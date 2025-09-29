Viajes

Madrid se coloca como la segunda ciudad más visitada del mundo y Barcelona entra en el ‘top’ 10

Esto consolida a nuestro país como uno de los destinos más demandados del planeta

Madrid (Adobe Stock).
En un contexto en el que los viajes internacionales experimentan un crecimiento sin precedentes, Madrid ha consolidado su posición como uno de los destinos más codiciados del mundo, alcanzando el segundo puesto en el listado de las 10 ciudades más visitadas elaborado por Euromonitor International.

Estos datos, extraídos del informe publicado en el año 2024, sitúan a la capital española solo por detrás de París y superando a urbes tan emblemáticas como Tokio, Roma o Nueva York. De este modo, confirma su capacidad de atracción y su riqueza cultural y gastronómica, integrándose plenamente en la nueva ola de turismo global que busca experiencias auténticas, paisajes urbanos vibrantes y una oferta cultural de primer nivel.

Pero no es la única ciudad española dentro de las 10 primeras, pues Barcelona también se ha confirmado como uno de los destinos favoritos para cualquier turista, ocupando la décima posición.

Madrid: cultura, arte y gastronomía en el corazón de Europa

La Galería Central del Museo
La Galería Central del Museo del Prado abandonará el color verde grisáceo para convertirse en azul.

Ocupando el segundo lugar en el ranking internacional, Madrid representa la esencia vibrante de la vida urbana en Europa. La ciudad destaca por su triángulo dorado de museos, donde el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza albergan un riquísimo fondo de obras de genios como Goya, Picasso y Dalí. El recorrido por la Plaza Mayor y la Gran Vía permite disfrutar de la arquitectura monumental y las calles medievales que evocan el pasado histórico de la capital.

Uno de los grandes reclamos para el turismo internacional es, sin duda, la gastronomía. Madrid sorprende con sus bares de tapas, mercados tradicionales como San Miguel o San Antón, y una oferta culinaria que recorre desde el tradicional jamón ibérico hasta los churros con chocolate más castizos. La noche madrileña, famosa por su ambiente acogedor, garantiza experiencias inolvidables y confirma a la ciudad como referente internacional en ocio y cultura.

Barcelona: las huellas de Gaudí y calles cosmopolitas

Barcelona se mantiene como uno de los destinos más visitados del mundo, ocupando el décimo puesto en el ranking internacional. La ciudad destaca por su inconfundible legado modernista, con iconos como la Sagrada Familia, el Parque Güell y la Casa Batlló. El ambiente mediterráneo se vive en sus playas urbanas, la animación de las ramblas y el bullicioso Barrio Gótico, con sus callejuelas y plazas con historia.

Barrios como El Born y El Raval ofrecen una rica oferta cultural y gastronómica, mientras el mercado de la Boquería refleja la diversidad culinaria local. Además, eventos internacionales, el ambiente costero, el deporte y los festivales de música refuerzan su atractivo. La identidad cosmopolita, la combinación de patrimonio, arte, ocio y la hospitalidad barcelonesa, convierten a Barcelona en un imán para viajeros de todo el mundo, confirmando su prestigio y proyección turística global.

Estas son las 10 mejores capitales de Europa para visitar en 2024: Madrid se encuentra dentro del ‘top’ 5.

Las 10 ciudades más visitadas del mundo

Este es el ranking completo de las 10 ciudades más visitadas, según el informe publicado por Euromonitor International en 2024:

  1. París, Francia
  2. Madrid, España
  3. Tokio, Japón
  4. Roma, Italia
  5. Milán, Italia
  6. Nueva York, Estados Unidos
  7. Ámsterdam, Países Bajos
  8. Sídney, Australia
  9. Singapur
  10. Barcelona, España

