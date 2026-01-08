Viajes

Ni la Sagrada Familia ni la Casa Batlló: la joya de Gaudí con inspiración medieval que poca gente conoce y es una joya del modernismo

Inspirada en fortalezas y leyendas, este monumento se convierte en parada obligada para quienes buscan una experiencia única y menos transitada en la ruta modernista

Guardar
Torre Bellesguard, en Barcelona (Web
Torre Bellesguard, en Barcelona (Web de la torre).

Barcelona es una ciudad donde la arquitectura se convierte en arte y el arte, en identidad. En sus avenidas y colinas, el Modernismo floreció con fuerza a finales del siglo XIX, transformando el paisaje urbano en un museo al aire libre donde el genio de Antoni Gaudí dejó su huella inconfundible. La Sagrada Familia, la Casa Batlló, el Parque Güell y La Pedrera son visitas obligadas para cualquier viajero, pero más allá de estos iconos se esconden joyas menos transitadas, cargadas de historia y misterio.

Entre ellas, la Torre Bellesguard —también conocida como Casa Figueras— destaca por su singularidad y su profundo vínculo con el pasado de Cataluña. Así, se alza como un testimonio vivo de la versatilidad artística de Gaudí y de la riqueza del modernismo barcelonés. Su silueta, inspirada en una fortaleza medieval, y su jardín ecléctico invitan a descubrir una faceta menos conocida del arquitecto y a adentrarse en un relato que va mucho más allá de la arquitectura, uniendo en un solo espacio el arte, la historia y la memoria de la Ciudad Condal.

Un castillo con alma modernista y raíces medievales

Torre Bellesguard, en Barcelona (Adobe
Torre Bellesguard, en Barcelona (Adobe Stock).

La historia de la Torre Bellesguard es tan fascinante como su arquitectura. Enclavada a los pies de la sierra de Collserola, esta edificación es fruto del encargo de la familia Figueras a Gaudí entre los años 1900 y 1909. Sin embargo, sus orígenes se remontan mucho más atrás: en el siglo XV, Martí I el Humano, último rey de Aragón, utilizó el lugar como residencia real durante sus últimos años, entre 1408 y 1410. El propio nombre de Bellesguard —que significa “bella vista”— hace referencia a la panorámica privilegiada que ofrecía la torre, admirada ya por los romanos, quienes dejaron restos de cerámica sigillata del siglo III en la zona, e incluso por asentamientos layetanos aún más antiguos.

La finca, que pasó de manos campesinas a la burguesía barcelonesa con la prosperidad de Jaume Figueras Bonastre y la consolidación de la empresa familiar de pastas en el siglo XIX, se convirtió en el escenario perfecto para una reinterpretación arquitectónica única. Fue su descendiente, Jaume Figueras Barulls, quien contactó con Gaudí para transformar el antiguo castillo en una residencia moderna, aunque tanto él como su esposa, María Sagués i Molins, fallecieron antes de ver la obra terminada. Finalmente, el proyecto se completó bajo la dirección de Domènec Sugrañes en 1916, quien colaboró estrechamente con Gaudí e incorporó elementos como los bancos de azulejos, la casa del portero y la caseta del pozo.

Fusión de estilos: neogótico, modernismo y la impronta de Gaudí

La Casa Figueras es una síntesis magistral de influencias. Gaudí se inspiró en la arquitectura gótica medieval y reinterpretó el estilo en clave modernista, dando como resultado una obra de neogótico imperfecto, según la propia visión del arquitecto. La silueta de la torre, de aire fortificado, integra restos de la antigua muralla y dos torres originales de la fortaleza medieval. La puerta principal incorpora torres defensivas que enmarcan un espacio rectangular, del cual parten escaleras que conducen a un mirador coronado por bóvedas de ladrillo a sardinel.

El tesoro escondido de Gaudí: una iglesia a menos de media hora de Barcelona que es Patrimonio de la Humanidad.

En los jardines, la diversidad botánica es otra muestra del eclecticismo de Gaudí, quien, con la ayuda del jardinero Pere Ballart i Ventura, plantó especies tan variadas como castaños de las Indias, cedros, sauces, adelfas, palmeras, laureles, pinos y tilos. El edificio, además, está repleto de detalles simbólicos y referencias históricas. Uno de los más llamativos es el picaporte en forma de fémur humano en la puerta de las caballerizas, un guiño a la leyenda de que el bandolero Serrallonga se refugió en la torre y que parte de sus restos fueron allí depositados tras su ejecución en 1634.

El pasado turbulento del lugar incluyó también la presencia de la Academia de los Desconfiados, que organizaba reuniones literarias y políticas en apoyo al archiduque Carlos durante la Guerra de Sucesión, hasta que el edificio fue destruido en ese conflicto.

Temas Relacionados

MonumentosMonumentos EspañaCataluñaBarcelonaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La estación de esquí de Astún-Candanchú, una de las más antiguas de España: un complejo centenario con más de 100 kilómetros esquiables

Sus instalaciones conforman uno de los complejos más impresionantes de Europa gracias a la increíble oferta turística y de servicios que atesora

La estación de esquí de

Estos son los mejores planes de enero en Madrid, Barcelona y Sevilla para disfrutar después de Navidad

Tras el final de las navidades, estas ciudades españolas cuentan con un amplio abanico cultural y de ocio con actividades para todos los públicos y edades

Estos son los mejores planes

La estación de tren conocida como la ‘Catedral del ferrocarril’ e inspirada en el Panteón de Roma que es de las más bonitas del mundo

Este espacio es toda una obra arquitectónica gracias a su impresionante fachada e interiores que recuerdan a un imponente palacio

La estación de tren conocida

7 vuelos por menos de 50 euros ida y vuelta para viajar a Europa, Canarias y Baleares en el mes de febrero

Durante el mes de febrero el viajero puedes disfrutar de destinos increíbles y a precios bajos para una maravillosa escapada

7 vuelos por menos de

Esta es la plaza más pequeña de Europa: un diminuto rincón en una de las ciudades más impresionantes de España

Un acceso escondido, historias de comerciantes y tradiciones catalanas convierten a esta plaza en uno de los espacios más intrigantes y fotografiados del centro histórico de Girona

Esta es la plaza más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La división entre los socios

La división entre los socios sobre el envío de tropas a Ucrania hace inevitable que Sánchez necesite el apoyo del PP

El Ministerio de Ciencia ofrece un empleo de camarero de 40 horas semanales por 1.223 euros brutos al mes y sin derecho al plus de nocturnidad: “Nos cuesta encontrar candidatos”

Pedro Sánchez encuentra en Venezuela el clavo ardiendo para resistir, pero la guerra también pasa por el Congreso

El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

El juez Peinado encarga a la UCO investigar las 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo de un ‘software’ para su cátedra

ECONOMÍA

La captura de Maduro reconfigura

La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

Arrancan las rebajas de enero y las asociaciones de consumidores recuerdan las claves para evitar fraudes

España aprueba con nota ante los mercados, pero la fortaleza macroeconómica no protege del paro, la deuda pública ni la falta de presupuestos

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 enero

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí