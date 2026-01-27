Canarias, Baleares y Dubái, destinos preferidos por los españoles para buscar el sol en invierno

El destino de El Cairo figura entre las novedades invernales para los viajeros españoles, aunque el desempeño de puntualidad en esta ruta presenta desafíos, ya que menos del 53% de los vuelos aterrizan a la hora prevista, según datos de AirHelp correspondientes a las temporadas 2023-2024 y 2024-2025. La información, publicada por la plataforma tecnológica y referenciada por distintos medios, identifica un patrón consolidado: los turistas españoles tienden a preferir alternativas con temperaturas templadas durante los meses fríos, optando por enclaves insulares nacionales y ciudades internacionales que conjugan buen clima, eficiencia operativa y una atractiva oferta cultural.

Tal como reportó AirHelp, las Islas Baleares y las Canarias centralizan el grueso del tráfico de pasajeros dentro del rango nacional. El aeropuerto de Palma de Mallorca lidera con una media de 925.000 pasajeros entre los inviernos 2024 y 2025, impulsado tanto por sus propuestas gastronómicas y culturales como por sus condiciones meteorológicas favorables. Gran Canaria, por su lado, sumó más de 472.000 pasajeros y Tenerife superó los 418.000, posicionándose ambas islas como destinos predilectos para quienes buscan escapar de las bajas temperaturas de la península.

En el ámbito internacional, Dubái destaca como un destino en crecimiento. Durante la temporada 2024-2025, el tránsito de pasajeros españoles a esta ciudad alcanzó los 115.000, superior a los 97.000 registrados en el periodo anterior. AirHelp detalla que, más allá del atractivo climático, la mejora en los estándares de puntualidad en Dubái ha resultado determinante, incrementando del 83,2% al 91,4% la proporción de vuelos que llegan a tiempo. México se posiciona también entre las preferencias lusas para el invierno europeo, con una fiabilidad operativa mejorada hasta el 85,2% durante 2025. No obstante, el entorno turístico de Cancún observó un descenso notorio en la puntualidad, cayendo del 75,9% al 69,8%, según los datos de la plataforma.

El informe alude a Miami como otro enclave internacional relevante, al contabilizar más de 100.000 turistas provenientes de España cada invierno. En paralelo, República Dominicana ha mostrado avances en los índices de puntualidad, con mejoras en ambos aeropuertos principales: Santo Domingo subió hasta el 67,9% y Punta Cana alcanzó el 75,9%.

Dentro de las alternativas con mejor desempeño en arribos programados, Menorca e Ibiza sobresalen por mantener niveles de puntualidad que superan el 90% en temporada invernal. Ciudades como Atenas destacan de igual manera, según el análisis presentado por AirHelp, mientras que Niza, Palma de Mallorca, Dubái y Marsella mantienen cifras constantes por encima del 85% entre diciembre y marzo.

El informe especifica que, aunque la puntualidad se consolida como criterio esencial para los turistas españoles en la temporada fría, factores vinculados con la oferta cultural y la conectividad aérea también pesan. El archipiélago canario sigue representando la opción preferida para quienes priorizan un "refugio climático" dentro del territorio europeo, lo que refuerza el papel de Canarias como epicentro del turismo peninsular durante los meses de temperaturas bajas.

Destinos tradicionales del Mediterráneo, como Malta y Marsella, conservan su popularidad gracias a sus temperaturas suaves y su proximidad geográfica, si bien sus niveles de puntualidad varían respecto a otros puntos del Mediterráneo occidental. Según precisó AirHelp, los destinos con desempeño más estable tienden a coincidir con aquellos donde la oferta turística resulta más diversa y la accesibilidad aérea más sencilla, particularmente en los meses de invierno.

Egipto emerge como opción emergente entre los viajeros españoles que buscan experiencias internacionales diferentes a las rutas habituales, aunque la escasa puntualidad en sus vuelos directos exige precaución por parte del pasajero, dado que menos del 53% de las llegadas a El Cairo cumplen con los horarios establecidos. En contraposición, destinos mediterráneos como Ibiza o Menorca logran combinar un clima templado y una alta fiabilidad de operación, consolidándose en los listados de preferencia nacional.

AirHelp señaló que la confluencia de buen clima, facilidades logísticas y mejoras en los índices de puntualidad influye cada vez más en la toma de decisiones de los viajeros españoles durante el invierno. La tendencia indica una evolución en las prácticas de viaje, donde la puntualidad comienza a equipararse con otros elementos tradicionalmente valorados como la oferta cultural, la conectividad de rutas y la calidad de los servicios turísticos.