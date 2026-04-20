España

Tormentas y temperaturas “muy por encima de lo normal”: la Aemet avisa de la llegada de una masa de aire subtropical que traerá calima y más calor

La inestabilidad en el nordeste peninsular dará pie a nubosidad de evolución, pero también a lluvias en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos

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Cientos de personas disfrutan el buen tiempo en la playa de la Malvarrosa, en Valencia, a 19 de abril de 2026 . (EFE/Kai Forsterling)
Cientos de personas disfrutan el buen tiempo en la playa de la Malvarrosa, en Valencia, a 19 de abril de 2026 . (EFE/Kai Forsterling)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha avisado de que las temperaturas veraniegas en pleno mes de abril aún no se van. A través de su cuenta de X, el organismo público ha adelantado que en los próximos días una masa de aire de origen subtropical llegará a España. “Lo notaremos por el polvo en suspensión que traerá consigo", además de por las “temperaturas muy por encima de lo normal”, indican. No obstante, también esperan inestabilidad con la formación de tormentas, “localmente fuertes y con granizo”.

La Aemet ha detallado que este lunes habrá un ambiente “muy cálido para la época del año”, con temperaturas máximas situadas entre cinco y diez grados superiores a las habituales para estas fechas, “más propias del mes de junio”, según apunta en un comunicado el portavoz del organismo, Rubén del Campo. En Canarias, las temperaturas se irán normalizando, aunque desde la Aemet no descartan que en Lanzarote y Fuerteventura se superen los 32 grados.

La inestabilidad en el nordeste peninsular dará pie a nubosidad de evolución, pero también a tormentas en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. Estas tormentas podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, así como dejar chubascos fuertes en los Pirineos orientales. De hecho, en estas zonas, la Aemet ha activado el nivel amarillo de aviso por lluvias y tormentas. En el resto del territorio predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos o con nubes altas. Habrá también intervalos de nubes bajas matinales en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

Calor y calima durante los primeros días de la semana

El calor no va a dar tregua. El martes, la formación de una baja al oeste de la península favorecerá la entrada de una masa de aire cálido de origen subtropical. Con ello, se esperan cielos con intervalos de nubes, que se desplazarán de oeste a este. De cara a esta jornada, también se prevén tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento, especialmente en Galicia, la cordillera Cantábrica, la Ibérica norte y los Pirineos. También pueden darse tormentas aisladas en las mesetas, Extremadura y el entorno de Sierra Morena. A su vez, continuará la entrada de calima hacia la península y Baleares desde el sur.

De nuevo, se espera un ascenso de las temperaturas en casi toda la península, “que podría ser notable en el caso de las máximas del litoral norte”. En ciudades como Córdoba, Sevilla, Jaén, Ciudad Real, Toledo, y Badajoz se esperan máximas por encima de los 30 grados, pero la previsión también marca que el mercurio superará esta cifra en Palencia, Zamora y Zaragoza.

El miércoles, la borrasca situada al oeste de la península se desplazará ligeramente hacia el noroeste y dejará en la mitad occidental peninsular un ambiente menos caluroso que en la oriental. La Aemet prevé un tiempo inestable en el norte, con nubes en el Cantábrico, que podrían dejar alguna llovizna, y, durante la mañana, en el tercio oeste peninsular y el Estrecho. “Podrían darse chubascos aislados con tormenta en los Pirineos y en el Maestrazgo”, detalla el organismo. Las temperaturas máximas bajarán en la mitad oeste, incluso de forma notable en el oeste de Galicia, y aumentarán en la mitad este y Baleares. Las mínimas descenderán en el tercio oeste y cantábrico, y se mantendrán sin cambios o ascenderán levemente en el resto. No obstante, las máximas seguirán rondando los 30 grados en buena parte del país.

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