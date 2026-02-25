Viajes

Fallas de Valencia 2026: fechas y calendario de la fiesta de la pólvora declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La fiesta popular valenciana ha arrancado este domingo y contará con espectáculos pirotécnicos, gastronomía popular y mucha tradición hasta el 19 de marzo, cuando cerca de 400 monumentos falleros arderán de manera simultánea

El último domingo de febrero, como ya es tradición, se celebra la Crida en València para inaugurar las Fallas. / Ayuntamiento de València

Ja estem en Falles! La fallera mayor y la fallera mayor infantil de València, Carmen Prades (25 años) y Marta Mercader (10 años), respectivamente, han marcado el inicio de la fiesta popular con este grito de bienvenida al mundo de la pólvora. La Crida (o Cridà) dio paso la noche de este último domingo de febrero a las Fallas 2026, unas fiestas marcadas por el chocolate, los buñuelos y mucho fuego. Con este acto, comienzan un período de 25 días en los que la pirotecnia marcará el ritmo de la tradición.

Esta festividad, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2016, cuenta con adeptos alrededor del globo. Según el censo del Ayuntamiento de València, 397 son las comisiones falleras que acogerán este año a los miles de turistas que acudirán atraídos por la quema de monumentos efímeros al son de la música. Aunque el cúlmen de la festividad se concentra entre el 15 y el 19 de marzo, hasta entonces, ya se puede disfrutar de mascletàs diarias para calentar motores.

No obstante, cabe conocer algunas de sus palabrejas y curiosidades antes de sumergirse en una ciudad que se convierte en una especie de ‘rave’ durante algunos días primaverales, con calles cortadas y escenarios a pie de calle. A partir del 15 a las 9:00 horas de la mañana, los monumentos falleros podrán visitarse, puesto que se habrá producido lo que se conoce como Plantà (el montaje). El siguiente día acabado en a (con acento abierto siempre) será ya el de la Cremà, el 19 a partir de las 20 horas, cuando todas las fallas arderán de manera simultánea y se ponga fin a las Fallas de 2026.

A la izquierda, la Falla
A la izquierda, la Falla Convento Jerusalem en 2023, de Pere Baenas, que obtuvo un tercer premio en la Sección Especial. A la derecha, la Falla El Mercat Central, en 2023, diseñada por Manuel Martínez Reig. / Carolina Viciano - Infobae España

Los trajes falleros, con inspiración de los siglos XVIII y XIX, tienen un coste incial de 2.000 euros

Otro aspecto que llama mucho la atención de la fiesta de las Fallas son los trajes regionales, todos diferentes entre sí, con tradiciones propias del siglo XVIII y XIX. El coste de estos asciende a 2.000 euros, aproximadamente, llegando a costar 10.000 euros aquellos que están confeccionados para las falleras mayores. No obstante, la variedad de telas, patrones y colores depende de cada una de las falleras.

Como es tradición, la fallera mayor debe escoger un color que le representará durante su mandato. Este 2026, Carmen Prades se ha decantado por el color ‘terreta’ (marrón) para su vestimenta oficial, en “homenaje a València y a todas las personas que forman parte de ella”, según ha relatado en varios medios valencianos. No obstante, la media de trajes de una fallera mayor de la ciudad ronda los 10, 11 conjuntos, dado la alta cantidad de eventos programados en un año de mandato.

Para poder apreciar los trajes de la corte de honor y de los 120.235 falleros y falleras que están registrados este año en el censo municipal, habrá dos días exclusivos para ello. Los días 17 y 18 de marzo, desde las 15:30 horas hasta la medianoche, será la ofrenda de flores a la Virgen de los Desampardos. En este recorrido por el distrito centro de la ciudad, cada agrupación fallera aportará sus ramos de flores que dibujarán el manto de la virgen en la plaza dedicada a ella.

Un día de ofrenda durante
Un día de ofrenda durante las Fallas de 2024, en València. / Carolina Viciano -Infobae España

La pirotecnia inundará València: 19 mascletàs y 12 castillos de fuegos artificiales en menos de un mes

Si se quiere pirotecnia por partida doble, son varios los encuentros en los que valencianos y valencianas podrán disfrutar de la pólvora en todo su esplendor. Con un total de 19 mascletàs y otros 12 encuentros pirotécnicos, será difícil eludir tantos petardos durante el período fallero. Desde el 1 de marzo y hasta el 19 del mismo mes, todos los días a las 14:00 horas podrá escucharse la mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Para los más despitados, una mascletà consiste en la concentración de cientos de kilos de pólvora que, cuando se accionan, pueden llegar hasta los 170 decibelios en los momentos de máximo furor.

¿Qué saber entonces antes de acudir a una mascletà? Que esta no empieza hasta que la fallera mayor acude al balcón del consistorio y reproduce las palabras mágicas falleras: “Senyor (o senyora) pirotècnic, pot començar la mascletà”. Lo que viene a indicar que el ruido ensordecer empieza en breves segundos. Esta acumulación de humo y ruido dura una media de entre siete y diez minutos, y desde los servicios de emergencia se recomienda nunca taparse los oídos y, si es demasiado, abrir la boca.

