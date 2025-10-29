Viajes

La ciudad más feliz de Europa está en España, según un estudio

La lista se basa en las opiniones de los habitantes de cada ciudad y cuenta con otras tres ciudades españolas en el ‘top’ 10

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Guardar
La Torre del Oro, en
La Torre del Oro, en Sevilla. El monumento que ha servido de inspiración a Disney (Shutterstock).

La experiencia de vivir en una ciudad europea trasciende la mera contemplación de monumentos o el disfrute de la gastronomía local. Más allá de las postales monumentales y de los platos tradicionales, cada gran urbe del continente imprime su sello propio, compuesto por el ritmo de sus calles, la convivencia entre tradición y modernidad, y —quizá sobre todo— por la atmósfera cotidiana que sienten quienes la habitan. Así lo evidencia el último estudio llevado a cabo por Time Out, que ha consultado a más de 18.500 residentes en metrópolis de todo el mundo con el objetivo de descubrir si la vida urbana puede traducirse realmente en felicidad.

El ranking publicado recientemente, no se limita a catalogar ciudades por su belleza o su historia. Su verdadera base reside en la percepción íntima de los habitantes sobre su bienestar diario. Las preguntas formuladas a los encuestados fueron directas y personales: “¿Me siento más feliz en mi ciudad que en otros lugares en los que he vivido?”, o “¿Encuentro alegría en las experiencias cotidianas que ofrece mi ciudad?”. Estas cuestiones sirvieron para medir no solo el nivel de satisfacción, sino también ese matiz difícil de cuantificar que convierte lo cotidiano en motivo de alegría genuina.

Sevilla: la ciudad más feliz de Europa

Skyline de Sevilla, en Andalucía
Skyline de Sevilla, en Andalucía (Adobe Stock)

El resultado ha resultado claro y significativo. Sevilla ocupa la primera posición dentro de Europa y se sitúa además en el noveno lugar mundial, según los resultados recogidos por el medio. El dato más llamativo radica en que un 91 % de los sevillanos consultados declaró que su ciudad los hace felices, una cifra que sobresale incluso en un entorno de optimismo general.

Pero, más allá de la estadística, el análisis revela que el verdadero motor de esta satisfacción está en los placeres cotidianos. “El 86 % de los residentes con los que hablamos dijeron que encontraban alegría en lo cotidiano y que sus vecinos parecían positivos”, detalla la publicación, subrayando la importancia de la interacción diaria y la actitud vitalista de la población. Además, el 74 % confirma que su sensación de felicidad diaria ha crecido recientemente, lo que apunta a una mejora del ambiente social en la ciudad.

El peso de la vida de barrio y el entorno monumental

Los factores que convierten a Sevilla en el referente europeo de la felicidad urbana tienen que ver, en buena medida, con su atmósfera de proximidad. Las zonas amplias para pasear, la vitalidad de barrios como Triana o la riqueza monumental en espacios como la Giralda o la Plaza de España componen un escenario que invita a disfrutar a pie de calle. El estudio insiste en el protagonismo de la vida barrial y la convivencia vecinal, elementos que suman bienestar subjetivo en la rutina diaria.

Estas son las ciudades más hermosas del viejo continente

La ciudad andaluza destaca por la facilidad con la que se tejen lazos sociales: sobremesas animadas, ferias tradicionales, ritmos de vida tranquilos y ese sentimiento de comunidad que permite reconocer caras familiares en el barrio. Sevilla propone un modelo urbano basado en la convivencia y el disfrute compartido, donde la tradición se mixtura de forma natural con la modernidad y los nuevos estilos de vida.

Temas Relacionados

CiudadesCiudades EspañaAndalucíaSevillaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El impresionante bosque que es una de las joyas naturales de Canarias: una Reserva de la Biosfera con cascada y una selva amazónica

Este enclave cuenta con uno de los conjuntos de laurisilva más importantes del planeta y gracias a sus rutas de senderismo se pueden descubrir todos sus encantos

El impresionante bosque que es

El parque natural de Málaga declarado espacio protegido en 1989 y que sirvió para extraer áridos para la construcción

La desembocadura de Guadalhorce es un enclave donde avistar aves y dar paseos familiares a 10 kilómetros de la ciudad de Málaga

El parque natural de Málaga

El curioso lago ‘petrificado’ en el que la vida y la muerte se encuentran: es letal para la mayoría de los animales menos para los flamencos

Este enclave es uno de los más misteriosos del mundo y a la vez más bellos gracias a sus condiciones naturales únicas

El curioso lago ‘petrificado’ en

Las rutas más bonitas de la Sierra de Guadarrama para hacer en otoño: bonitos paisajes para todos los públicos cerca de Madrid

Estos senderos descubren paisajes de ensueño y tesoros naturales ideales para desconectar y disfrutar de la naturaleza

Las rutas más bonitas de

El pueblo en Lugo bañado por el mar Cantábrico que tiene la catedral más antigua de España

La Fiesta del Chicharro Lañado y otros sabores marinos hacen única a Foz, municipio gallego con más de 25 kilómetros de playas y ubicado en una de las rías

El pueblo en Lugo bañado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El despliegue del Ejército en

El despliegue del Ejército en la DANA un año después: más de 30.000 militares y miles de vehículos marcados por la disputa entre Gobierno y Mazón

Mazón comparece por sorpresa, deja claro que sigue al frente y declara el 29 de octubre día de luto oficial en recuerdo de las víctimas de la DANA

Sánchez evita la pregunta de Feijóo sobre su interrogatorio en el Senado y se escuda en la DANA: “Hoy no es el día”

Procedente el despido de un trabajador de Carrefour pillado en su tiempo de descanso saliendo con una ensalada de pasta y unas costillas que no pagó

“Todo el mundo habla de los coches chinos, pero pocos conocen esas marcas”: un experto da las claves que debes saber

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Cuatro formas de autodespedirte con indemnización y paro, según varios abogados

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Estoy harto de ver cómo las mutuas os timan con este truco”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El PIB pierde impulso: crece solo un 0,6% durante los meses de verano y confirma la desaceleración económica

DEPORTES

Sorpresa con la reacción del

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”