Madrid es la ciudad elegida como destino turístico del año en Europa

Turistas esperan sentados con sus maletas en un banco de la Plaza Mayor, en el centro de Madrid, el 29 de abril de 2024. / Imagen de archivo - Associated Press Foto - Bernat Armangue)

Europa en sí es una joya arquitectónica difícil de eludir. Y entre los destinos predilectos para quienes deciden viajar al ‘viejo continente’, España es señalada por su variedad cultural, gastronómica y lingüística. De entre los muchos destinos que visitar en el Estado español, Madrid ha sido escogida como ciudad predilecta por la institución European Best Destinations. En la misma categoría donde han sido seleccionadas 20 ubicaciones, aunque por debajo de la capital española, también están las ciudades de Almería (10) y Begur (14).

El reconocimiento como mejor destino turístico de Europa ha recaído este año en Madrid, que ha logrado posicionarse en el primer puesto gracias a un conjunto de factores que han conquistado tanto a expertos como a viajeros de todo el mundo. La capital ha obtenido este galardón en un certamen que ha contado con una gran participación internacional. Según ha publicado El Mundo, la candidatura madrileña ha superado a otras ciudades europeas emblemáticas en un proceso que ha destacado por su amplitud y profundidad.

Para alcanzar este primer puesto, se han valorado aspectos como el patrimonio cultural de la ciudad, el dinamismo de sus barrios, la calidad de sus espacios verdes y el avance constante de su arquitectura. A ello se suma una oferta gastronómica en plena evolución y un estilo de vida que responde a las expectativas de los viajeros contemporáneos. Todo ello ha convertido a Madrid en el mejor destino de Europa en 2026, una de las distinciones con más prestigio del sector turístico continental.

Luces de Navidad en Madrid en el distrito centro de la capital. / Adobe Stock

Para obtener esa primera posición en el ránking, la capital ha recibido el respaldo de 127.438 votos internacionales del certamen organizado por European Best Destinations, una asociación con sede en Bruselas que fomenta el turismo europeo en colaboración con más de 300 oficinas de turismo y la red EDEN de destinos sostenibles de la Comisión Europea.

Más de 1,3 millones de votos y un proceso de selección internacional

Los datos reflejan que más de 1,3 millones de votos procedentes de 153 países han determinado esta clasificación. España ha encabezado la lista frente a más de 500 destinos seleccionados inicialmente, reforzando el impacto y la proyección internacional de Madrid. Tras la capital, completan los cinco primeros puestos del ránking Nicosia (Chipre), la región de Štajerska (Eslovenia), Verona (Italia) y París (Francia). La organización ha resaltado que Madrid representa “un nuevo modelo urbano: vibrante y humano, cosmopolita y cálido”.

El top ten se completa con Càmara de Lobos (Madeira, Portugal), Alaçati (Turquía), Burano (Italia), Lisboa (Portugal) y Almería (España). Otras ciudades españolas también han destacado en ediciones recientes: Marbella fue elegida en 2024 por su clima privilegiado y su capacidad para atraer a públicos diversos, mientras que el pasado año Mónaco ocupó el primer puesto y Madrid figuró en cuarto lugar.

De izquierda a derecha, Almería (Andalucía) y Begur (Cataluña), ciudades consideradas como parte de los mejores destinos turísticos de Europa. / Imágenes de archivo del Ayuntamiento de Almería y Unsplash

Para determinar los destinos finalistas, el proceso ha combinado un análisis estadístico de datos de Eurostat con la evaluación de tendencias de búsqueda, la evolución de las redes sociales y la visibilidad mediática internacional de las ciudades candidatas. Así lo indica la información publicada por El Mundo, que añade que la votación final ha estado abierta a participantes globales registrados, con la condición de que no pudieran votar por territorios de su país de origen.

Las autoridades y los precedentes internacionales de Madrid

Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, ha querido subrayar en declaraciones recogidas por El Mundo que este reconocimiento pertenece “a los madrileños que hacen de esta ciudad, con su carácter acogedor, un lugar único”. La representante municipal también ha agradecido la implicación de los profesionales del sector y de todas las personas que, en sus propias palabras, “trabajan cada día para que Madrid ofrezca lo mejor de sí misma”.

De este modo, la capital ha sido reconocida como el destino urbano más atractivo del planeta según Euromonitor, y figura entre las cinco mejores ciudades del mundo por Resonance. Además, la revista británica Wanderlust la ha situado como la urbe más deseada de Europa y ha sido nombrada mejor destino de congresos y reuniones del mundo por World Travel Awards, considerados los ‘Oscar del turismo’.