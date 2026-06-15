Un Mundial de Cine, grupo E: del expresionismo y la nueva ola del cine alemán al ascenso de Costa de Marfil y la recién nacida Curazao

Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao forman el grupo E del Mundial, con cinematografías muy distintas entre sí

Mientras los goles siguen llegando y las selecciones van sumando sus primeros puntos, el cine no se queda atrás. Tras repasar la historia de grupos con grandes naciones de tradición cinéfila como México, Estados Unidos, República Checa, Brasil o Canadá, es el momento de continuar con un nuevo cuadro poblado de nuevas y grandes historias por descubrir.

El Grupo E del Mundial reúne a Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, y permite leer el torneo también como un mapa cinematográfico. Alemania, en particular, es el caso más evidente: una tradición profunda y múltiple, capaz de abarcar desde el expresionismo más radical hasta la Nueva Ola alemana y, ya en el presente, un cine de autor que mantiene vigencia internacional. En ese recorrido histórico está buena parte de la intensidad del cine alemán, mientras que el resto de combinados poseen industrias mucho más modestas.

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El gabinete del doctor Caligari está considerada la primera gran película del llamado expresionismo alemán

Alemania

El expresionismo alemán de los años 20 es una de las grandes invenciones del cine moderno. Directores como Fritz Lang, con Metropolis y M, el vampiro de Düsseldorf o F. W. Murnau, con Nosferatu y Amanecer, construyeron un lenguaje visual que jugaba con la luz, la sombra y la arquitectura para expresar angustia, poder y destino. En esas películas, el escenario no es solo un decorado: es un reflejo de la psique. El expresionismo hizo posible que el cine hablara de lo interior, y esa huella se sigue sintiendo en el cine de terror, en el thriller y en la propia estética de Hollywood.

En los años 60 y 70, la Nueva Ola del cine alemán renovó esa tradición con una mirada más crítica y política. Rainer Werner Fassbinder es una figura central, con obras como Todos nos llamamos Alí o Lola, donde la emoción, la historia y la crítica social se entrelazan con una intensidad casi teatral. Wim Wenders, con El cielo sobre Berlín o Paris, Texas, y Werner Herzog, con Aguirre, la locura de Dios o Fitzcarraldo, llevaron el cine alemán hacia el paisaje, el límite y la obsesión. El cine de esta época no solo desnudó la historia reciente de Alemania, sino que lo hizo con una libertad estética que convirtió el país en una de las grandes referencias del cine europeo.

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El cine alemán actual mantiene esa energía, aunque con registros más diversos. Michael Haneke, aunque de origen austriaco y con una carrera internacional, es parte de esa tradición de rigor moral y observación fría, representada en títulos como La cinta blanca. En el presente, directores como Florian Henckel von Donnersmarck, con La vida de los otros, Maren Ade con Toni Erdmann o Christian Petzold, con Ondina o la reciente Espejos Número 3, han consolidado una voz que combina política, memoria e intimidad. Alemania sigue siendo un país donde el cine puede ser tanto un espejo de su historia como un espacio de experimentación estética.

Imagen de 'Buladó', una de las pocas películas producidas por Curazao

Curazao

Curazao es un caso distinto: una cinematografía pequeña, casi en formación, pero con una presencia que empieza a ser visible en el mapa del cine caribeño y latinoamericano. No hay una gran industria, pero existen iniciativas de producción, festivales y coproducciones que permiten que el cine isleño crezca poco a poco. En ese contexto, el cine de Curazao suele articularse desde una mirada íntima, interesada en la identidad, la lengua y las tensiones entre tradición y modernidad. La película que mejor representa al país a día de hoy es Buladó, de Eché Janga, que retrata la historia de un joven en Curazao y la difícil relación entre su padre y abuelo, representantes de dos generaciones muy distintas de aborígenes.

