Entra en vigor el visado obligatorio de Reino Unido, la ETA: cuándo sale, qué hacer y lo que tienes que saber

El avance de la digitalización y la creciente preocupación por la seguridad están transformando el modo en que se viaja por el mundo. Una de las novedades más notables en el ámbito internacional es la implantación obligatoria de la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para quienes deseen entrar en el Reino Unido. Este permiso digital, que ya ha experimentado una aplicación gradual y flexible desde 2023, será requisito imprescindible para millones de viajeros a partir de este año 2026, generando un cambio significativo en la gestión de fronteras y en la planificación de cualquier visita a territorio británico.

Cuando sale la ETA

El sistema ETA será obligatorio a partir del 25 de febrero de 2026 para turistas y visitantes procedentes de España, toda la Unión Europea y un amplio listado de países que tradicionalmente estaban exentos de visado, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Brasil, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Costa Rica, entre otros. Desde su lanzamiento inicial en octubre de 2023, la autorización había ofrecido cierta flexibilidad, pero el margen de adaptación concluye y la confirmación electrónica será imprescindible antes de embarcar hacia cualquier punto del Reino Unido.

Quedan exentos únicamente los ciudadanos británicos e irlandeses, así como las personas con doble nacionalidad que posean pasaporte británico o un certificado de derecho de residencia válido. Las autoridades recomiendan portar siempre la documentación adecuada para evitar contratiempos en los controles. Por otro lado, los viajeros en tránsito que no salgan del área internacional de aeropuertos como Londres Heathrow o Manchester no necesitarán tramitar la ETA, siempre que no crucen el control de pasaportes. Para el resto de visitantes y cualquier destino final en suelo británico, el sistema será de obligado cumplimiento.

Qué hacer y cómo conseguir el visado

El proceso para obtener la ETA es completamente digital, diseñado para simplificar y agilizar el trámite. Los solicitantes pueden gestionar la autorización a través de la app oficial UK ETA —disponible tanto en Apple App Store como en Google Play— o, en su defecto, desde la web del Gobierno del Reino Unido, para quienes no dispongan de teléfono inteligente. El coste de la solicitud es de 16 libras (aproximadamente 18,20 euros).

Para tramitar la ETA, es necesario aportar datos de contacto, los detalles del pasaporte y una fotografía reciente. La mayoría de las solicitudes se resuelven de forma automática en cuestión de minutos, aunque las autoridades recomiendan iniciar el procedimiento con al menos tres días laborables de antelación en caso de que alguna revisión manual sea requerida. Cada autorización ETA tendrá una validez de dos años o hasta la fecha de caducidad del pasaporte del solicitante, lo que ocurra antes.

Desde octubre de 2023, el Gobierno del Reino Unido ha expedido más de 13,3 millones de autorizaciones ETA, reflejando una implantación gradual que ha permitido a los viajeros ir adaptándose al sistema antes de la obligatoriedad que entrará en vigor en febrero de 2026. Las compañías de transporte están obligadas a comprobar que todos los pasajeros cuenten con la ETA o un eVisa antes de autorizar el embarque.

Todo lo que tienes que saber sobre la ETA

La ETA no es un visado tradicional, ni implica el pago de impuestos especiales o la presentación de requisitos complejos. Es un permiso digital orientado a controlar y gestionar el flujo de visitantes a corto plazo, permitiendo estancias de hasta seis meses por motivos turísticos o para visitar familiares. Para quienes únicamente hacen tránsito y no abandonan el área internacional, no será necesaria, pero cualquier otra situación requerirá su tramitación antes de viajar.

El Gobierno británico ha explicado que la introducción de la ETA responde a la necesidad de modernizar el control fronterizo y reforzar la seguridad, en línea con la tendencia global hacia fronteras más digitales y menos dependientes del contacto físico. Según el ministro de Migración y Ciudadanía, Mike Tapp, “las ETA nos dan mayor capacidad para impedir que quienes suponen una amenaza pisen el país y nos ofrecen una visión más completa de la inmigración. Las ETA también son mejores para los viajeros. Digitalizar el sistema de inmigración garantiza que los millones de personas que recibimos cada año en el Reino Unido disfruten de una experiencia de viaje más fluida”, según declaraciones recogidas en la web del Gobierno del Reino Unido.