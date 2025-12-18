España

La Unión Europea pospone la firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur hasta enero por la oposición de Francia e Italia

El Gobierno español ha defendido en la cumbre la necesidad de sacar adelante el acuerdo cuanto antes, alegando que si se ha esperado 25 años se puede aguantar un mes más

La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al Presidente de Brasil, Lula da Silva (Europa Press)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comunicado este jueves a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en una cumbre en Bruselas que la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur finalmente no se firmará este sábado, sino que ha sido aplazado al próximo enero.

Así se lo ha trasladado durante la cena que los líderes han dedicado a la geoeconomía y competitividad de la UE, según han informado fuentes europeas, en el curso de un Consejo Europeo que no llevaba este acuerdo en la agenda, pero que las presiones de Francia e Italia para retrasarlo han obligado a abordar.

Por su parte, el Gobierno ha defendido en la cumbre la necesidad de sacar adelante el acuerdo de Mercosur cuanto antes, alegando que si se ha esperado 25 años, se puede aguantar un mes más. Ante esa previsión, el Gobierno había detallado que va a empujar durante la cumbre a todos los niveles para que se produzca un acuerdo lo antes posible, si bien habían restado importancia a la posibilidad de que no salga adelante alegando que se puede esperar algo más.

Esas mismas fuentes han señalado que este tratado comercial de la Unión Europea con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay lleva tramitándose 25 años, y que aunque es fundamental sacarlo lo antes posible, podía no obtener el visto bueno de una mayoría cualificada de los 27 esta semana.

Desde el Gobierno argumentan también que, si puede salir adelante este mismo jueves, mejor, pero también se podría sacar el mes que viene. Señalan además que hay países que están esperando a las salvaguardas acordadas esta misma semana entre el Consejo (gobiernos) y el Parlamento Europeo, que entre otras cosas prevé la vigilancia de los mercados y medidas para suspender la importación de productos sensibles si se constatan fuertes distorsiones para los europeos.

La policía de Bruselas usa porras, los agricultores rompen ventanas en protesta contra el acuerdo entre la UE y Mercosur

La reunión entre Meloni y Lula podría desbloquear el acuerdo

Estas normas, sin embargo, siguen pendientes de su adopción definitiva por parte de los colegisladores europeos y no podrán estar en vigor antes del mes de enero. Un calendario que también apuntó Emmanuel Macron a su llegada a la cumbre en Bruselas, al pedir esperar hasta ver que las medidas se materialicen y que se desarrollen otras iniciativas anunciadas por Bruselas como el refuerzo de los controles en las aduanas.

El Ejecutivo español también se ha pronunciado sobre la llamada que han mantenido este mismo jueves la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente brasileño, Lula da Silva, en el que la italiana le ha trasladado a su homólogo que está preparada para firmar el acuerdo apenas se garanticen las respuestas necesarias a los agricultores.

“El Gobierno italiano está dispuesto a suscribir el acuerdo en cuanto se proporcionen las respuestas necesarias a los agricultores, que dependen de las decisiones de la Comisión Europea y pueden definirse en plazos breves”, han señalado fuentes del Palacio Chigi.

Ante esto, el Ejecutivo se ha mostrado más optimista que estos días atrás ante la posibilidad de que Italia acabe finalmente aprobando el acuerdo, ya que creen que la adopción definitiva del acuerdo del Parlamento y el Consejo les daría más tranquilidad.

