Viajes

Estos son los pasaportes más potentes del mundo: el primero permite viajar a 193 países y España se encuentra en el cuarto lugar

El pasaporte, símbolo de libertad y prestigio, se redefine año tras año entre acuerdos diplomáticos, restricciones de visado y la competencia global por una mayor movilidad

Guardar
Pasaportes (Adobe Stock).
Pasaportes (Adobe Stock).

Viajar por el mundo requiere, ante todo, un documento que abre fronteras y posibilita aventuras: el pasaporte. Para los ciudadanos españoles y europeos, este pequeño libro es símbolo de libertad de movimientos, ya sea para cruzar los continentes o para desplazarse entre países vecinos del espacio Schengen, donde, a pesar de la ausencia de controles, conviene llevarlo siempre ante imprevistos.

El pasaporte español es reconocido como uno de los más potentes a escala mundial. Sus titulares pueden acceder a 188 países sin necesidad de tramitar un visado, facilitando así el turismo, los viajes de negocios y también la vida de quienes residen en el extranjero. Se sitúa en un rango de privilegio similar al de Alemania, Italia, Luxemburgo y Suiza, cuyos pasaportes ofrecen idéntico acceso sin visado, evidenciando la fortaleza de la documentación europea para moverse con soltura entre fronteras.

Sin embargo, no todos los documentos son igual de poderosos. Según ha logrado documentar el prestigioso Henley Passport Index —un informe elaborado en colaboración con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo— existen países con pasaportes que superan incluso a los europeos en libertad de viaje.

Singapur, la llave global: el pasaporte más poderoso

Pasaporte de Singapur (Adobe Stock).
Pasaporte de Singapur (Adobe Stock).

Entre todos, destaca Singapur. El país asiático ostenta la primera posición: su pasaporte permite entrar en 193 países sin necesidad de solicitar visado previo. Esto convierte a los singapurenses en ciudadanos literalmente bienvenidos en prácticamente cualquier rincón del planeta. La excepción a esta “puerta abierta global” la constituyen unos pocos estados, como Afganistán, Siria, Libia, Sudán, Yemen, Corea del Norte, Turkmenistán, las Islas Malvinas o la República Centroafricana.

Justo por detrás del documento singapurense, Corea del Sur disfruta de un rango de movimiento casi tan amplio, con entrada libre a 190 naciones, mientras que Japón, tradicionalmente en el podio, ocupa ahora el tercer peldaño con acceso sin visado a 189 países. En este “ranking”, Europa occidental asume la cuarta plaza, con España y otros países como Italia, Alemania o Luxemburgo, permitiendo la libre entrada en 188 destinos diferentes.

Cambios recientes y tendencia a la restricción

Uno de los aspectos más llamativos del análisis del Henley Passport Index es cómo, en apenas un año, algunos de los pasaportes más fuertes han perdido capacidad de acceso. En 2024, España y sus vecinas europeas figuraban con la friolera de 194 destinos libres de visado; hoy, esa cifra ha bajado a 188. Singapur, líder global, ha perdido un país en sus últimos registros, aunque la merma es menor que la sufrida por sus competidores europeos.

Este fenómeno responde a los reajustes constantes que se producen en la política internacional de visados —acuerdos bilaterales, cuestiones de seguridad o evolución de relaciones diplomáticas—. Así, el listado de países a los que viajar sin visado puede variar de un año a otro, influyendo directamente en la planificación de cualquier desplazamiento internacional. Mantenerse informado es, por tanto, necesario para evitar contratiempos en ruta.

Cómo perder el miedo a volar, según un piloto: “No existe ninguna turbulencia capaz de romper un avión moderno, nunca ha ocurrido”

De este modo, el pasaporte se consolida como el documento imprescindible para quien sueña con cruzar fronteras. Más allá de lo simbólico, su poder se mide año tras año en función de la actualización de rankings internacionales y de las políticas gubernamentales. Para el viajero español, las posibilidades siguen siendo enormes pese a los ajustes recientes, y su pasaporte sigue abriendo puertas en casi todo el planeta. La competencia global por ocupar la primera posición demuestra cómo, en un mundo interconectado, tener “el billete adecuado” es también cuestión de prestigio, relaciones y acuerdos internacionales.

Temas Relacionados

DestinosViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El pueblo de 16 habitantes en León rodeado de verde que es un ejemplo de sostenibilidad: lleva tres décadas luchando para evitar su desaparición

La conservación del entorno natural es para Ainsa, en el Pirineo aragonés, uno de los ejes principales por los que se rige la villa medieval

El pueblo de 16 habitantes

El pueblo en Huelva que tienes que visitar esta Navidad: el Belén Viviente, una de las “siete maravillas” de la provincia

El municipio de Beas cobra singular importancia en estas fechas con motivo de la instalación de un pesebre animado que podrá visitarse hasta el 8 de enero

El pueblo en Huelva que

Franco: el pueblo de Burgos con un nombre medieval que nada tiene que ver con el dictador

Desde el año 1025, ya hay constancia documental de esta localidad, aunque con una variación de su nombre

Franco: el pueblo de Burgos

El mercadillo de Navidad que ya conquista la calles de Vigo: 15 puestos, actividades solidarias y talleres infantiles

Se trata del primer mercadillo en Bouzas y permanecerá abierto hasta el 18 de enero, reforzando la descentralización de las fiestas en Vigo

El mercadillo de Navidad que

El mercado más castizo de Madrid que no te puedes perder: más de 200 puestos junto a los versos de los escritores del Siglo de Oro

El primer y tercer sábado de cada mes, es posible visitar uno de los mercadillos más pintorescos de la capital

El mercado más castizo de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez mantiene su versión

Pedro Sánchez mantiene su versión sobre García Ortiz: “Creo en la inocencia del fiscal general”

La Justicia confirma que no hubo despido en la negativa de El Corte Inglés a reincorporar a una trabajadora en excedencia

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

El Puerto de Mallorca declara la guerra a los chicles que dejan los turistas y contrata una empresa capaz de limpiar 4.500 en seis horas

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Iberia denuncia ante las autoridades el robo de datos personales de sus clientes a través de un ciberataque

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sebastián Ramírez, abogado: “Más del 90% de solicitudes de incapacidad permanente son rechazadas por la Seguridad Social”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

Florentino Pérez, sobre el ‘caso

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales