Viajes

Madrid es la ciudad elegida como destino turístico del año en Europa

La capital del Estado español ha sido galardonada por la institución European Best Destinations como la favorita, con más de 1,3 millones de votos a su favor

Guardar
Turistas esperan sentados con sus
Turistas esperan sentados con sus maletas en un banco de la Plaza Mayor, en el centro de Madrid, el 29 de abril de 2024. / Imagen de archivo - Associated Press Foto - Bernat Armangue)

Europa en sí es una joya arquitectónica difícil de eludir. Y entre los destinos predilectos para quienes deciden viajar al ‘viejo continente’, España es señalada por su variedad cultural, gastronómica y lingüística. De entre los muchos destinos que visitar en el Estado español, Madrid ha sido escogida como ciudad predilecta por la institución European Best Destinations. En la misma categoría donde han sido seleccionadas 20 ubicaciones, aunque por debajo de la capital española, también están las ciudades de Almería (10) y Begur (14).

El reconocimiento como mejor destino turístico de Europa ha recaído este año en Madrid, que ha logrado posicionarse en el primer puesto gracias a un conjunto de factores que han conquistado tanto a expertos como a viajeros de todo el mundo. La capital ha obtenido este galardón en un certamen que ha contado con una gran participación internacional. Según ha publicado El Mundo, la candidatura madrileña ha superado a otras ciudades europeas emblemáticas en un proceso que ha destacado por su amplitud y profundidad.

Para alcanzar este primer puesto, se han valorado aspectos como el patrimonio cultural de la ciudad, el dinamismo de sus barrios, la calidad de sus espacios verdes y el avance constante de su arquitectura. A ello se suma una oferta gastronómica en plena evolución y un estilo de vida que responde a las expectativas de los viajeros contemporáneos. Todo ello ha convertido a Madrid en el mejor destino de Europa en 2026, una de las distinciones con más prestigio del sector turístico continental.

Luces de Navidad en Madrid
Luces de Navidad en Madrid en el distrito centro de la capital. / Adobe Stock

Para obtener esa primera posición en el ránking, la capital ha recibido el respaldo de 127.438 votos internacionales del certamen organizado por European Best Destinations, una asociación con sede en Bruselas que fomenta el turismo europeo en colaboración con más de 300 oficinas de turismo y la red EDEN de destinos sostenibles de la Comisión Europea.

Más de 1,3 millones de votos y un proceso de selección internacional

Los datos reflejan que más de 1,3 millones de votos procedentes de 153 países han determinado esta clasificación. España ha encabezado la lista frente a más de 500 destinos seleccionados inicialmente, reforzando el impacto y la proyección internacional de Madrid. Tras la capital, completan los cinco primeros puestos del ránking Nicosia (Chipre), la región de Štajerska (Eslovenia), Verona (Italia) y París (Francia). La organización ha resaltado que Madrid representa “un nuevo modelo urbano: vibrante y humano, cosmopolita y cálido”.

El top ten se completa con Càmara de Lobos (Madeira, Portugal), Alaçati (Turquía), Burano (Italia), Lisboa (Portugal) y Almería (España). Otras ciudades españolas también han destacado en ediciones recientes: Marbella fue elegida en 2024 por su clima privilegiado y su capacidad para atraer a públicos diversos, mientras que el pasado año Mónaco ocupó el primer puesto y Madrid figuró en cuarto lugar.

De izquierda a derecha, Almería
De izquierda a derecha, Almería (Andalucía) y Begur (Cataluña), ciudades consideradas como parte de los mejores destinos turísticos de Europa. / Imágenes de archivo del Ayuntamiento de Almería y Unsplash

Para determinar los destinos finalistas, el proceso ha combinado un análisis estadístico de datos de Eurostat con la evaluación de tendencias de búsqueda, la evolución de las redes sociales y la visibilidad mediática internacional de las ciudades candidatas. Así lo indica la información publicada por El Mundo, que añade que la votación final ha estado abierta a participantes globales registrados, con la condición de que no pudieran votar por territorios de su país de origen.

