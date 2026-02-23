España

La Crida activa las Fallas 2026 en València: el calendario para no perderse nada en la fiesta de la pólvora

El acto de inicio de la fiesta popular valenciana ha congregado a cien mil personas frente a las Torres de Serrano, donde se han disparado multitud de fuegos artificiales

El último domingo de febrero, como ya es tradición, se celebra la Crida en València para inaugurar las Fallas. / Ayuntamiento de València

Como es tradición en València, el último domingo del mes de febrero se inauguran las Fallas por un año más con la Crida (o Cridà, dependiendo de a quién le preguntes). La fiesta popular por excelencia del pueblo valenciano, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, se alargará hasta el 19 de marzo, día en el que alrededor de 400 fallas arderán tras haber sido expuestas al público, entre chocolate, buñuelos y pólvora.

Con las Torres de Serrano de telón de fondo, esta noche pasada se han congregado cien mil personas, según apuntan diversos medios comarcales, para dar comienzo a las Fallas 2026. Las falleras mayores de este 2026, Carmen Prades (25 años) y Marta Mercader (10 años), han inaugurado el acto nocturno, junto a la corte de honor y autoridades políticas. La primera, fallera desde los 12 años, según recoge Las Provincias, pertenece a una de las icónicas agrupaciones (o casales, como también se las llama) de la ciudad, la cual en 2025 se alzó con el premio de la Sección Especial, el más importante del mundo fallero. Mientras que la fallera mayor infantil viene de tradición regional, cuya madre fue fallera mayor de su casal en 1997.

Este domingo 22 de febrero ha tenido lugar, además, la primera mascletà de la temporada, en la que 115 kilos de pólvora han inundado la plaza del Ayuntamiento, a cargo de la Pirotècnia Valenciana. Desde hoy, y hasta el día de San José, las mascletàs darán la bienvenida a todo aquel que visite la ciudad a las 14 horas en punto en la misma ubicación.

Las falleras mayores de València
Las falleras mayores de València en 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, durante la primera mascletà del año, cuando han pronunciado las mágicas palabras: "Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà". / Ayuntamiento de València

El renacer de las Fallas con la primera mujer en disparar los fuegos artificiales en la Crida

El evento ha comenzado con un espectáculo de pirotecnia y música en directo que ha situado el fuego en el centro de la celebración y ha ofrecido una experiencia visual y sensorial única para los asistentes. El acto, considerado este año “un gran preludio” de las fiestas por su combinación de tradición y elementos innovadores, ha marcado el tono festivo y de esperanza con el que la ciudad ha decidido abrir sus puertas al mundo.

El lema del espectáculo ha sido [Fók], desarrollado íntegramente por artistas e intérpretes valencianos, y ha sorprendido por el vuelo escénico de un ave fénix, símbolo del renacimiento, y la novedosa configuración de los fuegos artificiales. Por primera vez, parte del material pirotécnico se ha disparado desde el Puente de Serranos, lo que ha permitido una puesta en escena prácticamente inmersiva para quienes han vivido el acto desde el interior del recinto. Este hito ha tenido además un marcado carácter simbólico: María José Lora, responsable de Pirotecnia Caballer FX Global Foc, se ha convertido en la primera mujer en disparar los fuegos artificiales en la historia de la Crida.

Los fuegos artificiales que ponen
Los fuegos artificiales que ponen punto y final al acto de la Crida en 2026, inicio de las Fallas. / Ayuntamiento de València

La música ha ocupado un lugar destacado, con la interpretación del Himno Regional, compuesto para la ocasión por Kike Soriano, y versionado por la vocalista Lorena Calero, acompañada de la Banda Sinfónica Municipal. La coreografía, ideada por Álvaro Cuenca, y el vestuario, diseñado por Betto García, han completado la apuesta por la producción artística local.

El programa de la Cridà 2026 ha incluido la llegada de la Banda Municipal a las 18:30 horas para amenizar el ambiente con pasodobles, la recepción de las Cortes de Honor y de las máximas autoridades políticas valencianas, y la instalación de una pantalla para facilitar el seguimiento. El acceso de todos los participantes ha estado escalonado, y el espectáculo [Fók] ha iniciado a las 19:40 horas como antesala del protocolo institucional.

El acto de la Crida
El acto de la Crida en 2026 ha congregado a cientos de miles de personas en los alrededores de las Torres de Serrano para dar comienzo a las Fallas. / Ayuntamiento de València

Fechas clave en las Fallas 2026: cuándo es la plantà y la cremà

Las Fallas son una de las festividades que más se alargan en el tiempo, quizá de toda España. Este 2026, el período de actos falleros cuenta con 25 días, pese a que solo los últimos cuatro son festivos en la ciudad. ¿Y qué significa eso? Que desde hoy, a las 14 horas de la tarde, y si te encuentras en el centro de València, no podrás eludir las mascletàs, o lo que vienen siendo kilos y kilos de pólvora concentrados en escasos minutos y un espacio reducido.

Más allá de los acontecimientos más esperados, cabe recordar dos fechas clave: el 15 de marzo, el día que se plantan los monumentos falleros y a partir de cuando pueden visitarse por toda la ciudad; y el 19 de marzo a las 23:59, el día y hora en que se queman estas obras de arte efímeras.

Además de los dos días que inauguran y terminan las vacaciones falleras, el 17, 18 y 19 de marzo se celebra la ofrenda de Flores a la Virgen de los Desamparados. Momento esperado para todo aquel que forme parte de un casal, así como para quienes decidan asomarse a descubrir los trajes regionales circulando entre los lugares emblemáticos de la ciudad. La noche del 18 es también la Nit del Foc, donde los castillos de fuegos artificiales eclipsarán el cielo de València.

La primera mascletà de la
La primera mascletà de la temporada fallera se ha celebrado en la plaza del Ayuntamiento, su ubicación habitual, a cargo de la Priotècnia de València. / Ayuntamiento de València

Para los más curiosos (o principiantes), hasta el 15 de marzo permanece abierta la Exposición del Ninot, especial para conocer la tradición fallera y su legado. Y para los más fiesteros, las bandas musicales impregnarán las noches de la ciudad en cada casal, además de en aquellos espacios públicos habilitados para que las Fallas sean unas fiestas abiertas a todo aquel que venga a celebrarlas.

