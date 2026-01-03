Viajes

Entra en vigor el visado obligatorio de Reino Unido, la ETA: cuándo sale, qué hacer y lo que tienes que saber

A partir del 25 de febrero de 2026, la Autorización Electrónica de Viaje transformará los requisitos para turistas de España, la Unión Europea y otros países que planeen visitar territorio británico, según el nuevo sistema digital

Guardar
Hombre en un aeropuerto (Shutterstock).
Hombre en un aeropuerto (Shutterstock).

El avance de la digitalización y la creciente preocupación por la seguridad están transformando el modo en que se viaja por el mundo. Una de las novedades más notables en el ámbito internacional es la implantación obligatoria de la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para quienes deseen entrar en el Reino Unido. Este permiso digital, que ya ha experimentado una aplicación gradual y flexible desde 2023, será requisito imprescindible para millones de viajeros a partir de este año 2026, generando un cambio significativo en la gestión de fronteras y en la planificación de cualquier visita a territorio británico.

Cuando sale la ETA

El sistema ETA será obligatorio a partir del 25 de febrero de 2026 para turistas y visitantes procedentes de España, toda la Unión Europea y un amplio listado de países que tradicionalmente estaban exentos de visado, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Brasil, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Costa Rica, entre otros. Desde su lanzamiento inicial en octubre de 2023, la autorización había ofrecido cierta flexibilidad, pero el margen de adaptación concluye y la confirmación electrónica será imprescindible antes de embarcar hacia cualquier punto del Reino Unido.

Quedan exentos únicamente los ciudadanos británicos e irlandeses, así como las personas con doble nacionalidad que posean pasaporte británico o un certificado de derecho de residencia válido. Las autoridades recomiendan portar siempre la documentación adecuada para evitar contratiempos en los controles. Por otro lado, los viajeros en tránsito que no salgan del área internacional de aeropuertos como Londres Heathrow o Manchester no necesitarán tramitar la ETA, siempre que no crucen el control de pasaportes. Para el resto de visitantes y cualquier destino final en suelo británico, el sistema será de obligado cumplimiento.

Qué hacer y cómo conseguir el visado

Londres (Shutterstock).
Londres (Shutterstock).

El proceso para obtener la ETA es completamente digital, diseñado para simplificar y agilizar el trámite. Los solicitantes pueden gestionar la autorización a través de la app oficial UK ETA —disponible tanto en Apple App Store como en Google Play— o, en su defecto, desde la web del Gobierno del Reino Unido, para quienes no dispongan de teléfono inteligente. El coste de la solicitud es de 16 libras (aproximadamente 18,20 euros).

Para tramitar la ETA, es necesario aportar datos de contacto, los detalles del pasaporte y una fotografía reciente. La mayoría de las solicitudes se resuelven de forma automática en cuestión de minutos, aunque las autoridades recomiendan iniciar el procedimiento con al menos tres días laborables de antelación en caso de que alguna revisión manual sea requerida. Cada autorización ETA tendrá una validez de dos años o hasta la fecha de caducidad del pasaporte del solicitante, lo que ocurra antes.

Desde octubre de 2023, el Gobierno del Reino Unido ha expedido más de 13,3 millones de autorizaciones ETA, reflejando una implantación gradual que ha permitido a los viajeros ir adaptándose al sistema antes de la obligatoriedad que entrará en vigor en febrero de 2026. Las compañías de transporte están obligadas a comprobar que todos los pasajeros cuenten con la ETA o un eVisa antes de autorizar el embarque.

Todo lo que tienes que saber sobre la ETA

La ETA no es un visado tradicional, ni implica el pago de impuestos especiales o la presentación de requisitos complejos. Es un permiso digital orientado a controlar y gestionar el flujo de visitantes a corto plazo, permitiendo estancias de hasta seis meses por motivos turísticos o para visitar familiares. Para quienes únicamente hacen tránsito y no abandonan el área internacional, no será necesaria, pero cualquier otra situación requerirá su tramitación antes de viajar.

Estas son las nuevas condiciones para entrar en Reino Unido en 2025: un visado de 12 euros y con una duración de 10 años.

El Gobierno británico ha explicado que la introducción de la ETA responde a la necesidad de modernizar el control fronterizo y reforzar la seguridad, en línea con la tendencia global hacia fronteras más digitales y menos dependientes del contacto físico. Según el ministro de Migración y Ciudadanía, Mike Tapp, “las ETA nos dan mayor capacidad para impedir que quienes suponen una amenaza pisen el país y nos ofrecen una visión más completa de la inmigración. Las ETA también son mejores para los viajeros. Digitalizar el sistema de inmigración garantiza que los millones de personas que recibimos cada año en el Reino Unido disfruten de una experiencia de viaje más fluida”, según declaraciones recogidas en la web del Gobierno del Reino Unido.

Temas Relacionados

Reino UnidoInglaterraEuropaDestinosViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El pueblo de menos de 2.000 habitantes que tiene una de las mejores cabalgatas de Reyes de España: un espectáculo de color y sonido

Melchor, Gaspar y Baltasar recorren las calles de la localidad cada 5 de enero, acompañados de los tradicionales zambomberos, figuras que evocan a los antiguos pastores

El pueblo de menos de

Los mejores planes para el primer fin de semana de 2026 en Madrid: curiosas exposiciones y un increíble belén del 2 al 4 de enero

El primer fin de semana de año cuenta con una programación para todos los gustos y públicos en la capital que despide la Navidad

Los mejores planes para el

El pueblo desconocido de Madrid donde se coronó Juana la Loca y tiene una joya natural a la que se llega por una bonita ruta

La localidad es ideal para una escapada de fin de semana, ya que se encuentra en un entorno lleno de rincones únicos

El pueblo desconocido de Madrid

Las rutas de senderismo más impresionantes de Zamora: de increíbles lagos glaciares a mágicos hayedos

Estos senderos descubren algunos de los paisajes más bonitos de la región y se pueden disfrutar con la familia y amigos

Las rutas de senderismo más

El tren que atraviesa los Pirineos que es uno de los más impresionantes de España: un viaje a través de puentes, túneles y paisajes increíbles

Este ferrocarril permite disfrutar durante el invierno de una de las mejores experiencias de Huesca y es un plan ideal para hacer en familia

El tren que atraviesa los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hisdesat activa un plan de

Hisdesat activa un plan de contingencia tras impactar una partícula en un satélite militar

Así fueron los mensajes textuales entre Feijóo y Mazón la noche de la dana: “Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando”

Ayuso busca privatizar el segundo servicio médico del principal hospital de Vallecas: primero fue la unidad de dolor y ahora las pruebas digestivas

Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Resultados del Super Once del 2 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Las pensiones de los nuevos jubilados se calcularán a partir de este año sin contar los dos peores meses de cotización

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”