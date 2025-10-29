La ciudad más feliz de Europa está en España, según un estudio

La Torre del Oro, en Sevilla. El monumento que ha servido de inspiración a Disney (Shutterstock).

La experiencia de vivir en una ciudad europea trasciende la mera contemplación de monumentos o el disfrute de la gastronomía local. Más allá de las postales monumentales y de los platos tradicionales, cada gran urbe del continente imprime su sello propio, compuesto por el ritmo de sus calles, la convivencia entre tradición y modernidad, y —quizá sobre todo— por la atmósfera cotidiana que sienten quienes la habitan. Así lo evidencia el último estudio llevado a cabo por Time Out, que ha consultado a más de 18.500 residentes en metrópolis de todo el mundo con el objetivo de descubrir si la vida urbana puede traducirse realmente en felicidad.

El ranking publicado recientemente, no se limita a catalogar ciudades por su belleza o su historia. Su verdadera base reside en la percepción íntima de los habitantes sobre su bienestar diario. Las preguntas formuladas a los encuestados fueron directas y personales: “¿Me siento más feliz en mi ciudad que en otros lugares en los que he vivido?”, o “¿Encuentro alegría en las experiencias cotidianas que ofrece mi ciudad?”. Estas cuestiones sirvieron para medir no solo el nivel de satisfacción, sino también ese matiz difícil de cuantificar que convierte lo cotidiano en motivo de alegría genuina.

Sevilla: la ciudad más feliz de Europa

Skyline de Sevilla, en Andalucía (Adobe Stock)

El resultado ha resultado claro y significativo. Sevilla ocupa la primera posición dentro de Europa y se sitúa además en el noveno lugar mundial, según los resultados recogidos por el medio. El dato más llamativo radica en que un 91 % de los sevillanos consultados declaró que su ciudad los hace felices, una cifra que sobresale incluso en un entorno de optimismo general.

Pero, más allá de la estadística, el análisis revela que el verdadero motor de esta satisfacción está en los placeres cotidianos. “El 86 % de los residentes con los que hablamos dijeron que encontraban alegría en lo cotidiano y que sus vecinos parecían positivos”, detalla la publicación, subrayando la importancia de la interacción diaria y la actitud vitalista de la población. Además, el 74 % confirma que su sensación de felicidad diaria ha crecido recientemente, lo que apunta a una mejora del ambiente social en la ciudad.

El peso de la vida de barrio y el entorno monumental

Los factores que convierten a Sevilla en el referente europeo de la felicidad urbana tienen que ver, en buena medida, con su atmósfera de proximidad. Las zonas amplias para pasear, la vitalidad de barrios como Triana o la riqueza monumental en espacios como la Giralda o la Plaza de España componen un escenario que invita a disfrutar a pie de calle. El estudio insiste en el protagonismo de la vida barrial y la convivencia vecinal, elementos que suman bienestar subjetivo en la rutina diaria.

Estas son las ciudades más hermosas del viejo continente

La ciudad andaluza destaca por la facilidad con la que se tejen lazos sociales: sobremesas animadas, ferias tradicionales, ritmos de vida tranquilos y ese sentimiento de comunidad que permite reconocer caras familiares en el barrio. Sevilla propone un modelo urbano basado en la convivencia y el disfrute compartido, donde la tradición se mixtura de forma natural con la modernidad y los nuevos estilos de vida.