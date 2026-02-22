Viajes

Los tres lugares de Sevilla que optan a ser Patrimonio Mundial: una plaza, un parque y unos pabellones

Los enclaves que se postulan con el reconocimiento internacional están precedidos por rincones emblemáticos como el Alcázar, la Catedral o el Archivo de Indias de la ciudad

La Plaza de España, en
La Plaza de España, en la capital andaluza, en una vista panorámica. / Imagen de archivo

“La lluvia en Sevilla es una maravilla”, decía una joven con gran sombrero en My Fair Lady (George Cukor, 1965). Esa muchacha, Audrey Hepburn, no había pasado por un par de semanas bajo las borrascas Marta, Nils u Orianna. Quizá hubiese cambiado de opinión al no poder visitar los tres lugares de la capital andaluza que, ahora, se convierten en Patrimonio Mundial por la Unesco.

La ciudad de Sevilla ha puesto en marcha un nuevo proceso para que la Plaza de España, el Parque de María Luisa y los pabellones supervivientes de la Exposición Iberoamericana de 1929 sean declarados bajo este reconocimiento de la Unesco. El anuncio ha sido realizado por el alcalde, José Luis Sanz, quien ha subrayado la importancia de conseguir tal repercusión internacional durante la celebración del Consejo Sevilla 2029, según ha informado El Correo de Andalucía.

Actualmente, la capital andaluza dispone de un único enclave inscrito como Patrimonio Mundial, compuesto por el Alcázar, la Catedral y el Archivo de Indias. En los últimos años, se han llevado a cabo distintos intentos para ampliar este reconocimiento a otros espacios emblemáticos, entre los que se encuentran la Torre del Oro, la Plaza de España o el Puerto de Indias. Sin embargo, estas gestiones no han logrado prosperar, debido en gran medida a la complejidad administrativa derivada de la decisión de restringir el número de nuevas incorporaciones al listado de bienes patrimoniales internacionales. A nivel provincial, solo el conjunto arqueológico de Itálica ha avanzado en este sentido, aunque se encuentra a la espera de una resolución definitiva desde hace varios años.

Recorrido por la Sevilla de la Unesco

El proyecto de candidatura se centra en el legado de la Exposición Iberoamericana celebrada en el año 1929. El objetivo es proteger y destacar el conjunto formado por el Parque de María Luisa, la Plaza de España y los pabellones que aún se conservan en torno a la Avenida de La Palmera. Según ha expresado el alcalde José Luis Sanz, en declaraciones recogidas por El Correo de Andalucía, “Sevilla aspira a que el legado del 29 obtenga el reconocimiento internacional que merece”. El regidor ha añadido que esta iniciativa no representa únicamente una oportunidad para la ciudad, sino para todo el país: “Reconocer la Exposición de 1929 como Patrimonio Mundial es reconocer una parte esencial de nuestra historia común con Iberoamérica”.

El consistorio, dentro del marco de estos preparativos, ha decidido convocar un concurso público para seleccionar el cartel oficial, la mascota y la composición musical que representarán la conmemoración del centenario de la Exposición. El alcalde ha remarcado durante el acto, acompañado por Julio Cuesta, comisario de la conmemoración, que el objetivo es convertir Sevilla 2029 en un proyecto participativo. Así lo ha afirmado en palabras recogidas por diario andaluz: “Queremos que Sevilla 2029 no sea solo una conmemoración institucional, sino un proyecto compartido”. Para ello, es necesario que “artistas, diseñadores y creadores formen parte activa de esta celebración; que la imagen, el símbolo y la música del Centenario nazcan del talento creativo de nuestra sociedad”, ha indicado Cuesta

Sobre cuándo se producirá este encuentro de 2029, Sevilla plantea un calendario de actividades comprendido entre el 9 de mayo de ese año y el 21 de junio de 2030. Con ello, el consistorio aspira a posicionar la ciudad como capital iberoamericana y gran capital cultural europea, reforzando su papel histórico como nexo entre Europa e Iberoamérica.

Las fuertes rachas de viento provocaron el desprendimiento de una de las cuatro azucenas de bronce que adornan la Giralda de Sevilla.

La conmemoración de la Exposición Iberoamericana, explica José Luis Sanz, debe servir de impulso para generar inversión y empleo, aumentar la proyección internacional de la ciudad y fomentar la cohesión social. Según ha reflexionado el alcalde en declaraciones recogidas por El Correo de Andalucía, “Sevilla 2029 no puede ser un ejercicio de nostalgia; debe ser una palanca de futuro”. Una oportunidad, según el alcalde, “para generar inversión, empleo, proyección internacional y cohesión social”. Sanz también ha resaltado la importancia de la colaboración entre instituciones, las empresas y la sociedad civil para lograr el éxito de este ambicioso proyecto. Y es que, aunque sea bajo la lluvia, Sevilla tiene un color especial.

