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Los castillos más impresionantes del País Vasco: de fortalezas reconvertidas en increíbles hoteles a baluartes en bosques centenarios

Estas construcciones han sido testigos de siglos de historia, convirtiéndose en monumentos únicos que no puedes perderte en un viaje por el País Vasco

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Castillo de Butrón, en Vizcaya (Shutterstock).
Castillo de Butrón, en Vizcaya (Shutterstock).

El País Vasco guarda entre sus colinas, costas y montañas una historia que se mide en piedra. Torres medievales, fortalezas de frontera y castillos restaurados con criterio jalonan un territorio donde cada provincia conserva restos de los conflictos, los linajes y las alianzas que forjaron Euskadi a lo largo de los siglos. Quien recorre la región con curiosidad descubre que, más allá del paisaje y la gastronomía, existe un patrimonio militar y señorial que pocas comunidades pueden igualar.

Algunos de estos castillos permiten hoy hospedarse entre sus muros, otros abren sus puertas para visitas guiadas con recorridos inmersivos y los hay que solo pueden admirarse desde el exterior, pero que siguen imponiendo desde lo alto de sus colinas. A continuación, una selección de los más destacados del País Vasco para no perderse en cualquier viaje por estas tierras.

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Castillo de Butrón

El castillo de Butrón es uno de los más reconocibles de Bizkaia. Se alza en el municipio de Gatika, al norte de Bilbao, en la ruta hacia Gaztelugatxe, sobre una colina rodeada de bosque centenario y con un riachuelo a sus pies. Fue en origen residencia de los señores de Butrón, testigo de batallas entre nobles por el control de la zona, hasta que quedó abandonado en el siglo XVI. Su aspecto actual es fruto de la restauración que el arquitecto Francisco de Cuba acometió en el siglo XIX, cuando le otorgó la estética romanticista que hoy lo distingue. La propiedad es privada, pero el entorno que lo rodea justifica por sí solo el desvío.

Castillo de Portilla

Castillo de Portilla, en Álava (Asociación Española de los Castillos).
Castillo de Portilla, en Álava (Asociación Española de los Castillos).

Construido en el siglo XI, el castillo de PortillaZabaletako Gaztelua en euskera— ocupa un lugar singular en la historia de Euskadi: es la fortaleza que figura en el escudo de Álava. Fue una de las construcciones defensivas más determinantes del territorio y, aunque hoy se encuentra en ruinas, su rehabilitación lo ha convertido en un destino con vistas y con historia. La visita cuenta con un recurso digital que permite descargar desde el móvil un mapa con imágenes y representaciones de la época, ofreciendo un recorrido en 360 grados alrededor del conjunto desde el centro del pueblo.

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Castillo de Muñatones

También en Bizkaia, el castillo de Muñatones se levanta en Muskiz y acumula una historia que arranca en la Baja Edad Media. Su construcción se extendió entre los siglos XIV y XV, un periodo marcado por las guerras entre bandos que sacudieron el señorío y que convirtieron a esta fortaleza en uno de los testimonios más elocuentes de aquel tiempo. Los meses de verano, entre junio y septiembre, son la mejor época para visitarlo junto a su ferrería, que completa la visita con una perspectiva sobre la vida industrial de la época.

Castillo de Arteaga

El castillo de Arteaga debe su aspecto actual a una rehabilitación encargada por los emperadores franceses Napoleón III y Eugenia de Montijo, en agradecimiento al nombramiento de su hijo Eugenio Bonaparte como vizcaíno de origen. El resultado es un edificio de estilo neogótico integrado en un entorno privilegiado dentro de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Hoy funciona como hotel, lo que permite hospedarse entre sus muros o reservar una velada gastronómica con el embalse y la reserva como telón de fondo. Una de las pocas oportunidades en el País Vasco de dormir en un castillo con ese nivel de singularidad.

Castillo de Carlos V

La fortaleza presenta una imponente arquitectura militar propia de la defensa fronteriza con el país galo

En el punto más alto del casco histórico de Hondarribia se levanta el Castillo de Carlos V, el más antiguo de esta selección, con origen en la época visigoda. A lo largo de su historia pasó por sucesivas reformas hasta que la intervención de 1966 lo convirtió en Parador de Turismo, la categoría que mantiene hoy. El castillo permite visitar su patio interior y su cafetería en planta baja, además de ofrecer alojamiento. Desde la plaza en la que se asienta, las vistas a la bahía del Bidasoa justifican el ascenso por sí solas.

Torre de Mendoza

La Torre de Mendoza, datada en el siglo XIII, es una vivienda fortificada situada en el municipio alavés del mismo nombre. Albergó durante años el Museo de Heráldica de Álava, hasta que en marzo de 2007 tuvo que clausurarse por no cumplir la normativa de accesibilidad. Su arquitectura, característica de las torres señoriales medievales del territorio, la convierte en una parada de interés para quienes recorren Álava en busca de patrimonio menos transitado.

Castillo de la Mota

En lo alto del monte Urgull, sobre Donostia, el castillo de la Mota forma un conjunto de construcciones que abarca varios siglos de historia militar. Entre sus elementos destacan el baluarte del Mirador y las baterías de la Reina y de Napoleón, del siglo XVIII, junto a la horca del siglo XVI. El Cementerio de los Ingleses y el monumento del Sagrado Corazón, de 12 metros de altura sobre la capilla del Santo Cristo de la Mota, completan un recorrido que combina historia, senderos y miradores con vistas a la bahía.

El acceso al monte Urgull está permitido de las 8:00 a las 21:00 horas entre mayo y septiembre, y de las 8:00 a las 19:30 horas entre octubre y abril. Una visita pausada permite sacarle todo el partido a un enclave que resume buena parte de la historia de la ciudad.

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