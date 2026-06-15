Las 5 razones por las que España puede volver a ser campeón del mundo

España, en el momento de levantar el trofeo de la última Eurocopa

(Desde Estados Unidos) Llegó el día. El campeón de Europa debuta en la Copa Mundial FIFA hoy a partir de las 18 (hora peninsular) ante Cabo Verde en el impactante estadio de Atlanta. Será el primer paso de un equipo, el de Luis de la Fuente, que además deberá enfrentarse a Arabia Saudí y a Uruguay, y confirmar que es uno de los principales favoritos a levantar el trofeo mundial.

Las razones de por qué España se presenta en Estados Unidos con una realidad cierta de consagrarse el próximo 19 de julio se resumen en estas cinco.

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1. El mejor mediocampo del mundo

Por jerarquía, calidad, nivel de juego y experiencia ganadora, España cuenta con el mejor centro del campo del planeta fútbol. Rodri en el eje es el primer toque para la salida del balón, elemental en el armado del juego desde su propio campo. Si bien en el Manchester City no viene de pasar su mejor temporada, su estilo lo hace ser un futbolista difícil de igualar: por algo fue el Balón de Oro 2024. Su presencia física en un sector clave lo erige como una figura del seleccionado.

Junto a Rodri estará Fabián Ruiz, otro excelso futbolista que llega en un gran nivel a la cita mundialista. El zurdo de Los Palacios y Villafranca tiene una categoría superior. Juega bien a uno o dos toques, es elegante, con su 1,89 metros de estatura impresiona en cada acción, tanto de ataque como de recuperación. Fue además partícipe preponderante en la obtención de la segunda Champions League seguida del Paris Saint-Germain. Muy pocos futbolistas en el mundo manejan tan bien como Fabián el sector izquierdo del mediocampo.

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Completa la zona el mejor: Pedri. El canario es excepcional. Por momentos puede hacer cosas como el mejor Xavi, o por otros como Andrés Iniesta. Giros, perfiles, pases en corto, pases en largo, asistencias... lo distinguen como el mejor del mundo en su puesto. Llega al Mundial en buena forma física tras haber superado algunas lesiones musculares a lo largo de la extenuante temporada que tuvo en el FC Barcelona.

Pedri, Rodri y Fabián integran el mediocampo titular de De la Fuente, pero los “suplentes” también son de gran nivel. Martín Zubimendi, de una buena temporada en el Arsenal campeón de la Premier League; Gavi y su energía sobrenatural; Mikel Merino y su despliegue; y hasta la opción de Dani Olmo enlazando, hacen que España cuente con un brillante fondo de armario.

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2. La templanza del entrenador

Medido, cerebral, astuto, De la Fuente va en sintonía con su carrera de entrenador. Después de sus éxitos en los Europeos Sub 19 y Sub 21, arribó a la absoluta y continuó su crecimiento con los resultados en el campo. Título en la UEFA Nations League en 2023 y en la Eurocopa 2024, finalista de la Nations League 2025.

El míster sabe igualmente que un Mundial es diferente a todo, pero a su vez tiene claro cómo quiere que juegue su equipo, porque esta que trajo a Estados Unidos es su plantilla. Sin imposiciones, sin dejarse llevar por opiniones externas. Todos los futbolistas fueron testeados y muchos de ellos pasaron por sus manos en la Sub 21: Unai Simón, su portero elegido; Mikel Oyarzabal, su 9 titular; Dani Olmo, Fabián Ruiz, Yeremy Pino y Nico Williams.

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De la Fuente llevó a esta España a ser durante varios meses la número 1 del ranking FIFA y una de las principales favoritas en esta Copa del Mundo, según la consideración general.

Salimos a la calle para conocer la opinión de los aficionados sobre las posibilidades de la Selección Española en el próximo Mundial. Las reacciones a la lista de convocados de Luis de la Fuente son variadas.

3. Un grupo unido

Buen rollo, bromas que se viralizan, una convivencia armónica entre grupos de diferentes edades. La juventud y la frescura de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz conviven alegremente con la experiencia de los +30 como Borja Iglesias, Marcos Llorente y Aymerick Laporte.

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Para llegar a la final del 19 de julio, la concentración en Chattanooga deberá atravesar diferentes etapas. Viajes repetidos a Atlanta, a Guadalajara, México, la posibilidad de empezar los dieciseisavos en Los Ángeles, en el caso de terminar primero del grupo J, y desde ahí alternar vuelos a Dallas y nuevamente a la costa oeste de los Estados Unidos. Ante esto, la paciencia y el buen humor serán fundamentales, y el grupo que comanda De la Fuente cuenta con esos atributos.

La selección, en un entrenamiento. (EFE/Rodrigo Jimenez)

4. La sed de revancha mundialista

Como nunca antes desde el 2010 hacia aquí, España llega como la principal favorita a ganar el Mundial. El grupo conoce este rótulo, es consciente de la responsabilidad y se hace cargo, tal como lo reconocía Alex Baena ayer cuando declaraba: “Nos gusta ser favoritos, por algo somos España”.

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El equipo siente que está ante la gran oportunidad histórica de alcanzar la segunda estrella mundialista y no elude los elogios ni la presión.

El seleccionado español, además, deberá corregir los errores y desaciertos cometidos en los últimos tres Mundiales. La frustrante eliminación en primera fase en Brasil 2014, en donde se cerró la brillante era de Vicente del Bosque y de varios futbolistas formidables; la paupérrima presentación en Rusia 2018, cuando se fue eliminada en octavos, envuelta en el escándalo de la salida de Julen Lopetegui en medio de la competición, y casi sin tirar a puerta del local en el partido eliminatorio; y la última caída por penaltis ante Marruecos en Catar, en donde los de Luis Enrique fueron un grupo de jugadores sin alma que casi que quisieron quitarse de encima el compromiso mundialista y regresar rápidamente a Madrid.

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Aquellos malos recuerdos pueden quedar extinguidos en el calor agobiante de los Estados Unidos.

5. Lamine

Quedó para el final hablar de la figura, el futbolista excluyente, el que puede abrir la lata. Porque, si bien España no es solo Lamine, ni tiene una laminedependencia, Lamine Yamal es la estrella de este equipo y lo más importante es que él asume ese rol.

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Tras superar esa seria rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda en abril, y de estar disponible para jugar algunos minutos hoy ante Cabo Verde, el 10 del Barça y el 19 de España se preparó física y mentalmente, según cuentan en su intimidad, para lucirse en la cita mundialista. El propio De la Fuente reconoció que Lamine tiene una “obsesión” con estar bien en este certamen.

Lamine Yamal. (Reuters/Brett Davis)

Culminar la temporada 2025/26 con una gran actuación en esta Copa del Mundo puede llevar al de Rocafonda a erigirse como el mejor. Sus números hasta aquí avalan esta idea: 24 goles y 18 asistencias en 45 partidos, lo que significa el mejor rendimiento de su carrera.

Y la juventud, ese divino tesoro que lo hará debutar en los Mundiales con una edad menor a la que lo hicieron Lionel Messi, Kylian Mbappé y Diego Maradona, solo superado por Pelé en 1958, cuando el astro brasileño fue campeón por primera vez, historia que Lamine busca repetir.