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La isla ha sido escenario de varias producciones internacionales, lo que no significa que su propia voz sea solo acompañamiento. Lo interesante es que, en ese proceso, se está construyendo una sensibilidad propia, que busca narrar la vida caribeña desde dentro, sin caer en el cliché turístico. El cine de Curazao, cuando aparece, suele ser un cine de recuerdos, de familias, de lenguas en contacto, y eso lo hace particularmente honesto. En un país así, el cine funciona más como proyecto que como tradición consolidada. La pregunta no es todavía “¿qué ya hemos hecho?”, sino “¿cómo queremos contar lo que somos?”. Esa condición de cine en construcción no es una debilidad, sino una etapa: el relato de Curazao está empezando a escribirse, y es precisamente por eso que resulta interesante seguirlo.

El francés Jean Rouch, puso a Costa de Marfil en el mapa cinematográfico a través de este documental sobre las relaciones interraciales en un Liceo de Abidján

Costa de Marfil

Costa de Marfil representa un escenario muy particular: el de un cine africano que ha ido ganando presencia internacional sin depender de grandes estructuras industriales. En los últimos años, el país ha producido obras que han viajado a festivales europeos y han logrado una atención que va más allá de su tamaño. El cine de Costa de Marfil suele estar muy atento a la vida cotidiana, a las relaciones familiares, a las tensiones entre tradición y cambio, y a la condición de la mujer en la sociedad contemporánea.

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La historia del cine en la región está ligada, en parte, al trabajo del francés Jean Rouch, quien con La Pyramide humaine (1961) realizó una de las primeras incursiones importantes en la filmografía costamarfilesa. Aunque Rouch era francés, su trabajo en Abidján abrió caminos para que el cine local pudiera verse con otros ojos, más cercanos a la experiencia de la gente que a la mirada externa. Junto a esa tradición, Timité Bassori llevó adelante una voz propia con obras como Le Femme au couteau, donde la mujer, la familia y las tensiones sociales se entrelazan con una sensibilidad que no es puramente documental ni puramente narrativa, sino algo intermedio.

En el presente, esa línea se ha renovado con directores como Philippe Lacôte, cuyo La Nuit des rois ha colocado al cine de Costa de Marfil en el mapa internacional con una mezcla de realismo, atmósfera y una estética que juega con la noche, la ciudad y los límites entre lo real y lo mítico. La Nuit des rois no solo narra una historia, sino que construye un mundo visual donde la noche se vuelve un personaje más. El cine de Costa de Marfil, en suma, ha logrado pasar de una tradición ligada a la mirada externa a una voz propia, que busca narrar la realidad con una perspectiva que se siente parte de la comunidad.

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La española Leonor Watling aparecía en la ecuatoriana 'Crónicas'

Ecuador

Ecuador completa el grupo con una cinematografía que ha ido consolidando una voz propia en los últimos años. El cine ecuatoriano suele moverse entre el realismo social y la observación íntima, con una sensibilidad que busca entender la identidad desde lo cotidiano. Directores como Sebastián Cordero han sido fundamentales en ese proceso, con obras como Crónicas o Ratas, ratones, rateros, que colocaron al cine ecuatoriano en el mapa internacional con una mezcla de tensión urbana y crítica social. Más recientemente, títulos como Alba, de Ana Cristina Barragán, han abierto camino para que el cine de la región se vea con más atención, que han ido consolidando una voz que combina política, memoria e intimidad. El cine ecuatoriano, en suma, suele ser un cine de grietas, de personajes en conflicto, de historias que no se resuelven fácilmente.

Visto en conjunto, el Grupo E funciona casi como una conversación entre modelos de cine distintos. Alemania aporta profundidad histórica y diversidad de registros; Curazao, una escena emergente que está definiendo su voz; Costa de Marfil, un cine africano de proximidad y humanidad; y Ecuador, una tradición que combina realismo social y observación íntima. El fútbol organiza la competencia, pero el cine deja ver otra cosa: cómo cada país construye sus relatos, sus obsesiones y su manera de mirar el mundo.

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