Las autoridades y los precedentes internacionales de Madrid

Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, ha querido subrayar en declaraciones recogidas por El Mundo que este reconocimiento pertenece “a los madrileños que hacen de esta ciudad, con su carácter acogedor, un lugar único”. La representante municipal también ha agradecido la implicación de los profesionales del sector y de todas las personas que, en sus propias palabras, “trabajan cada día para que Madrid ofrezca lo mejor de sí misma”.

5 pueblos españoles donde el turismo nacional se ha incrementado más que antes de la pandemia.

De este modo, la capital ha sido reconocida como el destino urbano más atractivo del planeta según Euromonitor, y figura entre las cinco mejores ciudades del mundo por Resonance. Además, la revista británica Wanderlust la ha situado como la urbe más deseada de Europa y ha sido nombrada mejor destino de congresos y reuniones del mundo por World Travel Awards, considerados los ‘Oscar del turismo’.

Temas Relacionados

CiudadesMadridDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

La isla italiana que está limitando el número de turistas diarios: solo se permitirá el desembarque de grupos de menos de 40 personas

Estas restricciones se han aplicado después de que Italia haya recibido 185 millones de turistas en 2025

La isla italiana que está

La ciudad con más iglesias románicas del mundo está en España: declarada Conjunto Histórico-Artístico con dos palacios y 24 templos

Una localidad poco turística para disfrutar con tranquilidad de la arquitectura y la historia

La ciudad con más iglesias

El Machu Picchu español que cuenta con una ruta de senderismo única: es obligatorio llevar casco y 1,5 litros de agua por persona

El recóndito enclave cuenta con singularidades geográficas y arquitectónicas

El Machu Picchu español que

La montaña de los dioses del Olimpo que es una reserva de la biosfera por la UNESCO: entra a inspección por la masificación turística y las acampadas ilegales

Grecia, que tiene poco más de 10 millones de habitantes, ha batido un nuevo récord al haber acogido a 37 millones de visitantes en 2025

La montaña de los dioses

El pueblo amurallado del cantábrico con vistas a Francia: declarado Conjunto Histórico-Artístico con edificios medievales del siglo XIII

El municipio vasco de Hondarribia fusiona una variedad cromática por barrios con vestigios de la Edad Media a tan solo 20 kilómetros de San Sebastián

El pueblo amurallado del cantábrico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno saca a la

El Gobierno saca a la luz los archivos ocultos del 23F, pero mantiene en el cajón la ley para desvelar los secretos del franquismo

La ruta aérea que el Gobierno financia desde 2012 sigue sin ser rentable: llevar a Menorca a 12.300 pasajeros cada mes cuesta 29 euros por viajero

Los hechos que se conocen sobre el 23F gracias a la sentencia del Tribunal Supremo: la planificación del golpe de Estado y la postura del Juan Carlos I

El juez del ‘caso Koldo’ amplía seis meses el plazo para investigar la trama con posibilidad de realizar más imputaciones

Ortega Smith desafía una vez más a la cúpula de Vox: de una de las caras más visibles del partido a ser defenestrado

ECONOMÍA

Infraestructuras al límite: la baja

Infraestructuras al límite: la baja inversión en ellas dispara el riesgo de apagones y ciberataques y amenaza el crecimiento de España

A los autónomos se les perdonarán deudas de hasta 10.000 €: el Supremo amplía la ley de segunda oportunidad a estos trabajadores

Cómo aprovechar el convenio de la Seguridad Social para cobrar más pensión de jubilación o recibirla

Isidoro Cruz, soldador: “En perfiles muy demandados, acercarse o superar los 30.000-35.000 euros al año ya no es raro”

Más de 400.000 trabajadores hacen horas extra sin cobrar cada semana y los empresarios se ahorran 3.243 millones anuales al no pagarlas

DEPORTES

Nos quedamos sin ciudades en

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”

Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha