Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 20 al 23 de abril: los seis famosos, encabezados por Simone Biles, que estarán con Pablo Motos

Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (ATRESMEDIA)

Una nueva semana arranca en El Hormiguero y, como es habitual, lo hace con una potente lista de invitados dispuestos a sentarse junto a Pablo Motos. El formato de Antena 3 vuelve a apostar por una mezcla de perfiles muy reconocibles para mantener su fortaleza en el access prime time, en plena competencia con otros formatos de actualidad.

El programa llega tras una semana anterior marcada por nombres muy mediáticos. El humor de Leo Harlem, la entrevista a Sonsoles Ónega, la música de Pablo Alborán y la presencia de creadores de contenido como Marta Díaz y TheGrefg marcaron el ritmo de unos días en los que el espacio volvió a demostrar su capacidad para generar conversación.

Ahora, el programa encara la semana del 20 al 23 de abril con una nueva tanda de invitados que combina figuras del panorama musical, una estrella internacional del deporte y nombres destacados de la interpretación.

Lunes 20: Edurne y Antonio Orozco

Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco estarán en 'El Hormiguero'. (Antena 3)

La semana comienza fuerte el lunes con la visita conjunta de Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco. Los tres regresan al programa como coaches de La Voz Kids, formato que prepara su nueva edición en la cadena.

Durante la entrevista, compartirán detalles sobre el talent musical, hablarán de los jóvenes talentos que formarán parte del concurso y repasarán algunas de las anécdotas que deja esta nueva temporada.

Martes 21: Simone Biles

Simone Biles con el premio Laureus .REUTERS/Juan Medina

El martes cambia completamente el registro con la llegada de Simone Biles. La deportista visita por primera vez el programa tras su paso por los Premios Laureus celebrados en Madrid.

Considerada una de las mejores gimnastas de todos los tiempos, Biles repasará su trayectoria profesional, marcada por múltiples títulos mundiales y olímpicos, y compartirá con el público algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Miércoles 22: Elsa Pataky

Elsa Pataky visita 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El miércoles será el turno de Elsa Pataky, que regresa al plató para presentar su nuevo proyecto. La actriz dará a conocer los detalles de El Homenaje, la ficción que protagoniza y que llega a la plataforma SkyShowtime el 23 de abril.

Su visita servirá para profundizar en esta nueva etapa profesional y avanzar algunos aspectos de la serie.

Jueves 23: Alaska

Alaska en una imagen de archivo. (Europa Press)

El broche final de la semana lo pondrá Alaska. La artista acudirá al programa para presentar su nuevo trabajo discográfico, La verdad o la imaginación, que lanza junto a Fangoria. Durante su entrevista, hablará de este nuevo proyecto musical y de la evolución del grupo en los últimos años.