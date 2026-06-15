España

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este lunes 15 de junio, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Zaragoza.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 37 grados, la probabilidad de lluvia será del 10%, con una nubosidad del 20%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que lleguen a un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 20 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 57%, con una nubosidad del 38%, mientras que las ráfagas de viento serán de 41 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del clima en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Zaragoza se encuentra al noreste de España, por lo que en esta región predomina el clima estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío.

Este clima se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las lluvias suelen ser escasas.

Sin embargo, también hay regiones donde se hace presente el clima subtropical húmedo, en el que se hacen presentes inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, en el que las precipitaciones se distribuyen a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Zaragoza registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 7.5 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de junio y agosto.

Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)
Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)

Los cuatro climas de España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Valeria Luiselli y su nueva y esperada novela: “Cada vez que se cuenta el pasado, se está reescribiendo el presente”

La escritora mexicana habla sobre “Principio, medio, fin”, que narra el viaje de una mujer recién separada junto con su hija hacia los orígenes familiares en Sicilia y el vínculo mítico, filosófico y real con los elementos naturales

Valeria Luiselli y su nueva y esperada novela: “Cada vez que se cuenta el pasado, se está reescribiendo el presente”

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de junio

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

Tras meses de investigación y con la causa entrando en una fase decisiva, el expresidente afronta una declaración histórica en la que deberá responder por primera vez ante el juez a los indicios acumulados en el procedimiento

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

Los datos y experiencias detrás del auge de la FP frente a la Universidad: “La empresa me quería contratar incluso antes de tener oficialmente el título”

‘Infobae’ recoge las voces de expertos y egresados de Formación Profesional que defienden que esta vía después del bachillerato es una opción tan válida (o incluso más) como una carrera universitaria

Los datos y experiencias detrás del auge de la FP frente a la Universidad: “La empresa me quería contratar incluso antes de tener oficialmente el título”

Los peores desastres medioambientales de España: del hundimiento del Prestige a los grandes incendios forestales

Este mapa realiza un recorrido por las catástrofes naturales, los accidentes, los casos de mala gestión y los años de contaminación que han afectado a la naturaleza del país

Los peores desastres medioambientales de España: del hundimiento del Prestige a los grandes incendios forestales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

Suiza rechaza en referéndum la propuesta para limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes

ECONOMÍA

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

DEPORTES

Un Mundial de Cine, grupo E: del expresionismo y la nueva ola del cine alemán al ascenso de Costa de Marfil y la recién nacida Curazao

Un Mundial de Cine, grupo E: del expresionismo y la nueva ola del cine alemán al ascenso de Costa de Marfil y la recién nacida Curazao

España inicia su aventura en el Mundial 2026: primera parada, Cabo Verde

Las 5 razones por las que España puede volver a ser campeón del mundo

Costa de Marfil-Ecuador, en vídeo: un gol en el minuto 89 hace despuntar al conjunto africano frente a ‘La Tri’, que sucumbe

Ya hay fecha para que el Real Madrid haga oficial el fichaje de Cucurella tras una llamada de Mourinho