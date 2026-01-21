Valencia se consolida como uno de los mejores destinos españoles y presenta su estrategia turística para 2026

Valencia (Adobe Stock).

Valencia se ha consolidado como uno de los destinos urbanos más vibrantes y sostenibles del Mediterráneo. Así lo ha puesto de manifiesto la ciudad en su presentación de estrategia turística para 2026, celebrada en Fitur 2026, la mayor feria internacional del sector en España. Con la mirada puesta en un turismo equilibrado, responsable y en continua evolución, la capital del Turia ha expuesto los logros del último año y los retos del futuro, apostando por la innovación, la accesibilidad y la cultura como ejes vertebradores de su modelo.

Paula Llobet, concejala de Turismo de Valencia, ha reconocido el esfuerzo de todo el sector en un contexto marcado por retos climáticos y sociales. “2025 fue un año complicado, pero gracias al esfuerzo de todos hemos podido acabar con buenas cifras”, ha recalcado, recordando el papel solidario de la ciudad durante la DANA de 2024. A pesar de las dificultades iniciales del año, Valencia ha vuelto a cerrar el ejercicio con datos históricos en materia de pernoctaciones, alcanzando los seis millones, una cifra similar al récord de 2024.

“Si tenemos en cuenta los momentos complicados de los primeros meses, los datos son para estar orgullosos de que hemos sabido salir adelante”, ha valorado Llobet. La responsable de Turismo ha subrayado la solidez y madurez de Valencia como destino, poniendo en valor la estabilidad de la demanda y la mejora de la votabilidad turística, que ha aumentado un punto porcentual respecto al año anterior. “Valencia es hoy capaz de atraer visitantes de forma más constante, menos estacional y más equilibrada”, ha asegurado.

Perspectivas al alza y apuesta por la inteligencia de datos

De cara a 2026, las perspectivas siguen siendo optimistas. El aumento del 28 % en las búsquedas de vuelos hacia la ciudad en los próximos meses confirma el interés internacional por el destino. “Estos datos no son fruto de la casualidad. Son el reflejo de una ciudad que ha tenido en el turismo un factor que debe gestionarse con visión, con datos y con responsabilidad”, ha asegurado Llobet.

En este sentido, la estrategia de Valencia pasa por situar el sistema de inteligencia turística como motor de la toma de decisiones. “Ambicionamos tener el mejor sistema de inteligencia turística de España”, ha declarado, anunciando la implantación de nuevas métricas, fuentes de datos y herramientas de predicción conectadas a la plataforma de Ciudad Inteligente.

Ciudad de Valencia

De hecho, la concejala ha anunciado la implantación de cámaras en los principales puntos de interés, que permitirán generar mapas de calor y analizar flujos de visitantes en tiempo real. Esta herramienta será clave para desconcentrar el turismo del centro histórico y potenciar los barrios, colaborando estrechamente con las asociaciones vecinales y fomentando el orgullo de barrio.

Además, la ciudad ha estrenado un visor de eventos que permite planificar la ocupación y la coincidencia de grandes citas, facilitando la gestión tanto a organizadores como a los propios residentes. “Todas las decisiones que tomamos deben estar basadas en datos y evidencias para tener el mayor éxito posible”, ha remarcado.

Sostenibilidad, accesibilidad y equilibrio urbano

La sostenibilidad y la accesibilidad se han situado en el centro de la estrategia turística valenciana. Llobet ha destacado la gestión de fondos europeos, que han alcanzado un 75 % de ejecución, y la solicitud de adhesión a la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de la ONU. “Queremos reforzar la capacidad de análisis del impacto turístico en la ciudad, facilitar la toma de decisiones y proteger la calidad de vida de los residentes”, ha afirmado.

En materia de accesibilidad, Valencia ha sido reconocida en Fitur 2026 como destino accesible, un premio que, según la concejala, “nos anima a seguir esforzándonos por tener un destino inclusivo y accesible para todos”. Entre las acciones implementadas, destacan los códigos QR en monumentos turísticos para personas invidentes y la adaptación de infraestructuras y actividades a todo tipo de necesidades especiales.

La ciudad sigue apostando por una convivencia armoniosa entre residentes y turistas, regulando el alojamiento turístico y potenciando la desconcentración de flujos hacia los barrios. “Queremos que convivan residentes y turistas en armonía y para conseguirlo el mejor aliado siempre son los datos”, ha subrayado.

Diversificación de mercados y productos turísticos

Ciudad de Valencia

Valencia refuerza su presencia en los mercados europeos tradicionales y avanza en la captación de turistas de Estados Unidos, México, Canadá y los países nórdicos. Por primera vez, Estados Unidos se sitúa entre los cinco principales mercados internacionales emisores para la ciudad. La apuesta por el turismo religioso también se intensifica, con el Año Jubilar del Santo Cáliz como uno de los grandes reclamos de 2026.

El centro de interpretación inaugurado en el Almudín ya ha recibido más de diez mil visitas en apenas dos meses, y en 2026 se pondrá en marcha la ruta del Santo Cáliz, que permitirá recorrer los lugares clave de la reliquia y conocer la historia de uno de los objetos más venerados de la cristiandad. Además, se prevé la apertura de un centro inmersivo diseñado para familias y escolares, que acercará de manera lúdica los misterios y el legado del Santo Cáliz a todos los públicos. “Queremos que tanto los propios valencianos como quienes nos visitan conozcan la historia de esta reliquia única”, ha destacado Paula Llobet.

Grandes eventos y cultura para 2026

El calendario del próximo año estará marcado por la celebración de los Gay Games 2026, un evento internacional que convertirá a Valencia en epicentro del deporte inclusivo y la diversidad, con miles de participantes y visitantes previstos para los meses de junio y julio. La ciudad también acogerá la Maratón, la Media Maratón, el Ironman, la Copa del Rey de baloncesto y la de voleibol, consolidándose como un referente en turismo deportivo de primer nivel.

En el ámbito cultural, Valencia pondrá en marcha el proyecto Culturia, una iniciativa que conecta espacios emblemáticos como el Palau de la Música, el Museo de Bellas Artes, el IVAM y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, creando una red de experiencias para todos los públicos y situando a la ciudad a la vanguardia de la oferta artística española. Además, el estreno del Espai Val d’Es en el Parque Central y el nuevo centro Andreu Alfaro reforzarán la identidad creativa y contemporánea del destino.

Lo que mucha gente desconoce de la Comunidad Valenciana es que cuenta también con un patrimonio natural que es uno de los más especiales de España

La música, protagonista en la estrategia de 2026, seguirá impulsándose con el programa Valencia Music City, que aspira a posicionar la capital valenciana como referente internacional de la música en vivo y la creatividad con grandes festivales, conciertos y nuevas infraestructuras como el Roch Arena.

Por si fuera poco, uno de los pilares de la oferta turística será la gastronomía local. Valencia quiere consolidarse como el kilómetro cero de la despensa mediterránea, gracias a su producto fresco, la Albufera y sus huertas periurbanas, una de las más potentes de Europa. Esta identidad culinaria se traduce en propuestas como el World Paella Day, que este año celebra sus semifinales en tres continentes y seleccionará a los mejores chefs internacionales para la gran final en la ciudad.