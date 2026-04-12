El castillo medieval con más historias: el favorito de la amante de un rey de Francia y altamente dañado tras la Segunda Guerra Mundial

El castillo de Maintenon, en Francia, ha sufrido notables transformaciones a lo largo del tiempo. / Wikimedia Commons

Algo tienen los castillos que son un reclamo turístico a través de los siglos. Ya sea su grandeza, su combinación arquitectónica y natural o la realeza que allí habitó. Esto mismo ocurre con el castillo de Maintenon. La historia de este se ha extendido durante 800 años, en los cuales ha pasado de ser una fortaleza medieval a convertirse en una lujosa residencia aristocrática, especialmente transformada por su célebre vínculo con Madame de Maintenon, favorita de un rey de Francia. El medio francés Actu France ha publicado un extenso reportaje que repasa la evolución de este emblemático edificio del departamento de Eure-et-Loir.

El castillo de Maintenon, cuya existencia documentada se remonta al siglo XIII, perteneció originalmente a la familia de los Amaury, señores de Maintenon. Su situación patrimonial se mantuvo sin sobresaltos hasta el siglo XVI, cuando las dificultades económicas obligaron a la familia a desprenderse del dominio. A lo largo de ese tiempo, el inmueble ha atravesado numerosas transformaciones, siendo una de las más notables la realizada por Jean Cottereau durante el siglo XVI: como responsable de Finanzas de Luis XII, impulsó la ampliación y el embellecimiento del recinto. La intervención de Cottereau representa el dato diferenciador esencial sobre la evolución estructural del castillo, ya que supuso una modernización radical.

Durante aproximadamente 300 años, el castillo permaneció bajo distintas titularidades, siempre asociado a reformas estructurales o de uso. La adquisición en 1674 por Françoise d’Aubigné, quien pasaría a la historia como marquesa de Maintenon y figura clave de la corte del Rey Sol, marcó un nuevo giro. Según detalla el medio francés, no solo se produjo un cambio de propietarios, sino que la relación personal entre la marquesa y el monarca —se sospecha que incluso llegaron a casarse en secreto en 1683— propició importantes obras de ampliación y mejora. El castillo comenzó a orientarse hacia una función residencial y representativa, sin rastro del carácter defensivo que había definido su arquitectura original.

El castillo de Maintenon, ubicado en Francia, cuenta con grandes salones en su interior. / WIkimedia Commons

Qué se sabe de las sucesivas reformas en el castillo de Maintenon: altamente dañado tras la Segunda Guerra Mundial

Las extensiones más destacadas del castillo están ligadas a los años posteriores a 1686, en los que la construcción de un acueducto y las visitas del propio monarca impulsaron nuevas reformas. Aunque Madame de Maintenon expresó su deseo de retirarse allí, lo cierto es que tras 1688 ya no volvió a residir en el lugar. Sin descendencia directa, legó la propiedad en 1698 a su sobrina Françoise Amable d’Aubigné, quien contrajo matrimonio con Adrien Maurice, duque de Ayen y más tarde duque de Noailles. La propiedad se mantuvo así en manos de la familia de Noailles, que introdujo nuevas adaptaciones.

Ya en el siglo XIX, el duque Paul de Noailles, en colaboración con el arquitecto Henri Parent, remodeló la fachada de la cour d’honneur. Paul de Noailles y su esposa, Alicia de Rochechouart de Mortemart, avanzaron en la modernización y en la introducción de servicios orientados al confort. Como recoge Actu France, la siguiente generación enfrentó un panorama radicalmente distinto, ya que M. y Mme Raindre heredaron un dominio muy dañado tras la Segunda Guerra Mundial. Se volcaron en restaurar el estado original del castillo y consiguieron rehabilitar buena parte del entorno histórico.

El legado patrimonial del castillo de Maintenon y su protección actual

La última etapa relevante llegó en 1983, cuando la familia propietaria optó por ceder el dominio a la Fundación Mansart, con el fin de preservar este elemento singular del patrimonio arquitectónico francés. De acuerdo con los testimonios reunidos por Actu France, el objetivo de la Fundación era asegurar la conservación y puesta en valor del castillo, cuya historia ha atravesado conflictos, modernizaciones y cambios sustanciales de uso a lo largo de ocho siglos.

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El símbolo de Maintenon queda así protegido para las generaciones futuras, tras un periplo en el que las dinámicas familiares, los impulsos reales y el interés por la conservación han marcado cada etapa de su desarrollo. Con esta transferencia a la Fundación Mansart en 1983, el ciclo de restauraciones y legados institucionales culmina, como refleja el medio regional francés en su crónica sobre la evolución de uno de los castillos más representativos de Eure-et-Loir.