La reacción de Ibai a la muerte del youtuber argentino Gaspi: “Qué absoluta desgracia”

Los 'streamers' Ibai Llanos y Gaspi y la reacción del español en X a la muerte del argentino. / Youtube, montaje de Infobae

Tras conocerse la muerte del argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, en un accidente de helicóptero, no han tardado en llegar las reacciones de compañeros y amigos del mundo de las redes sociales. Uno de ellos ha sido Ibai Llanos, el streamer con quien cruzó caminos a raíz de su participación en ‘La Velada del Año V’. “Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi”, se leía en la cuenta de X (antigua Twitter) del creador de contenido español.

El argentino, con más de 3 millones de seguidores en Instagram y una comunidad de YouTube de más de 2,8 millones de usuarios, ha fallecido junto a otras cinco personas, entre las que se encontraban el productor audiovisual Lucas Vignale, de 28 años, y el cantante estadounidense Oliver Tree, entre otros. A raíz de lo sucedido, compañeros de profesión han mostrado sus condolencias con mensajes de cariño y apoyo.

PUBLICIDAD

La primera reacción pública entre los creadores españoles ha llegado de Raúl Álvarez, conocido como Auronplay, que ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram. El streamer ha escrito: “Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descanse en paz ambos, os tenía mucho aprecio”. Pocos minutos después, se sumaba Ibai Llanos, a quien le seguía Rubén Doblas Gundersen, o lo que es lo mismo, el Rubius.

Gaspi e Ibai habían compartido distintos momentos conjuntos hace relativamente poco que trascendieron en el panorama digital, como fue su encuentro en Perú, que se volvió viral, donde ambos grabaron vídeos para sus canales. Además del mensaje en X de Ibai Llanos, también la cuenta oficial de ‘La Velada del Año’ ha difundido un mensaje de despedida: “Estamos intentando encontrar las palabras correctas, pero es imposible. Te vamos a echar mucho de menos, Gaspi. Nuestras condolencias a familiares, amigos y a todos los que sentís esta pérdida“.

PUBLICIDAD

El Rubius da el pésame en X por la muerte de Gaspi: “Hacen falta más personas como tú en este mundo”

Quien encabezó la lista ya eterna de youtubers españoles por ser pionero en la creación de contenido en el canal a partir de 2006 ha sido uno de los streamers en mostrar sus condolencias tras la muerte de Gaspi. El Rubius se sumaba, pasadas las 22 horas, a la retahíla de mensajes de apoyo en X: “Hacen falta más personas como tú en este mundo”.

Gaspi ha perdido la vida tras el impacto de dos helicópteros en Río de Janeiro, en un siniestro en el que han muerto seis personas. El argentino mantenía estrechos lazos con varios creadores de contenido españoles, como con Ibai como con el Rubius. Ese vínculo explica buena parte de la conmoción en el ecosistema digital español. Jaume Cremades, Perxitaa en internet y rival de Gaspi en la quinta edición del torneo, también se ha pronunciado. Su mensaje ha sido breve: “Gran rival, mejor persona. Descansa en paz amigo”.

PUBLICIDAD

El 'streamer' español se despide de su compañero y amigo Gaspi, tras el accidente de helicóptero en el que ha perdido la vida. / Captura de pantalla de X

Las reacciones de Xokas, Jordi Wild y otros creadores

Otras muestras de duelo han llegado desde Xokas y Jordi Wild. El streamer gallego ha escrito: “Acaba de fallecer Gaspi. Increíble lo injusta que es la vida. Se va con 23 años uno de los tipos más graciosos y majos que he conocido en mi vida. Que descanse en paz”.

En el caso de Jordi Wild, así ha sido su mensaje: “Aún no me atrevo a decir si lo de Gaspi es real, ojalá que no. Pero si es así, qué injusto y qué puta mierda es la vida a veces”. El podcaster invitó a Gaspi hace un año a su programa, en la que presentó como su primera entrevista fuera del personaje más radical de internet.

PUBLICIDAD

El video presenta una cobertura de evento o conferencia de prensa. Tres hombres están sentados en una mesa frente a micrófonos. Un cartel con el título 'EL PESAJJE' es prominente en el frente. El fondo es rosa y exhibe logotipos de patrocinadores como Mahou, Coca-Cola y CeraVe. Uno de los participantes lleva una camiseta azul de Adidas; otro, con barba, viste una camiseta oscura y sonríe. Se registran momentos de la intervención de los ponentes.

También se ha pronunciado el streamer catalán Ubietoo. Él ha declarado en redes sociales que “parece confirmarse la peor de las noticias: Gaspi habría fallecido en un accidente de helicóptero”, antes de trasladar su “más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles”.