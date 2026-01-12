Estos son los dos destinos españoles que no te puedes perder en 2026, según ‘The New York Times’

Poblenou, Barcelona (Adobe Stock).

Cada enero, el esperado listado de los 52 destinos recomendados por The New York Times se convierte en una referencia imprescindible para viajeros de todo el mundo y en una poderosa carta de presentación para las ciudades y regiones que logran hacerse un hueco en él.

Desde hace dos décadas, esta prestigiosa selección marca tendencias, visibiliza rincones emergentes y confirma clásicos, funcionando como brújula para quienes buscan inspiración a la hora de planificar sus próximas escapadas. España, país habitual en este inventario global, vuelve a brillar en la edición de 2026 con dos propuestas singulares que combinan arte, vanguardia y memoria: el barrio de Poblenou en Barcelona y los lugares vinculados al pintor Joaquín Sorolla.

Poblenou, Barcelona: el renacimiento de un barrio industrial

En el puesto número 10 de la lista internacional, Poblenou se consolida como el mejor ejemplo del espíritu de reinvención urbana de Barcelona, según destaca el propio New York Times. Este antiguo barrio obrero del distrito de Sant Martí, antaño repleto de almacenes y fábricas, vive hoy una transformación que lo sitúa a la vanguardia creativa de la ciudad. Con la Capitalidad Mundial de la Arquitectura y el centenario de la muerte de Gaudí como telón de fondo, Barcelona afronta en 2026 un año de grandes celebraciones y afluencia turística. En este contexto, Poblenou emerge como alternativa menos masificada y con un marcado carácter local.

El diari subraya cómo las viejas naves industriales se han convertido en amplios cafés, salas de conciertos, galerías, hoteles de diseño y productoras audiovisuales. Espacios como Can Framis, museo de arte contemporáneo enclavado en una antigua fábrica, o la Sala Beckett, epicentro de la dramaturgia barcelonesa, son solo dos ejemplos de la nueva cartografía cultural del barrio.

Además, la oferta culinaria suma atractivo a la zona, con propuestas como Atipical, restaurante regentado por el reputado chef Matteo Bertozzi, o Casa Güell, donde prima la cocina de mercado en un ambiente de barrio. En palabras del rotativo, Poblenou encarna la “Barcelona alternativa” que se desarrolla a la sombra de iconos como la torre Agbar y permite descubrir a los visitantes una ciudad dinámica, innovadora y menos previsible que sus rutas más turísticas.

La ruta Sorolla: homenaje al arte entre Madrid y Valencia

El Museo Sorolla en Madrid (Adobe Stock).

El segundo destino español recomendado por The New York Times para 2026 nos lleva tras los pasos del maestro Joaquín Sorolla. En plena celebración del centenario de su muerte —cuyos actos comenzaron en 2023 y continúan en 2026—, el diario estadounidense sitúa en el puesto 21 de su ránking internacional una ruta que recorre los lugares decisivos en la vida y la obra del pintor valenciano.

Madrid, epicentro de la biografía y el legado de Sorolla, suma un aliciente especial con la próxima reapertura de la Casa Museo Sorolla, cerrada temporalmente por obras de rehabilitación. El palacete y sus jardines, considerados uno de los rincones imprescindibles de la capital, volverán a abrir sus puertas en los próximos meses, permitiendo a los visitantes sumergirse en el universo creativo del artista.

El homenaje se amplía en Valencia, tierra natal del pintor, que estrenará un nuevo centro museístico donde podrán contemplarse unas 220 obras procedentes de la Hispanic Society of America, institución con sede en Nueva York que elige la ciudad mediterránea para su primera sucursal europea. Esta colaboración internacional refuerza el atractivo de Valencia como destino cultural y convierte la ruta Sorolla en una experiencia imprescindible para los amantes del arte y la historia.

España, destino recurrente en una lista global

La selección de Poblenou y la ruta de Sorolla se suma a otros destinos internacionales destacados este año por The New York Times, como el Canadá más salvaje, las ciudades europeas de Génova o Varsovia, o festivales singulares como el de Bayreuth en Alemania y el Traena Festival en Noruega. Mientras el Reino Unido celebra el centenario de Winnie-the-Pooh y Asís conmemora los 800 años de San Francisco, España vuelve a demostrar su capacidad para reinventarse y cautivar tanto a quienes buscan vanguardia y cultura como a quienes desean redescubrir su patrimonio a través de nuevas miradas.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Con estos dos destinos en el radar internacional, 2026 se perfila como un año clave para explorar la Barcelona más creativa y los escenarios que inspiraron a uno de los grandes pintores nacionales, consolidando a España como referencia imprescindible en el mapa global del turismo cultural.