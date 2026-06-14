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La isla de Italia que ha sido el escenario de decenas de películas: aguas cristalinas, piscinas naturales y casas de colores

La economía local se basa principalmente en el turismo, la pesca y la producción de vino. Su popularidad en verano limita la oferta de alojamiento

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Ponza, en Italia. (Getty Images)

Ponza, la mayor de las islas Pontinas, ubicada en el mar Tirreno frente a la costa del Lacio, es como un destino mediterráneo reservado y auténtico, alejado de las rutas turísticas más saturadas. Este enclave, con una superficie de 7,3 km² y alrededor de 3.300 habitantes, se distingue por la fusión de aguas cristalinas, piscinas naturales talladas en la roca y un caserío de casas de colores. Además, ha sido escenario de películas como El talento de Mr. Ripley y The Life Aquatic with Steve Zissou, de Wes Anderson.

La localización estratégica de Ponza, virtualmente equidistante entre Roma y Nápoles, la convierte en una opción idónea para escapadas de entre uno y tres días. La mejor época para visitar Ponza, sin embargo, es mayo u octubre, cuando las temperaturas suaves y la flora mediterránea están en su máximo esplendor. En verano, en cambio, su popularidad limita la oferta de alojamiento.

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La economía local se basa principalmente en el turismo, la pesca y la producción de vino. Pero el gran atractivo es el litoral: las aguas transparentes, potenciadas por el sustrato volcánico y los acantilados, la convierten en un entorno ideal para el baño y para la práctica de deportes marítimos. Entre los principales enclaves destaca la Chiaia di Luna, una playa emblemática cuyo acceso histórico se realizaba a través de un túnel romano, actualmente cerrado por motivos de seguridad. Admirarla desde el mar sigue figurando entre las experiencias preferidas por los visitantes.

Otras calas recomendadas son la Cala Feola, una de las pocas zonas arenosas de la isla, ideal para familias y fácilmente accesible; las Piscinas Naturales, zonas excavadas en roca volcánica donde el mar crea pequeños microcosmos de aguas tranquilas y azul intenso; y en el norte, la Cala Fonte y la Cala Felce, más apartadas y rodeadas de rocas de azufre y vegetación autóctona, ideales para practicar esnórquel. La Grotta di Pilato es otro hito, una red de cámaras y túneles sumergidos de época romana asociada a la figura de Octavio Augusto.

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La isla europea paradisíaca que cobrará 3 euros a los turistas por hacer sus senderos.

Las casas de colores y la vida del pueblo: un escenario de cine

El Borgo di Ponza y el Barrio de Santa Maria conforman dos de los escenarios más característicos de la isla. Las fachadas en tonos rosados, ocres, amarillos y turquesa descienden en terrazas hacia el mar o rodean el puerto, creando escenas especialmente reconocibles. Estas viviendas presentan una arquitectura típica borbónica, adaptada al terreno mediante cubos geométricos y techos de bóveda, algunos con cimientos en la roca caliza y soluciones tradicionales para el almacenamiento de agua y el mantenimiento de la frescura.

Ponza ha sido escenario de películas desde hace décadas, como Satiricón, de Fellini, así como de series italianas recientes, pero la vida cotidiana es menos glamourosa y se articula en torno a bares familiares, tiendas de productos locales y restaurantes de cocina marinera. La gastronomía local ofrece platos de tradición marinera —como spaghetti con granchio, linguine con langosta o ensaladas de pulpo— junto con especialidades de tierra como guisos de conejo y vinos producidos en pequeñas explotaciones sobre terrazas volcánicas.

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