El pueblo medieval de Segovia con un castillo del siglo XV convertido en instituto, iglesias mudéjares y rutas de senderismo

Cuéllar, en Segovia. (Adobe Stock).

Entre las llanuras y pinares de Segovia, la historia se despliega en pueblos que parecen detenidos en el tiempo. La provincia, famosa por su acueducto y sus paisajes de leyenda, guarda en su interior villas medievales que cuentan siglos de convivencia y mestizaje. Nombres como Pedraza, Sepúlveda o Ayllón evocan murallas, castillos y callejuelas empedradas, pero pocos lugares transportan al viajero a la Edad Media como Cuéllar, un enclave declarado Conjunto Histórico-Artístico y auténtico crisol de culturas.

A caballo entre Segovia y Valladolid, en plena Tierra de Pinares, Cuéllar es mucho más que un destino monumental: es un relato vivo de la Península Ibérica, donde judíos, cristianos y musulmanes dejaron su huella en cada rincón. Pasear por sus calles, descubrir su castillo y perderse por sus rutas naturales es sumergirse en un universo donde la historia y la naturaleza conviven a la perfección.

El castillo de los Duques de Alburquerque: emblema de poder

En lo alto del pueblo, dominando el perfil de Cuéllar, se alza el castillo de los Duques de Alburquerque, fortaleza que resume como ninguna otra la historia local. La primera referencia que se tiene sobre el castillo es del año 1306, aunque no sería hasta el siglo XV cuando fue adquirido por la familia Alburquerque, que lo convirtió en su residencia principal. Desde entonces, el monumento lleva su nombre. Durante los siglos XV y XVI, los duques realizaron importantes obras de ampliación y embellecimiento, adaptando la fortaleza a su doble función: defensiva y residencial.

Castillo de los duques de Alburquerque, en Cuellar, Segovia (Shutterstock).

Estas modificaciones incluyeron la construcción de la majestuosa torre del homenaje, la ampliación del patio de armas y la introducción de elementos decorativos de estilo gótico y plateresco. A día de hoy, su función ha cambiado radicalmente, pues después de que los duques cedieran el castillo al Ministerio de Educación y Cultura, estos han instalado en sus muros el centro de Enseñanza Secundaria “Duque de Alburquerque”, así como la Oficina Municipal de Turismo, el Archivo Histórico de Cuéllar y el Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque.

En cuanto a su arquitectura, la fortaleza cuenta con una mezcla de estilos arquitectónicos, resultado de las diferentes épocas de construcción y remodelación. La planta es un cuadrilátero irregular con torres en cada una de sus esquinas, destacando la imponente torre del homenaje en la esquina noreste. Esta torre, con sus múltiples pisos y saeteras, es un claro ejemplo de la arquitectura militar medieval. Dentro del castillo, se encuentran diversas estancias de interés, como la capilla de San Martín, de estilo gótico mudéjar, y el salón de los duques, que conserva parte de su mobiliario original y contiene numerosas obras de arte.

Iglesias mudéjares y conventos: un legado de convivencia

Más allá del castillo, Cuéllar sorprende por la riqueza y variedad de su patrimonio mudéjar. Sus iglesias, construidas en yeso y ladrillo, son testigos de la fusión de influencias árabes e hispánicas. Entre todas, la iglesia de San Martín destaca por su conservación y por albergar el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar. No menos interesantes resultan la iglesia de San Andrés, de planta casi perfecta; la de San Esteban, que integraba la necrópolis en el Parque Arqueológico Medieval; San Pedro, ejemplo del siglo XIII; El Salvador o el Convento de San Basilio, hoy abandonado pero aún evocador.

Cuéllar, en Segovia. (Adobe Stock).

Además, la Judería, la calle Morería y la necrópolis musulmana de Santa Clara recuerdan la convivencia de las tres culturas que dieron forma a la villa. Palacios y casas nobles, como el Palacio del Rey don Pedro I de estilo románico o el de Santa Cruz de mudéjar tardío, completan la panorámica de un pueblo que respira historia en cada piedra.

Naturaleza y rutas para todos los gustos

Más allá de sus muros, Cuéllar invita a descubrir la riqueza natural de la comarca. En el entorno de la Tierra de Pinares, los senderos, veredas y cordeles permiten contemplar el contraste entre bosques, tierras de labor, vegas y humedales. El Espadañal, cerca del polígono Prado Vega, es un humedal ideal para la observación de aves y la fauna local: cangrejos, anfibios y pequeños peces encuentran aquí un refugio natural. La ruta hasta el Espadañal, de unos 10 kilómetros, es sencilla y apta para todos los públicos.

El popular Santuario del Henar, rodeado de una pradera extensa, es otro punto de interés natural que puede recorrerse a pie desde Cuéllar, siguiendo un carril bici y peatonal en un trayecto de unos 12 kilómetros. Pero esto no es todo, pues la localidad es el punto de partida de cinco rutas circulares que permiten explorar los distintos ecosistemas de la zona. La más famosa es la Senda de los Pescadores, de 7,3 kilómetros, que recorre la ribera del río Cega entre pinares y bosques de ribera.

Otras rutas, como la Ruta de la Trucha, el recorrido hasta las Huertas del León, la ruta del Cega a las Praderas o el trayecto del Cega al Espadañal, ofrecen la oportunidad de conocer la diversidad botánica y faunística de la comarca. Estos caminos están señalizados y son de fácil acceso, ideales para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del entorno natural de la villa.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Cómo llegar

Desde Segovia, el viaje es de alrededor de 45 minutos por la carretera A-601. Por su parte, desde Valladolid el trayecto tiene una duración estimada de 55 minutos por la misma vía.