Las increíbles rutas por un paraje natural de Galicia escondidas entre ríos y con arquitectura románica

Vista del Cañón del Sil. (Turismo Ribeira Sacra)

Las rutas naturales suelen ser una gran actividad para pasar un buen rato a la vez que disfrutas de la propia naturaleza y haces deporte. No obstante, esta experiencia mejora aún más si esta misma caminata te ofrece unas vistas espectaculares junto con patrimonio histórico en las orillas del recorrido.

Esto sucede en la Ribeira Sacra, considerada como una de las zonas con las rutas más bonitas de toda España. Esta ribera, situada en el sur de la comunidad de Galicia, cuenta con diversos itinerarios pertenecientes al Camino de Santiago y recorre algunos de los ríos más destacados del territorio gallego. Además, las actividades que se pueden llevar a cabo en esta zona son infinitas, convirtiéndola en un sitio muy concurrido por los turistas.

Todo ello le ha permitido recibir el reconocimiento de Bien de Interés Cultural por parte de administración autonómica en el año 2018.

Camino de madera en el cañón del río Mao, en la Ribeira Sacra, Galicia. (Shutterstock)

Rodeada de los principales ríos gallegos

Las incalculables rutas que ofrece la Ribeira Sacra están bañadas por algunos de los ríos más importantes de Galicia. Entre ellos, podemos remarcar el río Miño y el río Sil, los cuales son los más largos de toda la región. Sin embargo, son muchos más los riachuelos y afluentes que se hallan por allí.

La elevada presencia de masas de agua, junto con la altura de los senderos que recorren la zona, permiten ofrecer unas impresionantes vistas del entorno natural. Durante largas partes del recorrido, los profundos cañones abundan, generando esta diferencia de altura. De esta manera, caminar se hace mucho más ameno.

Vista desde uno de los cañones de la Ribeira Sacra (ShutterStock España)

Un paseo por la historia románica

Más allá de la naturaleza, la Ribeira Sacra ofrece un gran patrimonio arquitectónico con diversas edificaciones románicas a lo largo de sus caminos. De hecho, más específicamente, se tratan de iglesias y castillos construidos durante los últimos 10 siglos. Algunos ejemplos son la Iglesia de San Fiz de Cangas o la Iglesia parroquial de San Paio de Diamondi.

No obstante, estos monumentos no solo pueden visualizarse en las rutas, sino también en los pueblos que conforman esta ribera. Claros ejemplos los tenemos en la ciudad de Monforte de Lemos, capital de la Ribeira Sacra, con cerca de 20.000 habitantes. En este municipio, no solo observamos puentes, monumentos y fortalezas. De igual modo, se completa su herencia histórica con restos arqueológicos de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro pertenecientes al Imperio Romano.

Ponte Vella, en Monforte, capital de la Ribeira Sacra (Turismo Galicia)

Rutas más relevantes

Entre los caminos más importantes dentro de la ribera, debemos recalcar la Ruta del Cañón del Río Mao. Se trata de una excursión de circular de hasta 16 kilómetros, siendo uno de los más largos de toda la zona. Pero esto no es todo, sino que la dificultad del trayecto no es la más sencilla de todas, teniendo que ascender por pendientes y recorrer tránsitos estrechos. Es por ello que la duración promedio de este recorrido puede llegar a superar las 6 horas y media.

Por otro lado, tenemos el Camino del Francés, el cual es el más famoso y al que acude un mayor número de turistas. Aproximadamente 180.000 personas pasan por este itinerario cada año. Esta ruta es una de las pertenecientes al Camino de Santiago y, a pesar de comenzar en los Pirineos, llega hasta la Ribeira Sacra.

Finalmente, otros recorridos muy recomendables de la ribera son la ruta de la Fervenza de Augacaída, la Ruta del Muiño da Luz o el Camino Real de San Pedro de Rocas Esgos.