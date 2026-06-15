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La playa de Cataluña que se gana a las familias este verano, con un paseo marítimo largo y lleno de planes

Un arenal amplio, seguro y con actividades para toda la familia, en uno de los paseos marítimos más animados de Tarragona

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Vista panorámica de una playa con un kitesurfista sobre las olas del mar, bajo un cielo parcialmente nublado. Un cometa de kitesurf flota en el aire
Vista panorámica de una playa con un kitesurfista. (Ayuntamiento de Calafell).

Con la llegada del verano, muchas familias empiezan a buscar ese rincón junto al mar donde relajarse y pasar unos días diferentes. Entre todas las opciones que hay en España, la Playa Calafell, en Tarragona, se ha convertido en una de las preferidas para quienes viajan con niños. Su ambiente tranquilo, servicios pensados para todos y mucha vida en su paseo marítimo hacen que destaque cada temporada.

Popularmente conocida como Playa del Biberón, esta playa en la Costa Dorada es famosa por su extensión de cinco kilómetros y su entrada al mar, suave y sin sobresaltos, donde los más pequeños pueden jugar con seguridad. Todo está preparado para que familias y grupos disfruten no solo del baño, sino de una jornada completa junto al Mediterráneo.

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Una familia disfruta del mar en la playa de Calafell, en una jornada de verano,
Una familia en el mar de la Playa de Calafell. (Ayuntamiento de Calafell)

Servicios de la playa pensados para la familia

Quienes conocen Playa Calafell saben que aquí resulta fácil desconectar. Hay socorristas atentos durante todo el verano, duchas repartidas a lo largo del arenal, pasarelas para que nadie tenga problemas al acceder y alquiler de hamacas para quienes buscan comodidad bajo el sol. Lo que más valoran muchas familias es que el agua tarda en cubrir, lo que da mucha tranquilidad cuando hay niños pequeños.

La playa está siempre limpia y cuidada, con servicios pensados para que la experiencia sea sencilla desde que se llega hasta que termina el día. Hay zonas de sombra, puntos de información y el ambiente es relajado, alejado de las playas demasiado masificadas. Todo esto hace que, año tras año, muchos repitan destino.

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Un amplio paseo marítimo pavimentado con una hilera de palmeras a la izquierda. Detrás hay edificios de apartamentos. A la derecha, una playa de arena y el mar
El amplio paseo marítimo de Playa de Calafell se extiende a lo largo de la costa. (Eulalia Garijo Vera)

Paseo marítimo y oferta de ocio para todos los gustos

Salir de la arena no significa acabar con la diversión. El paseo marítimo de Calafell es uno de los más largos y animados de Tarragona. A lo largo de varios kilómetros, se pueden encontrar tiendas de todo tipo, heladerías para refrescar la tarde, chiringuitos donde tomar algo y restaurantes donde probar la cocina local o comer con vistas al mar.

Para quienes no pueden estar quietos, hay canchas de voley en la arena, porterías y hasta actividades náuticas como windsurf, vela o alquilar catamaranes. Los canales náuticos facilitan la entrada y salida de embarcaciones, por lo que es habitual ver gente practicando deportes acuáticos. Y si apetece un plan diferente, la ciudad ofrece lugares como el Castell de la Santa Creu o el Museo Casa Barral, ideales para alternar playa con algo de historia y cultura.

La playa de Poo en Asturias

La combinación de playa cómoda, paseo animado y propuestas para todos los gustos convierte a Calafell en un destino donde es difícil aburrirse, tanto para familias como para quienes buscan planes variados durante el verano.

Y si alguien prefiere otra alternativa, también en Tarragona, muy cerca del municipio de la Ràpita se ubica uno de los rincones más mágicos de la provincia: se trata de la playa del Trabucador. Allí, la lengua de arena que la caracteriza conecta el Delta de l’Ebre con la Punta de la Banya y, gracias a ello, se pueden contemplar dos arenales distintos: uno de exterior, que se abre al mar, y otro de interior, que queda recogido por la pequeña península. Es otro de los destinos más atractivos de esta región tarraconense.

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