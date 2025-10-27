Viajes

Este es el precio del equipaje facturado en Lufthansa en 2025: condiciones, pesos permitidos y tipos de vuelo

Según el peso, la distancia o el tipo de billete, el precio de la facturación de la maleta será mayor o menor

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Guardar
Maletas esperando ser facturadas en
Maletas esperando ser facturadas en un aeropuerto.

En la era de los viajes globales, las maletas y la normativa sobre equipaje se han convertido en uno de los principales focos de atención para quienes transitan por aeropuertos de todo el mundo. Los viajeros, ya sean habituales o esporádicos, se ven obligados a planificar con detalle todo lo que llevarán consigo para evitar sobresaltos, gastos inesperados y esperas adicionales delante de los mostradores. En buena medida, la experiencia de volar hoy está marcada tanto por el destino como por las reglas —y las excepciones— que cada compañía aérea establece en torno al equipaje.

Aunque la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) pretende homogeneizar los criterios de las compañías, la realidad es que cada aerolínea impone sus propios límites al equipaje, tanto de mano como facturado. Según las recomendaciones de IATA, el tamaño ideal para el equipaje de mano debería situarse en unos 55 x 35 x 20 centímetros, incluyendo ruedas, asas y bolsillos. Sin embargo, como la medida no es obligatoria, muchas compañías optan por tolerar dimensiones mayores o, por el contrario, ser todavía más estrictas. Esta disparidad obliga a revisar siempre las condiciones específicas del billete antes de preparar la maleta.

Tarifas, categorías y la trampa de la franquicia gratuita

Más allá de las dimensiones, las tarifas asociadas al equipaje gratuito o permitido con cada billete añaden otra capa de complejidad al viaje. La mayoría de las compañías ofrece diferentes categorías de billete —desde económica básica hasta business—, donde la franquicia incluida puede ser muy dispar. Así, una tarifa que en una aerolínea da derecho a facturar una maleta, en otra puede suponer un coste adicional.

Planificar el equipaje y revisar minuciosamente las condiciones de cada reserva resulta indispensable para evitar desagradables sorpresas o cargos extra a la llegada al aeropuerto. En algunos casos, una pieza de equipaje cabina puede estar permitida sin coste, pero el acceso a la bodega o la adición de más maletas lleva asociado un suplemento. Por ello, comparar tarifas y anticipar necesidades es hoy parte inseparable de reservar un vuelo.

Avión de Lufthansa (Adobe Stock).
Avión de Lufthansa (Adobe Stock).

Medidas y precios en Lufthansa

Entre las muchas compañías que operan en Europa y el resto del mundo, Lufthansa representa un buen ejemplo de cómo se articulan las normas y los costes. Según sus directrices actuales, el equipaje facturado no puede exceder los 158 centímetros en total (suma de alto, ancho y fondo). Si la maleta supera esa cifra, el pasajero tendrá que abonar las tasas por equipaje extra.

Para las maletas de cabina, Lufthansa establece como máximo 55 x 40 x 23 cm; cualquier pieza que rebase estas dimensiones deberá obligatoriamente facturarse. La compañía también permite una pieza adicional sin recargo, siempre que no sobrepase los 30 x 40 x 10 cm, ideal para un bolso pequeño o una funda de portátil.

En cuanto a costes, la facturación de una maleta adicional con Lufthansa presenta una horquilla significativa en función del punto de origen, el destino y la modalidad de reserva. En vuelos intercontinentales, el precio puede fluctuar entre 40 y 300 euros por pieza, mientras que en rutas dentro de Europa facturar una maleta extra suele costar entre 50 y 100 euros. Para los pasajeros con tarifa Economy Light, añadir una primera pieza de 23 kg en vuelos europeos tiene un coste de 25 euros, siempre que se añada en la reserva online.

Analizamos las medidas y pesos permitidos para el equipaje de mano de Iberia, Ryanair, Air Europa, EasyJet y Vueling para el 2025.

Exceso de equipaje y sus costes adicionales

Los imprevistos pueden disparar el presupuesto cuando el equipaje sobrepasa el peso o las medidas establecidas. Lufthansa cobra un suplemento cuando la pieza supera los 23 kg, hasta un máximo permitido de 32 kg, o bien los 158 cm, hasta un límite de 292 cm.

El precio del exceso de equipaje varía según la ruta: facturar un bulto adicional cuesta 40 euros dentro de Alemania, 50 euros para vuelos en Europa, 75 euros para destinos en Norte de África y Asia Central, 100 euros en intercontinentales de corta distancia, 120 euros en trayectos intercontinentales medios y hasta 150 euros para rutas de largo recorrido fuera de Europa.

Temas Relacionados

AviónAerolíneaVuelosEquipajeDestinosViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El pueblo de Toledo a una hora y media de Madrid que no te puedes perder en otoño: un paraíso de castañas y rutas de senderismo

Esta pequeña localidad se ubica entre montañas y durante el otoño muestra uno de los paisajes más bonitos de Toledo gracias a su castañar

El pueblo de Toledo a

Este es el teleférico más alto de España: con más de 3500 metros de altitud y dentro de un parque nacional que es Patrimonio de la Humanidad

Se trata de una de las principales atracciones del parque, el cual es el más visitado de nuestro país gracias a sus paisajes únicos y vistas increíbles

Este es el teleférico más

El Museo del Prado revela los tesoros ocultos que las reinas y mecenas legaron al arte español con un recorrido por 350 obras

Esta alternativa del Museo del Prado invita a explorar más de 350 obras poco vistas, descubriendo cómo mujeres poderosas transformaron la colección y el panorama artístico de España durante siglos

El Museo del Prado revela

El pueblo de Girona conocido por sus manzanas, perfecto para una escapada de otoño

La villa medieval es uno de los principales productores de una fruta que ostenta la Denominación de Origen Protegida y, además, alberga un espectacular monumento, declarado Bien Nacional de Interés Cultural

El pueblo de Girona conocido

Más allá de sus playas paradisiacas y postales de cuento: estos son los secretos milenarios que esconde Formentera

La isla está llena de rincones únicos y estos lugares descubren otra cara de uno de los destinos más impresionantes del mundo

Más allá de sus playas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco coches japoneses que no

Cinco coches japoneses que no deberías comprar: “Terriblemente decepcionante”

La Justicia obliga a un viudo a indemnizar a sus nietos por fingir que usaba la vivienda de su difunta esposa y no compartirla con ellos: el detective descubrió que vivía con otra mujer

Qué día se celebran las elecciones anticipadas en Extremadura: María Guardiola anuncia de urgencia la fecha

Puigdemont confirma la ruptura con el Gobierno de Sánchez: “No ha habido resultados suficientes. Al contrario, hemos reculado”

Junts decide por “unanimidad” romper su pacto de investidura con el PSOE tras tres horas de reunión

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 27 octubre

El registro único da resultados: Airbnb elimina más de 2.300 anuncios de pisos ilegales de alquiler turístico en Mallorca

El Ibex 35 vuelve a los años dorados de la burbuja inmobiliaria: supera los 16.000 puntos y alcanza su mayor cierre histórico

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 octubre

El Ayuntamiento de Madrid permitirá solicitar pisos de alquiler asequible a ciudadanos que ganen hasta 66.000 euros anuales

DEPORTES

Malas noticias para el Real

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”

Carlos Alcaraz se prepara desde hace semanas para el Masters 1000 de París en una instalación secreta: situada en El Palmar y diseñada por y para él

El guiño de Marruecos a Lamine Yamal en su momento más bajo: “Sentimos que es de los nuestros”