Además de las mascletàs, organizadas por una pirotecnia distinta cada día, los días 16, 17 y 18 de marzo, se organizarán castillos de fuegos artificiales desde el puente de Monteolivete, ubicado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. A las 23:59 horas, durante los días de la semana fallera, se podrán ver los fuegos a lo largo del antiguo cauce del río Túria.

Vasos de chocolate con buñuelos
Vasos de chocolate con buñuelos durante unas Fallas, en València. / Carolina Viciano - Infobae España

Y, quizá, una de las noches más esperadas es la Nit de l’Alba, tradición recuperada en 2016 que consiste en multitud de pirotecnias sonando al mismo tiempo (a las 23:59 horas) el 15 de marzo. Con este acto comienza la Plantà, es decir, el montaje de los más de 400 monumentos falleros en la ciudad de València. Algunas de estas fallas alcanzan alturas de entre 14 y 20 metros, o lo que es lo mismo, un edificio de cinco alturas.

Aunque si todavía hay ganas de ese olorcillo que desprende la pólvora en una València que baila sin parar a ritmo de dolçaina i tabalet, el jueves 19 a las 19 horas, tendrá lugar la Cabalgata del fuego, un correfoc donde los asistentes serán quienes participen al lado de los fuegos móviles. El recorrido cuenta con la calle de la Paz, donde empezará, cortada al tráfico, hasta la Porta de la Mar.

Calendario, día a día, de las Fallas 2026

Pese a que las Fallas 2026 ya han empezado, desde que se produjo la Crida el 22 de febrero, los principales días festivos van entre el 15 y el 19 de marzo, cuando los monumentos falleros ya pueden visitarse a lo largo de la ciudad. Todos los actos han sido consultados en el programa oficial de festejos, pese a que pueden ser suspendidos por motivos meteorológicos.

Viernes 13 de marzo

  • 14:00 h, mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
  • 20:00h, muestra de bailes y canciones populares organizada por la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana en la plaza del Ayuntamiento.
  • 23:59h, espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento.

Sábado 14 de marzo

  • 14:00h, mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
  • 17:00h, clausura de la Exposición del Ninot Infantil.
  • 17:30h, lectura del veredicto popular y proclamación del Ninot Indultat Infantil de 2026.
  • 17:45h, recogida de los ninots por las comisiones falleras hasta las 20:00 horas.
  • 23:59h, espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento

Domingo 15 de marzo

  • 09:00, plantà de todas las fallas infantiles.
  • 14:00, mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
  • 17:00h, clausura de la Exposición del Ninot.
  • 17:30h, lectura del veredicto popular y proclamación del Ninot Indultat 2026
  • 17:45, recogida de los ninots por las comisiones hasta las 20:00h.
  • 23:59, l’Alba de las Fallas en toda la ciudad.

Lunes 16 de marzo

  • 08:00h, plantà de todas las fallas.
  • 14:00h, mascletà en plaza del Ayuntamiento
  • 16:30, entrega de Premios Infantiles.
  • 23:59, castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete.

Martes 17 de marzo

  • 09:00h, entrega de Premios en las distintas secciones oficiales, así como de los concursos de calles iluminadas, presentaciones y llibrets de falla.
  • 14:00h, mascletà en plaza del Ayuntamiento.
  • 15:30h, ofrenda de flores a la Mare de Déu. El pasacalles donde desfilarán todas las agrupaciones falleras partirá desde dos puntos, la calle la Paz y la calle San Vicente, hasta la plaza de la Virgen. La entrada a la plaza por parte de la fallera mayor infantil tendrá lugar a la 01:00 horas de la madrugada. Marta Mercader irá acompañada de su corte de honor y la Banda Municipal de València.
  • 23:59h, castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete.

Miércoles 18 de marzo

  • 10:00h, homenaje al poeta Maximiliano Thous, en su monumento, situado en el cruce de las calles Sagunto y Maximiliano Thous.
  • 12:00h, homenaje al Maestro Serrano, que tendrá lugar en su monumento en la avenida del Reino de Valencia.
  • 14:00h, mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
  • 15:30h, ofrenda de flores a la Mare de Déu. La otra mitad de las agrupaciones falleras que no han discurrido el día anterior, partirán desde los mismos puntos hasta que, a las 00:40 horas, la fallera mayor de València, Carmen Prades, y su corte de honor entrará en la plaza de Virgen, junto a la Banda Municipal.
  • 23:59h, Nit del Foc en el Puente de Monteolivete.

Jueves 19 de marzo

  • 11.00h, ofrenda de flores de les Falleres Mayores de València y sus Cortes de Honor frente a la imagen del Patriarca en el puente de San José.
  • 12:00h, misa en honor a San José en la catedral de València.
  • 14:00h, mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
  • 19:00h, cabalgata del Fuego que empezará en la calle de la Paz hasta la Porta de la Mar.
  • 20:00h, inicio de Cremà de las fallas infantiles en toda la ciudad.
  • 20:30h, Cremà de la falla infantil que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.
  • 21:00h, Cremà de la falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento.
  • 22:00h, inicio de la Cremà de todas las fallas de València.
  • 22:30h, Cremà de la falla que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.
  • 23:00h, Cremà de la falla de la plaza del Ayuntamiento, la última que arderá.

