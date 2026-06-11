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“Le pediré que proteja a los cristianos en Nigeria”: hablan los migrantes que esperan la visita del papa a estos dos puntos simbólicos de la migración africana hacia Canarias

Entre enero y mayo de este año, 3.184 migrantes han llegado a este archipiélago por vía marítima, un 71% menos de los 10.983 que llegaron en 2025. Pese al descenso, las rutas hacia España se han vuelto más peligrosas

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Varios migrantes son atendidos por los Servicios de Emergencias en el Muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. (Europa Press)
Varios migrantes son atendidos por los Servicios de Emergencias en el Muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. (Europa Press)

En un contexto marcado por la regularización extraordinaria de migrantes en España y por el auge de discursos promovidos por la derecha y la ultraderecha, que presentan a este colectivo como una amenaza para la identidad nacional, los servicios públicos y el empleo, el papa León XIV ha condenado esta semana la discriminación que sufren quienes llegan de otros países en busca de mejores oportunidades y las políticas que olvidan su dignidad como personas, apostando en sus discursos por “vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración”. Frente a la idea de prioridad nacional promovida por el Partido Popular y Vox en tres acuerdos autonómicos, el pontífice ha asegurado que “allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”.

Desde el inicio de su pontificado, León XIV ha centrado su labor en la defensa de este colectivo, reclamando especial atención para quienes dejan sus países por conflictos, pobreza o persecución. En línea con este compromiso, el pontífice visita este jueves el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, uno de los puntos más simbólicos de la migración africana hacia Canarias, mientras que el viernes, último día de su visita a España, acudirá al centro de acogida ‘Las Raíces’ en Tenerife, donde se atienden las necesidades básicas y se da orientación a quienes han llegado en cayucos y pateras en la que se considera la ruta más mortífera del mundo.

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El Papa León XIV durante su visita al centro penitenciario ‘Brians 1’, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)
El Papa León XIV durante su visita al centro penitenciario ‘Brians 1’, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)

En este centro, gestionado por la organización de trabajo social Accem para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y donde se ha llegado a albergar más de 2.500 personas, el pontífice conocerá las vivencias de algunos de los 685 usuarios que se alojan actualmente. Entre esos migrantes se encuentra Gbenga, un nigeriano de 37 años que se vio obligado a abandonar su país “para salvar su vida” debido a la persecución y los asesinatos cometidos por grupos islamistas radicales contra la población cristiana. Prefiere no revelar su nombre real, pero cuenta a Infobae su expectativa por la visita del pontífice: “Le pediré que proteja y rece por los cristianos en Nigeria”.

Asegura sentirse “feliz” de tener la posibilidad de encontrarse con León XIV y, como muchos de sus compatriotas, aspira a continuar su formación en España, encontrar un empleo y ayudar a su familia para construir un futuro seguro.

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Desde Accem también expresan su satisfacción ante la visita del papa, al señalar que representa un compromiso con quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, “haciendo especial énfasis en el trato a las personas migrantes y refugiadas, que a día de hoy sufren señalamiento y son víctimas de discursos de odio”.

Varios migrantes en el exterior del centro de acogida 'Las Raíces', en Tenerife, donde acudirá el papa León XIV. (Europa Press)
Varios migrantes en el exterior del centro de acogida 'Las Raíces', en Tenerife, donde acudirá el papa León XIV. (Europa Press)

“Su visita supone dar visibilidad a sus problemas y dificultades y preocuparse por los que dejan atrás sus hogares y arriesgan sus vidas en peligrosas rutas migratorias como la canaria, considerada la más mortífera del mundo, por falta de vías legales y seguras, en busca de una seguridad y un futuro que no tienen en sus países de origen”, explica Francisco Navarro, responsable territorial de Accem Canarias. Situar la dignidad de este colectivo como eje principal, añade, demuestra “valentía” y “contribuye a humanizar su situación, promoviendo así la empatía y la búsqueda de la paz”.

Más de 1.300 migrantes mueren en el mar al tratar de alcanzar España

Según el último informe de la organización Caminando Fronteras, entre enero y mayo de 2026 un total de 1.317 personas han perdido la vida intentando alcanzar las costas de España, de las que 142 eran mujeres y 129 menores de edad. Todo esto ocurre, además, en un contexto de descenso de las llegadas de migrantes, ya que el número de personas que arribaron por vía marítima y terrestre ha caído un 35% respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 15.769 a 10.224.

A pesar del descenso en las llegadas, advierte la organización, ha aumentado la mortalidad en todas las rutas migratorias hacia España, con la única excepción de la ruta canaria, aunque esta se ha vuelto más letal. La ruta argelina, indica el informe, es la que acumula más tragedias marítimas del periodo analizado y supera por primera vez las 507 víctimas, un 54% más que en el mismo periodo del año anterior.

El Papa León XIV se ha reunido este miércoles con 80 internos procedentes de tres prisiones catalanas en el Centre Penitenciari Brians 1, a los que ha querido lanzar un mensaje. (Fuente: Pool RTVE)

Tanto la ruta del Estrecho, cruzando a nado hacia Ceuta, como la ruta terrestre de la valla de Ceuta han aumentado considerablemente el número de víctimas con respecto al mismo periodo de 2025. La ruta del Estrecho ha duplicado el número de víctimas pasando de 52 a 99 en este año 2026, y en la valla de Ceuta han fallecido 48 personas durante estos cinco primeros meses de año, añade el informe de esta ONG, que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década.

Su metodología se basa en el monitoreo constante de las travesías, la atención a llamadas de auxilio y la colaboración directa con familiares de personas desaparecidas, comunidades de migrantes, y organizaciones sociales tanto en África como en Europa.

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