España inicia su aventura en el Mundial 2026: primera parada, Cabo Verde

Los jugadores de la Selección española entrenando (Reuters/Brett Davis)

La selección española inicia su aventura en el Mundial 2026. Lo hace con una etiqueta de favorita, que ni pesa ni ahoga, simplemente convive. La selección aterriza en la cita mundialista dispuesta a mostrar su mejor versión, esa que les llevó a conquistar la Eurocopa en 2024. Su primer partido será ante Cabo Verde, que participará por primera vez en un Mundial. Una novata Cabo Verde contra una experimentada España, como primer punto de partido para ambas en la cita mundialista.

Luis de la Fuente viajaba a Estados Unidos con una lista de 26 jugadores. Los nombres de la convocatoria eran similares a los que conquistaron el continente hace tan solo dos años, salvo algunas novedades. Dani Carvajal y Álvaro Morata fueron las grandes ausencias. A ellos se suma que muchos de los futbolistas recibían la llamada del seleccionador en pleno proceso de recuperación por lesión, como Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz. La máxima de Luis de la Fuente era clara: no forzar para evitar agravar la situación. Los primeros pasos de La Roja previos al debut estuvieron marcados por esa directriz. Ninguno de los tres disputó los partidos amistosos. En su lugar, continuaron con el proceso de recuperación.

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Las buenas noticias llegaron hace tan solo unos días, cuando Lamine y Nico se sumaron al entrenamiento con el resto del grupo. Tan solo un día después lo hacía también Víctor. Con el equipo al completo, Luis de la Fuente armará la primera alineación para tratar de sumar la primera victoria. Sin embargo, es probable que los tres jugadores que regresan de lesión disputen solo unos minutos en el primer encuentro como primera toma de contacto. Una de las grandes incógnitas y quebraderos de cabeza para el seleccionador es la portería. Unai Simón, David Raya y Joan García pujan por un hueco en el once inicial, aunque solo De la Fuente tiene la respuesta.

Los jugadores de la selección española durante un entrenamiento (Europa Press)

España llega al Mundial con la etiqueta de favorita y como vigente campeona de la Eurocopa, pero con la necesidad de resarcirse de su actuación en la última edición mundialista. Fue en Qatar durante el año 2022. Allí, La Roja, liderada entonces por Luis Enrique, cayó en octavos de final ante Marruecos en un duelo sin goles que se decidió en los penaltis. Los once metros sentenciaron a España. Regresaron a casa de forma prematura, muy lejos de la lucha por el título y muy lejos de lo que cabría esperar de una selección que ya cuenta con una estrella en su pecho.

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Cabo Verde, la novata del grupo H

Enfrente, la selección se medirá a Cabo Verde. Se trata de una de las novatas de esta edición, dado que nunca antes había conseguido la clasificación para el torneo internacional. Con tan solo 500.000 habitantes, el pequeño país acude a la cita bajo la euforia de quien pisa terreno desconocido y planta su bandera por primera vez. A nivel continental, sí ha hecho sus pinitos, ya que consiguió llegar a cuartos de final en las Copas Africanas de 2013 y 2023.

Desde entonces, el sueño mundialista comenzó a ganar fuerza y ahora se ha hecho realidad. Los caboverdianos verán por primera vez a su país disputar un Mundial. Para iniciar la aventura, se medirán a España. Dos selecciones que llegan con perfiles muy diferentes, pero con un mismo sueño: conquistar la Copa del Mundial. Para la selección española es también el objetivo realista a conseguir, mientras los caboverdianos buscarán pasar de fase de grupos. Solo el Mundial y el fútbol decidirán lo lejos que llegan cada una.

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