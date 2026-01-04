2026, el año que no podrá ser: el centenario de la muerte de Gaudí deja a la Sagrada Familia aun sin terminar

La Sagrada Familia, el proyecto que Antoni Gaudi no pudo terminar (Canva)

El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia es, sin duda, el proyecto por excelencia del reconocido arquitecto, Antoni Gaudí. A pesar de ser el único momento que el artista barcelonés no pudo terminar, su legado cinco generaciones después es indeleble. Con más de 140 años desde la colocación de la primera piedra, la Basílica sigue en construcción, y así se espera que siga hasta por lo menos 2036. Aunque se esperaba que su finalización llegase en este 2026, durante el centenario de su muerte, para este año solo se finalizará la construcción de la Torre de Jesucristo para el 10 de junio.

Lo que nació como el sueño de Josep Maria Bocabella i Verdaguer, un librero barcelonés de profunda fe católica, se ha transformado en un proyecto monumental que aún desafía los plazos y las expectativas. Bocabella, inspirado por un viaje a Loreto y el simbolismo de la Santa Casa, impulsó la creación de la Asociación de Devotos de San José en 1866 y, pocos años después, concibió la idea de erigir en Barcelona un templo dedicado a la familia cristiana. La obra pasó por varias manos hasta recaer en Gaudí, quien, a los 31 años y cinco de experiencia como arquitecto, revolucionó el proyecto inicial y lo convirtió en una Biblia de piedra, diseñada para narrar los misterios de la fe a través de la arquitectura.

Gaudí ideó una basílica de enormes dimensiones y profunda carga simbólica, con una estructura de cinco naves, doce campanarios y seis cimborrios, coronada por el cimborrio de Jesucristo, que alcanzará los 172,5 metros en los próximos meses. La ambición del arquitecto era levantar un vínculo entre la tierra y el cielo, un objetivo que la pandemia de coronavirus, la guerra civil y la falta de financiación ha ralentizado cada vez más en el tiempo. Para 2026, se busca completar la torre de Jesús, cuya inauguración contará con la presencia del papa León XIV. El centenario de Gaudí se celebrará con más de 70 actividades, entre conferencias, actos religiosos y homenajes a su legado artístico y urbanístico.

Planos de Francisco de Paula del Villar antes de que el proyecto llegase a las manos de Gaudí (Sagrada Familia)

Los cambios que le dio Gaudí al templo

Gaudí asumió la dirección de la Sagrada Familia cuando el proyecto ya tenía cimientos y columnas en marcha, pero no dudó en introducir modificaciones profundas que transformaron la esencia y la funcionalidad del templo. La propuesta original, diseñada por Francisco de Paula del Villar, respondía a un esquema neogótico, con elementos propios del medievalismo y una orientación tradicional que Gaudí hubiera preferido cambiar para alinear el templo hacia Jerusalén, aunque las obras ya iniciadas obligaron a mantener la disposición existente.

En la cripta, Gaudí elevó la altura de las bóvedas, cambió los capiteles austeros por otros de inspiración vegetal y floral, y amplió los ventanales para favorecer la entrada de luz natural, tal y como detallan en la web de Sagrada Familia. También, ordenó excavar un foso perimetral, lo que permitió mejorar la ventilación y combatir la humedad, incorporando criterios higienistas y de confort que comenzaban a valorarse en la arquitectura de la época. Entre los cambios más relevantes se encuentra la supresión de la escalera central de bajada a la cripta, un elemento que en el proyecto de del Villar facilitaba el acceso de los peregrinos a las reliquias, pero que separaba el altar del pueblo.

Gaudí optó por dos escaleras de caracol en los laterales, que además conectaban con las cotas superiores del templo, anticipando el espíritu de renovación litúrgica que décadas después impulsaría el Concilio Vaticano II. Del mismo modo, alteró la mayor parte de la estética del exterior del templo, ya que consideraba que había un espacio insuficiente en la fachada principal, inicialmente situada a ras de calle. Así proyectó un puente y unas escalinatas para crear un acceso monumental. La complejidad y originalidad de las soluciones propuestas por Gaudí marcaron una ruptura con el proyecto inicial y sentaron las bases de una obra que, tras su muerte en 1926, continuó enfrentando desafíos técnicos y de gestión.

La Sagrada Familia, el proyecto que Antoni Gaudi no pudo terminar (Wikimedia Commons)

Cómo se encuentra actualmente el proyecto: entre juicios por la polémmica escalinata

Las obras de la Sagrada Familia avanzan hacia su tramo final, aunque el calendario continúa extendiéndose. En 2026, el templo ha alcanzado un hito relevante: 17 de las 18 torres previstas ya están finalizadas. La torre de Jesús, que aspira a ser la más alta de la basílica y una de las más prominentes de Barcelona, concentra ahora todos los esfuerzos. Con 172,5 metros de altura, esta estructura y la cruz de cuatro brazos que la coronará modificarán el perfil urbano de la ciudad.

Su inauguración oficial se ha convertido en el acto central de los 70 homenajes por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Además de la torre, continúan otros trabajos fundamentales en el complejo basilical. Se han iniciado las obras en los cimientos del futuro Baptisterio y avanzan los trabajos en la capilla de la Asunción y los claustros anexos. La restauración de las torres de la fachada del Nacimiento, la parte más antigua del templo, progresa en paralelo a la finalización de las cubiertas de las naves laterales.

Activistas de Futuro Vegetal lanzan tintes contra fachada de la Basílica de la Sagrada Familia. (Europa Press)

Sin embargo, uno de los retos más complejos sigue siendo la fachada de la Gloria, cuyo diseño requiere una integración cuidadosa con las edificaciones existentes en la calle Mallorca. Por este motivo, el proyecto enfrenta desafíos logísticos y técnicos persistentes, al ser necesario el derribo de parte de una manzana. Aun así, la Junta Constructora mantiene su voluntad de ejecutar la escalinata según los planos originales; por lo que no descarta que el asunto deba resolverse en los tribunales.

La construcción de la Sacristía, que hoy se utiliza como acceso y almacén, se dejará para una de las últimas fases. También se estudia una conexión directa con el Metro, aunque su ejecución podría posponerse hasta después de la conclusión oficial del templo. El Ayuntamiento, por su parte, ha iniciado la construcción de una nueva plaza en la calle Marina, que servirá de acceso lateral. Si las condiciones económicas y sanitarias lo permiten, los responsables de la obra prevén completar la Sagrada Familia en la próxima década, con la fachada de la Gloria como última gran intervención.