España

El restaurante de moda en Madrid con cócteles y DJ que sirve un menú de cocina japo-latina por menos de 30 euros

Ubicado en plena calle Recoletos, Li-Onna propone un diálogo entre culturas, fusionando sabores de la cocina nipona con acentos llegados de América Latina

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Salón del restaurante Li-Onna, en Recoletos (Cedida)
Salón del restaurante Li-Onna, en Recoletos (Cedida)

Si hablamos de tendencias gastronómicas con acento extranjero, hay algunas que ya han superado la temporalidad para consolidarse como favoritas. Por un lado, la cocina japonesa, esa que ya casi forma parte del paisaje gastronómico de nuestras ciudades. A ella se suman las propuestas llegadas de América Latina, una moda creciente que ya podemos considerar consolidada en todas sus versiones.

En la intersección entre ambas se encuentra Li-Onna, un restaurante madrileño ubicado en el barrio de Salamanca, en plena calle Recoletos, que ha conseguido despuntar gracias a su propuesta de cocina japo-latina. Tacos con pescado hamachi, pulpo con salsa anticucho y pera asiática, tartar con alga wakame y crujiente de tapioca... Y una gran variedad de piezas de sushi que bailan entre lo clásico y la sorpresa. Cosas de aquí y de allá que este restaurante del grupo mexicano Tanaka Hospitality ha querido mezclar para hacerse un hueco en Madrid.

Nacidos de la fusión de dos grandes grupos de la restauración de México, Tanaka Hospitality cuenta ya con más de 40 establecimientos en el país, con Li-Onna como primera incursión europea. Una propuesta con la que buscaban diferenciarse de la gran competencia que habita en Madrid, a golpe de fusión y de un brutal interiorismo, obra del famoso arquitecto Lázaro Rosa-Violán.

En sus salones, una amalgama de trabajadores de la zona y madrileños curiosos en busca de una buena comida; también muchos turistas latinos, especialmente mexicanos, y otros tantos llegados de allá aunque ya residentes en el centro de la capital. En este local abierto hace ya más de un año caben perfiles de todo tipo, con una única condición: que busquen disfrutar de una buena comida con atmósfera disfrutona, de esas de luces bajas, música de fondo y DJ.

Li-Onna está dividido en dos plantas, que dividen a su vez dos conceptos. En la primera, el salón principal da la bienvenida al comensal con mesas bajas y una barra de coctelería, una estancia completada con una barra de sushi que nos recuerda que nos encontramos, al fin y al cabo, en un restaurante de cocina nipona. Al bajar las escaleras, descubrimos una zona más íntima y desenfadada, que acoge a grupos que buscan disfrutar un cóctel al cerrar la velada.

Planta baja del restaurante Li-Onna (Cedida)
Planta baja del restaurante Li-Onna (Cedida)

Mucho rollo también a mediodía

Ahora, Li-Onna ha querido sumarse a una tendencia que alcanza a cada vez más restaurantes de la capital, estrenando un nuevo menú ejecutivo. Una opción a medio camino entre el menú del día y la degustación, algo más extenso que el primero, pero no tan elaborado ni alargado como el segundo; pensada para comidas de trabajo de mediodía que impresionen a los comensales con algunos de los mejores platos del restaurante.

En una zona como el barrio de Salamanca, donde las oficinas conviven con el turismo, las compras y el ocio también entre semana, este menú aparece como una herramienta para captar a ese público que busca algo más: una buena comida a buen precio en un espacio atractivo y con mucho rollo.

Tataki de res en el restaurante Li-Onna (Cedida)
Tataki de res en el restaurante Li-Onna (Coke Riera)

En Li-Onna, este formato está disponible de lunes a viernes, de 13:00 a 17:00, y tiene un precio total de 28 euros. Incluye entrante, plato principal, postre y bebida, en un formato ideado para aquellos que trabajan o se mueven por el barrio de Salamanca y quieren comer bien sin derroches y, por supuesto, sin renunciar a la calidad ni la originalidad.

Los entrantes disponibles en el menú nos dan una primera idea del concepto culinario que esconde este proyecto. Entre ellos, bocados como el Tataki de res, los Tacos de hamachi o la Tostada de atún, así como recetas como los Langostinos crujientes o el Arroz de mariscos. Propuestas en las que la culinaria japonesa se fusiona con acentos latinos, con un plato final que busca ser, además, tan vistoso como su espacio.

Entre los principales, pescados como el Salmón Gochugaru y carnes como el Solomillo de vaca simental, cocinado al horno Josper. Cómo no, la selección termina con algunas piezas de sushi, como pueden ser el Salmón Uramaki o el clásico Spicy Tuna Roll.

El final dulce incluye postre a elegir o café, con propuestas como la Tarta de Ube, el Chunky Monkey, Miso Sticky Toffee Pudding, la Tarta de Queso Li-Onna, el Banana Yuzu Cake, la Tarta de Chocolate o Mochis, además de sorbete o helado.

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