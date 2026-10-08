La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”

Borja Iglesias. (Reuters/Jessie Alcheh)

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Borja Iglesias es de esos futbolistas que no se esconde y más sincero habla. En su vuelta al programa de David Broncano, La revuelta, el jueves 24 de septiembre, volvió a demostrarlo. Tenía previsto acudir antes, pero una lesión se lo impidió.

La conversación estuvo plagada de risas, pero en un momento, y como suele ser habitual, se habló de dinero. ‘El Panda’ llegaba de haber ganado el Mundial 2026, y Borja no se olvidó. “Es verdad que la prima del Mundial ha estado bien”, recordó.

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“Es fantástico. Piensa que la mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas. Es la hostia”, añadió, insistiendo en que “por él era perfecto” y que “esa parte está bien”.

Borja Iglesias con la Copa del Mundo. (Europa Press)

Cuánto pagó por ganar el Mundial 2026

La prima no la paga el Gobierno. Procede de la FIFA, que reservaba 50 millones de dólares para el campeón, unos 44 millones de euros. De ese dinero, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) destina el 45% para los jugadores.

Los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha calcularon la prima en 754.701,92 euros brutos por futbolista, según Europa Press. Pero bruto no es lo que llega a la cuenta. Según Gestha, la doctrina administrativa española considera estas primas rendimientos del trabajo en el IRPF, aunque no haya relación laboral. Para los que tributan en España, el tipo depende de su territorio.

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A Borja Iglesias, que lo hace en Galicia, le aplican una estimación del 47,14%. Es decir, serían unos 356.000 euros los que habría pagado al Estado, casi la mitad

Borja Iglesias. (Europa Press)

No todos pagan lo mismo

En Cataluña, por ejemplo, el tipo medio es del 50,14% y la factura supera los 378.000 euros. Por eso Lamine Yamal y Ferran Torres pagarán unos 37.700 euros más que Marcos Llorente, que tributa en Madrid. En Madrid y Navarra los tipos superan el 45%.

De los 26 convocados, 17 de ellos juegan en LaLiga, por lo que en total, Hacienda recibió unos seis millones de euros por las primas del Mundial 2026.

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Los que juegan fuera, como Rodri, Raya, Zubimendi, Merino, Cucurella, Porro, Pino, Grimaldo o Fabián Ruiz, soportarán una carga similar en sus países.

Borja Iglesias. (Reuters/Brett Davis)

“Igual pierdes un patrocinio”

La charla no solo fue de dinero, sino que exploró un lado más íntimo de lo que significa ser futbolista. Broja Iglesias contó que al empezar a vivir del fútbol “vivía con una sensación de que si me mojaba demasiado en ciertas cosas podía perder ciertos privilegios”. Sin embargo, con el tiempo, descubrió que “no pasaba nada”.

POR ESO anima a sus compañeros de profesión: “Si de verdad quieres pelear por algo y crees que algo es injusto, plásmalo y muéstralo y dilo porque estás ayudando a mucha gente y no pierdes nada”. Y añadió: “Igual pierdes un patrocinio, pero ganas muchas cosas más importantes”.

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Tal vez lo hizo pensando en Maricarmen. Defendió que el problema de la vivienda “nos afecta a todos” y que “la gran mayoría estamos más cerca del caso de Maricarmen que del otro lado”.

Antes de ser futbolista de élite, recordó, conoció la realidad de una persona de a pie". Y sobre lo que cambia con el dinero, dejó esta frase: “Cuando entras en unos niveles de vida distintos, parece que se olvida”.