Esta es la agenda del papa León XIV en Canarias: su visita al muelle de Arguineguín y su acercamiento al centro de acogida Las Raíces para ser testigo de la crisis migratoria

El itinerario del papa León XIV en las islas Canarias para el 11 y 12 de junio de 2026 (Montaje Infobae)

Tras su paso por Madrid y Barcelona, el papa León XIV inicia hoy la última etapa de su histórico viaje a España. Gran Canaria y Tenerife han sido las islas elegidas para que el pontífice conozca la realidad de la crisis migratoria que sufre el archipiélago desde los últimos años, en un viaje que marcará un hito histórico al ser el primer pontífice en pisar suelo canario. Recordemos que a su paso por las dos ciudades peninsulares, ya ha tenido contacto con personas vulnerables del Centro de Emergencia y Atención Integral (CEDIA) o el Centro Penitenciario Brians 1.

Además, durante su estancia en la capital, el papa ha mantenido encuentros en el Palacio Real, ha dado un discurso histórico en el Congreso de los Diputados, ha celebrado una solemne misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles y ha tenido dos encuentros memorables en el Santiago Bernabéu y el Movistar Arena. Mientras que en Barcelona ha combinado un fuerte enfoque social y cultural, destacando su oración en la Abadía de Montserrat y la gran misa en la Sagrada Familia para inaugurar la torre de Jesucristo. Pero, ¿qué le espera en su recorrido por las islas Canarias?

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Mapa ilustrativo que detalla la ruta oficial del Papa en su visita a Gran Canaria, con paradas clave en Las Palmas, Ingenio y Maspalomas, junto al escudo papal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su paso por Gran Canaria

El 11 de junio, la etapa canaria arrancará cuando el Papa aterrice a las 10:50 horas en la base aérea de Gando. Desde allí se dirigirá inmediatamente al muelle de Arguineguín, en un esperado gesto humanitario hacia la crisis migratoria de la frontera sur europea. En este puerto, mantendrá un encuentro de 45 minutos con migrantes, realizará una ofrenda floral al océano Atlántico por las víctimas de la ruta canaria y saludará a las entidades de acogida.

Al mediodía, el Pontífice regresará a Las Palmas de Gran Canaria, donde será recibido institucionalmente en el Teatro Pérez Galdós por las autoridades locales y autonómicas a las 13:00 horas. Posteriormente, acudirá a la histórica Catedral de Santa Ana en Vegueta para un encuentro eclesial con obispos, sacerdotes y agentes pastorales. Durante la tarde, el Papa descansará en el Palacio Episcopal anexo, que funcionará como centro neurálgico de operaciones y como alojamiento durante la visita, un emplazamiento cargado de simbolismo que recuerda la escala no prevista que hizo en 1934 el entonces cardenal Pacelli, futuro Pío XII.

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El colofón de la jornada grancanaria se vivirá a partir de las 17:30 horas, cuando León XIV parta hacia el Estadio de Gran Canaria. Tras un recorrido perimetral en papamóvil para saludar a los miles de fieles que se quedarán sin acceso al recinto, presidirá a las 18:30 horas una multitudinaria eucaristía ante más de 30.000 personas. Todo este recorrido exigirá fuertes dispositivos de seguridad, cortes intermitentes en la autopista GC-1 y una saturación circulatoria importante en la capital.

Un mapa ilustrativo de Tenerife detalla el recorrido oficial del Papa desde el heliporto de Los Rodeos en San Cristóbal de La Laguna hasta Santa Cruz de Tenerife. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una despedida masiva en Tenerife

La jornada final, programada para el 12 de junio, convertirá a Tenerife en el epicentro absoluto de la visita papal. El Papa llegará al aeropuerto de Los Rodeos a las 09:10 horas para iniciar una mañana enfocada en visibilizar las periferias geográficas y sociales. Su primer acto será el encuentro más íntimo y simbólico del viaje: una visita a las 09:30 horas al campamento de acogida de Las Raíces en San Cristóbal de La Laguna. Poco después, a las 10:10 horas, escuchará testimonios de migrantes y organizaciones de integración en la Plaza del Cristo.

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Tras este acto, protagonizará una imagen inédita al recorrer las estrechas calles peatonales de Viana y San Agustín en un pequeño vehículo eléctrico adaptado, acercándose a ancianos y personas vulnerables antes de descansar brevemente en el Palacio Salazar. A las 11:30 horas se trasladará a la zona del Colegio La Salle en Santa Cruz de Tenerife, donde cambiará al tradicional papamóvil. El vehículo recorrerá calles emblemáticas de la capital, como Méndez Núñez y la Plaza de España, hasta alcanzar la Explanada Portuaria de Los Llanos.

En este gran escenario junto al mar, el Papa celebrará a las 12:15 horas su última gran eucaristía, previendo la asistencia de más de 200.000 fieles, una cifra histórica que ha llevado al límite la capacidad hotelera y de transporte de la isla. Tras 90 minutos de celebración y el posterior saludo a los asistentes, León XIV pondrá rumbo al aeropuerto de Tenerife Norte para una ceremonia oficial, despegando hacia Roma a las 15:00 horas y cerrando así un viaje que transformará al archipiélago.

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