consolida como una referencia de turismo natural e histórico en España.

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