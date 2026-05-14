Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: de las Fiestas de San Isidro al arte de Lavapiés

Fiestas de San Isidro, en Madrid (Turismo Madrid).

El fin de semana del 15 al 17 de mayo llega cargado de planes para quienes quieran disfrutar de Madrid sin gastar un euro. La ciudad cierra las Fiestas de San Isidro con su última jornada el sábado 17, pero la agenda gratuita de estos días va mucho más allá de la verbena: cerámica artesanal en una plaza histórica, manuscritos originales de las canciones más queridas del pop español y arte urbano en directo en las fachadas de Lavapiés completan un fin de semana que no deja excusa para quedarse en casa.

Madrid ofrece este fin de semana una combinación de cultura popular, artesanía y arte contemporáneo que abarca todos los gustos y todas las edades. Desde los talleres infantiles de la plaza de Comendadoras hasta los manuscritos con tachones y dibujos al margen que guarda el Instituto Cervantes, pasando por el proceso creativo de casi 50 artistas pintando en directo sobre las fachadas del barrio de Lavapiés, la ciudad propone tres días de actividad gratuita que merece la pena aprovechar.

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Las Fiestas de San Isidro

Las Fiestas de San Isidro llegan a su recta final este fin de semana. El sábado 17 de mayo es el último día oficial de la celebración más arraigada de la capital, y la ciudad aprovecha la jornada para cerrar con el mismo espíritu con que arrancó: chulapos, claveles, actuaciones gratuitas repartidas por distintos escenarios y el ambiente de fiesta que transforma el centro histórico durante diez días cada mayo.

Para las familias, la Pradera de San Isidro ha sido durante todo el fin de semana el escenario de una programación matinal con magia, cuentacuentos y talleres para aprender a decorar botijos o bailar chotis. Una agenda pensada para que los más pequeños participen en la fiesta y descubran las tradiciones más castizas de Madrid de primera mano y de forma completamente gratuita.

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Arte urbano en directo en Lavapiés

Festival CALLE de Lavapiés (Ayuntamiento de Madrid).

El barrio de Lavapiés vive este fin de semana los últimos días de la fase de creación del Festival CALLE, que hasta el 17 de mayo mantiene a casi 50 artistas pintando sus obras en directo sobre las fachadas de los locales comerciales del barrio. Pasear por Lavapiés estos días significa encontrarse con el arte en plena ejecución: murales que crecen por horas, artistas trabajando sobre las paredes y una transformación del barrio que puede seguirse en tiempo real.

Hasta el 24 de mayo, vecinos y visitantes pueden votar por su intervención favorita a través del mecanismo habilitado por los organizadores. El festival combina creatividad, apoyo al pequeño comercio y participación ciudadana en uno de los barrios con más personalidad de Madrid. La asistencia es libre y gratuita, y el recorrido por las fachadas intervenidas puede hacerse a cualquier hora del día.

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Feria de la Cacharrería

Del 14 al 17 de mayo, la plaza de Comendadoras acoge la 44ª Feria de la Cacharrería, una de las citas más singulares del calendario de San Isidro. Esta feria dedicada a la cerámica y la alfarería popular reúne piezas artesanas de distintos puntos de España, una exposición temática sobre motivos animales y una programación de actividades que combina la contemplación con la participación.

Las demostraciones de torno en directo tienen lugar el viernes 15 y el domingo 17 de mayo, de 12:00 a 14:00 horas, y permiten ver de cerca el proceso de creación de las piezas. Los talleres infantiles gratuitos se celebran el miércoles 14 y el viernes 16, de 17:00 a 19:00 horas, y están pensados para que los niños tengan su primer contacto con la alfarería. La feria abre todos los días de 10:00 a 21:00 horas y la entrada es libre.

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Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

Las mejores letras en español

En la calle Alcalá 29, el Instituto Cervantes acoge hasta el 21 de junio la exposición gratuita Las mejores letras en español, una muestra que reúne los manuscritos originales de algunas de las canciones más queridas del pop en español de las últimas décadas. Amaral, Miguel Ríos, Luz Casal, Estopa, Vetusta Morla y José Luis Perales son algunos de los nombres presentes en una colección de 42 canciones que pueden leerse casi como pequeñas piezas de literatura.

Lo que hace especial a la exposición es el acceso al lado más íntimo del proceso creativo: las páginas muestran tachones, dibujos y anotaciones al margen que revelan cómo nacen las canciones antes de llegar al estudio de grabación. Entre los documentos expuestos se pueden ver la tarta y la isla que acompañan al manuscrito de El universo sobre mí, de Amaral. La muestra puede visitarse de martes a sábado de 11:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos de 11:00 a 16:00 horas, con entrada completamente gratuita.

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