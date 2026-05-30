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La defensa de Jonathan Andic revela que un informe de la Unidad de Montaña de los Mossos concluyó que no se podía saber si alguien provocó la muerte del fundador de Mango

La jueza de Martorell decretó prisión provisional el pasado 19 de mayo bajo fianza de un millón de euros, cantidad que el primogénito, acusado de homicidio, depositó de inmediato

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La defensa de Jonathan Andic aporta un vídeo de una caída previa y atribuye la muerte de Isak Andic a la artrosis. (Montaje Infobae)
La defensa de Jonathan Andic aporta un vídeo de una caída previa y atribuye la muerte de Isak Andic a la artrosis. (Montaje Infobae)

La defensa de Jonathan Andic, investigado por el supuesto homicidio de su padre, el fundador de Mango, Isak Andic, ha pasado a la ofensiva: después de difundir este viernes un vídeo para mostrar una caída previa del empresario, debido a la artrosis que padecía, ahora ha revelado la existencia de un informe de la Unidad de Montaña de los Mossos d’Esquadra que concluyó que no se podía determinar la participación de “otras personas” en la muerte del empresario.

Así lo sostiene la defensa de Andic, en el recurso, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, en el que pide a la Audiencia de Barcelona que revoque las medidas cautelares que la jueza impuso al primogénito como presunto autor de la muerte de su padre Isak, el 14 de diciembre de 2024, tras despeñarse desde una altura de 100 metros en una excursión en la montaña de Montserrat en la que se encontraba a solas con su hijo.

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La jueza de Martorell decretó prisión provisional el pasado 19 de mayo bajo fianza de un millón de euros, cantidad que el primogénito depositó de inmediato para quedar en libertad. La acusación al hijo se basa en que el lugar del accidente es una zona de bajo riesgo donde una caída accidental es poco probable y en que la víctima cayó con los pies por delante y no tenía lesiones en las palmas de las manos, lo que indicaría que trató de agarrarse a algo tras resbalar, como alega su hijo que ocurrió el suceso.

Sin embargo, según EFE, la Unidad de Montaña de los Mossos d’Esquadra concluyó en uno de sus informes que no se podían determinar ni las causas de la caída ni la participación de otras personas en los hechos que causaron la muerte de Isak Andic. La defensa, encabezada por el penalista Cristóbal Martell, reprocha que la jueza ignorara esa conclusión al atribuir a Jonathan Andic un delito de homicidio. Los abogados sostienen que el auto provoca “confusión” porque descarta el resbalón pese a que la propia investigación policial no logró fijar cómo se produjo la caída.

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Qué dicen los informes de Mossos sobre la caída de Isak Andic

El mismo cuerpo policial emitió, según EFE, otro informe sobre una huella localizada en el lugar de los hechos. Ese documento sostiene que la pisada tuvo que generarse de forma deliberada para simular un resbalón, un indicio que la jueza asumió para reforzar la hipótesis del homicidio.

La defensa combate también esa pieza de la investigación: recuerda que los agentes que reconstruyeron la caída reconocieron en otro informe que no pudieron determinar la naturaleza de lo ocurrido porque el resultado de las simulaciones no fue concluyente. Los abogados añaden que el instructor de los Mossos llegó a “devaluar” el alcance pericial del análisis sobre la huella, al admitir que tampoco podía determinarse si ese resbalón aparente ya estaba hecho antes de la caída. Para la defensa, ese matiz debilita uno de los indicios centrales asumidos por la magistrada.

La jueza incluyó entre los siete indicios recogidos en su auto la forma de la caída, descrita como un descenso “con los pies por delante, como si se hubiera lanzado por un tobogán”, y la falta de lesiones en las manos. La defensa replica que de los cinco informes forenses incorporados a la causa, incluida la autopsia, no se desprende ningún elemento incriminador ni una prueba de intervención homicida.

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